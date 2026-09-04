O 15% wzrosną ceny biletów! Szok i protesty!
O 15% wzrosną ceny biletów! Szok i protesty! fot. shutterstock.com
IrlandiaTransport
3 min.czytania

O 15% wzrosną ceny biletów!? Szok i protesty!

Joanna Baran
Joanna Baran

Radni mówią o „skandalicznej” decyzji. O 15% wzrosną ceny biletów. Pasażerowie zapłacą więcej

Mieszkańcy Dublina muszą przygotować się na wyższe ceny transportu publicznego. Średnio o 15% wzrosną ceny biletów autobusowych i kolejowych. Planowane zmiany wywołały ostrą reakcję dublińskich radnych. Przekonują, że podwyżki uderzą przede wszystkim w osoby o niższych dochodach.

- Advertisement -

Krajowy Urząd Transportu (National Transport Authority) ma ogłosić nowe rozwiązania i taryfy. Jedna ze zmian już budzi szczególne emocje. Cena 90-minutowego biletu Transport for Ireland wzrośnie z 2 euro do 2,30 euro.

Średnia podwyżka wyniesie 15%, ale nie wszystkie bilety zdrożeją w takim samym stopniu. W przypadku niektórych taryf wzrost sięgnie nawet 30%. Jednocześnie część biletów dla dzieci i młodych dorosłych stanieje. To właśnie skala podwyżek wywołała polityczną burzę. Radni przekonują, że w czasie kryzysu kosztów życia transport publiczny powinien być tańszy i bardziej dostępny, a nie droższy.

Radni: to uderzy w najbiedniejszych

Feljin Jose z Partii Zielonych uważa, że decyzja stoi w sprzeczności z polityką Dublina dotyczącą promowania transportu publicznego i aktywnej mobilności. Radny zwraca uwagę na prosty problem. Osoby, które codziennie dojeżdżają do pracy, mogą zapłacić za transport nawet setki euro więcej w ciągu roku. Szczególnie odczują to pasażerowie pokonujący długie trasy. Jose przywołuje także własne doświadczenia. Mieszkając w Phibsborough, wcześniej płacił 1,50 euro za krótki przejazd do centrum Dublina. Dziś taki przejazd kosztuje 2 euro. Przy dwóch podróżach dziennie oznacza to dodatkowe euro każdego dnia. W skali roku różnica może przekroczyć 300 euro.

„Nieodpowiedzialna” podwyżka

Jeszcze mocniej decyzję ocenia Hazel Chu z Partii Zielonych. Radna określa podwyżkę jako „nieodpowiedzialną”. Jej zdaniem najbardziej ucierpią osoby, które już dziś mają problemy z utrzymaniem domowego budżetu. Wyższa cena biletu może wydawać się niewielką zmianą. Dla osoby o niskich dochodach każdy dodatkowy wydatek ma jednak znaczenie.

Chu wskazuje również na dane dotyczące liczby podróży. Między 2024 a 2025 rokiem pasażerowie wykonali o 20 milionów przejazdów więcej. Oznacza to wzrost o 6%. Według radnej wzrost zainteresowania transportem publicznym pokazuje, jak dużą rolę odgrywają ceny. Tańsze bilety zachęcają ludzi do korzystania z autobusów i kolei. Podwyżki mogą natomiast odwrócić ten trend.

„Skandaliczna” decyzja i widmo większych korków

Conor Reddy z People Before Profit nazywa podwyżkę „skandaliczną”. Jego zdaniem droższe bilety mogą zniechęcić część mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. To może oznaczać więcej samochodów na ulicach i jeszcze większe korki.

O 15% wzrosną ceny biletów! Szok i protesty!
O 15% wzrosną ceny biletów! Szok i protesty!
fot. shutterstock.com

Reddy od lat opowiada się za bezpłatnym transportem publicznym. Jego zdaniem Dublin potrzebuje systemu, który będzie częsty, szybki i niezawodny. Ważne są także bezpieczne drogi dla pieszych i rowerzystów oraz parkingi typu „park and ride”, które pozwalają połączyć samochód z transportem publicznym. Radny przekonuje, że dobrze działający transport publiczny może być jednocześnie tańszy i szybszy niż korzystanie z prywatnego samochodu. Jego zdaniem transformacja ekologiczna nie powinna oznaczać wyrzeczeń dla mieszkańców. Powinna poprawiać jakość ich życia.

Sinn Féin: „należy obniżać ceny, a nie je podnosić”

Krytyka płynie także z Sinn Féin. Radny Daithí Doolan uważa, że podwyżki są szczególnie źle dobrane w czasie. Mieszkańcy już zmagają się z wysokimi kosztami życia. Rodziny ponoszą dodatkowe wydatki związane z powrotem dzieci do szkół. Rosną koszty podstawowych produktów, czynszów i codziennego utrzymania.

O 15% wzrosną ceny biletów. Rząd broni potrzeby stabilnego finansowania

Minister transportu Darragh O’Brien już wcześniej zapowiadał możliwość podwyżek. Po ubiegłorocznym budżecie tłumaczył, że transport publiczny potrzebuje zrównoważonego modelu finansowania. W ostatnich latach oferta transportu publicznego w Irlandii rozwijała się. Aby utrzymać i zwiększać liczbę połączeń, potrzebne są jednak dodatkowe środki.

Minister podkreślał jednocześnie, że system powinien pozostać przystępny cenowo. I właśnie ten argument budzi dziś największe kontrowersje. Czy podwyżka średnio o 15% nadal oznacza transport dostępny dla mieszkańców? Radni Dublina odpowiadają: nie.

Droższy transport czy mniej samochodów na ulicach?

Spór o ceny biletów dotyczy czegoś więcej niż kilku centów. Chodzi o kierunek, w którym ma rozwijać się Dublin. Miasto chce ograniczać zależność od samochodów i zachęcać mieszkańców do korzystania z autobusów, kolei, rowerów oraz ruchu pieszego. Tymczasem wyższe ceny mogą sprawić, że część pasażerów zacznie szukać tańszych alternatyw.

 

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Bon energetyczny. Czy pojawi się w budżecie 2027?

Debata o bonie energetycznym pokazuje więc szerszy problem irlandzkiej polityki energetycznej. Jednorazowe 400 euro może być dla rodziny realnym wsparciem

Świadczenia we wrześniu 2026

Te zmiany mogą mieć znaczenie dla tysięcy rodzin. Dowiedz się co się zmieni we wrześniu 2026! 

Fuel Allowance 2026 – wszystko, co musisz wiedzieć o zasiłku

Fuel Allowance 2026 nie pokryje całych rachunków za energię, ale dla gospodarstw spełniających kryteria może stanowić znaczące wsparcie w miesiącach, kiedy koszty ogrzewania rosną

Czy zmiana przepisów na przejściach dla pieszych jest bezpieczna? Co muszą wiedzieć kierowcy?

Najważniejsza zasada jest prosta. Kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który zamierza wejść na przejście albo już przez nie przechodzi.

Podwyżka zasiłków w Irlandii. Pełna lista świadczeń, które mogą wzrosnąć w 2027 roku

Czy podwyżka zasiłków w Irlandii zastąpi jednorazowe bonusy w Budget 2027? Wiele wskazuje, że wraz z jesiennym budżetem wiele się zmieni w świadczeniach.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Irlandii

Wydarzenia kryminalne

Transport