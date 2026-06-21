Czy Polscy migranci mają oszczędności by przetrwać choć miesiąc?

Dla wielu Polaków, którzy wyjechali do Irlandii, stabilna praca była jednym z głównych powodów emigracji. Wyższe niż w Polsce wynagrodzenia, możliwość rozwoju zawodowego i większa przewidywalność rynku pracy sprawiły, że irlandzki rynek stał się jednym z najważniejszych kierunków emigracji zarobkowej Polaków. Jak obecnie wygląda sytuacja finansowa Polaków w Irlandii? Czy mają oszczędności?

Sama regularna pensja nie zawsze oznacza bowiem bezpieczeństwo finansowe. Coraz częściej pojawia się pytanie: ile osób rzeczywiście ma oszczędności pozwalające spokojnie przeżyć miesiąc, gdyby nagle straciły źródło dochodu?

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Polska społeczność w Irlandii – duża grupa pracujących emigrantów

Polacy należą do największych grup cudzoziemców mieszkających w Irlandii. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku Irlandia stała się jednym z krajów, które otworzyły swój rynek pracy dla Polaków. W kolejnych latach tysiące osób znalazło zatrudnienie między innymi w budownictwie, przemyśle, logistyce, gastronomii, opiece, usługach oraz sektorze technologicznym.

Obecnie w Irlandii mieszka około 120 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Większość z nich znajduje się w wieku produkcyjnym. Polacy pozostają jedną z najbardziej aktywnych zawodowo grup imigrantów. Według danych pracuje tam kilkadziesiąt tysięcy Polaków – prawdopodobnie około 70–90 tysięcy osób. Jednak stabilne zatrudnienie nie zawsze przekłada się na zgromadzone oszczędności.

Regularna pensja nie zawsze oznacza bezpieczeństwo finansowe

Najnowsze badania dotyczące sytuacji finansowej mieszkańców Irlandii pokazują, że problem braku oszczędności jest powszechny. Jedna piąta ankietowanych mieszkańców kraju przyznała, że gdyby ich dochód nagle się zatrzymał, mogłaby utrzymać obecny poziom życia krócej niż miesiąc. Wśród osób w wieku 30–40 lat sytuacja wygląda jeszcze trudniej. Tylko około jedna czwarta badanych nie byłaby w stanie finansowo przetrwać dłużej niż miesiąc bez wynagrodzenia.

Średnio mieszkańcy Irlandii oceniają, że mogliby funkcjonować około pięciu i pół miesiąca bez regularnych dochodów. Jednak ta średnia ukrywa duże różnice. Część osób ma znaczące oszczędności, podczas gdy inni żyją od wypłaty do wypłaty.

Polacy mieszkający w Irlandii mierzą się z podobnym problemem, choć ich sytuacja może być bardzo zróżnicowana. Część emigrantów przyjechała do Irlandii właśnie po to, aby odkładać pieniądze i poprawić swoją sytuację ekonomiczną. Wielu Polaków przez pierwsze lata emigracji prowadziło oszczędny tryb życia, dzieląc mieszkania, ograniczając wydatki i odkładając część zarobków.

Jednocześnie po wielu latach pobytu zmienił się styl życia wielu polskich rodzin. Osoby, które zostały w Irlandii na stałe.Często mają kredyty hipoteczne, dzieci, wyższe koszty utrzymania oraz większe zobowiązania. Wyższe zarobki nie zawsze oznaczają więc większą nadwyżkę finansową.

Ile Polaków mogłoby mieć problem po utracie pracy?

Nie istnieją dokładne statystyki pokazujące, ilu Polaków w Irlandii ma oszczędności wystarczające na miesiąc życia. Dane dotyczące narodowości zazwyczaj nie obejmują szczegółowej sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Można jednak wykorzystać wyniki badań dotyczących całej populacji Irlandii jako punkt odniesienia.

Jeżeli przyjąć, że sytuacja Polaków jest zbliżona do średniej krajowej, około 20–25 procent pracujących osób mogłoby mieć trudność z utrzymaniem obecnego poziomu życia przez miesiąc po utracie dochodu.

Oznaczałoby to, że spośród około 70–90 tysięcy pracujących Polaków w Irlandii nawet kilkanaście tysięcy osób mogłoby nie posiadać wystarczającej poduszki finansowej na spokojne przetrwanie pierwszych tygodni bez pracy.

Nie oznacza to jednak, że osoby te żyją w ubóstwie. W wielu przypadkach problem wynika z wysokich kosztów życia. Czynsze w Irlandii należą do jednych z najwyższych w Europie, szczególnie w dużych miastach takich jak Dublin. Do tego dochodzą koszty energii, transportu, ubezpieczeń, opieki nad dziećmi i codziennych zakupów.

Polacy często są pracowici, ale koszty życia zmieniają zasady gry

Jednym z największych atutów polskich pracowników w Irlandii jest wysoka aktywność zawodowa. Wielu Polaków pracuje na pełnych etatach, zdobywa kwalifikacje i awansuje. Część osób prowadzi własne firmy lub pracuje w zawodach wymagających specjalistycznych umiejętności.

Jednak współczesna emigracja zarobkowa wygląda inaczej niż kilkanaście lat temu. Dawniej częściej wyjeżdżało się na kilka lat, aby zarobić i wrócić z oszczędnościami. Dziś wielu Polaków buduje w Irlandii całe życie. Kupuje mieszkania, zakłada rodziny i korzysta z lokalnego systemu edukacji.

To oznacza większą stabilność społeczną, ale również większe miesięczne wydatki. Osoba zarabiająca kilka tysięcy euro miesięcznie może mieć niewielką poduszkę finansową, jeśli większość dochodu pochłaniają rachunki.

Czy Polacy są mniej czy bardziej zabezpieczeni niż Irlandczycy?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, że Polacy są w gorszej sytuacji finansowej niż Irlandczycy. Wiele zależy od wieku, zawodu, miejsca zamieszkania i długości pobytu w kraju.

Nowi emigranci częściej mogą mieć mniejsze oszczędności, ponieważ dopiero budują swoją pozycję zawodową. Często wynajmują mieszkania i mają ograniczone możliwości odkładania pieniędzy. Z kolei Polacy mieszkający w Irlandii od wielu lat mogą być równie dobrze, a czasem nawet lepiej zabezpieczeni niż część miejscowych pracowników, ponieważ świadomie budowali swoją sytuację ekonomiczną.

Irlandczycy natomiast częściej korzystają z rodzinnego zaplecza, dziedziczenia majątku lub wielopokoleniowego zabezpieczenia finansowego. Polacy, którzy zaczynali emigrację od zera, często musieli samodzielnie stworzyć swoją stabilność.