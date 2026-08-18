Podwyżka zasiłków w Irlandii. Pełna lista świadczeń, które mogą wzrosnąć w 2027 roku

Podwyżka zasiłków w Irlandii w 2027 roku są coraz częściej wskazywane jako jeden z możliwych elementów przyszłorocznego budżetu. Które świadczenia mogą zyskać na wartości. Czy osoby pobierające pomoc socjalną mogą liczyć na kolejną podwyżkę?

Na razie rząd nie przedstawił ostatecznych stawek. Natomiast już dziś wiadomo, gdzie może pojawić się dodatkowe wsparcie.

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Budżet Irlandii na 2027 rok nie został jeszcze ogłoszony. Dlatego na konkretne kwoty trzeba poczekać do oficjalnej prezentacji w październiku. Nie oznacza to jednak, że temat świadczeń pozostaje bez odpowiedzi. Władze sygnalizują kierunki przyszłorocznych zmian. Natomiast doświadczenia z poprzedniego budżetu pozwalają ocenić, które grupy mogą znaleźć się w centrum uwagi.

Czy po podwyżkach z poprzednich lat osoby korzystające z systemu opieki społecznej mogą spodziewać się kolejnego wzrostu wypłat? Wszystko wskazuje na to, że taki scenariusz pozostaje realny. Choć nie jest jeszcze przesądzony.

Podwyżka zasiłków w Irlandii. Co może zmienić Budget 2027?

Podwyżka zasiłków w Irlandii stała się ważnym elementem debaty przed Budget 2027. Rząd wykluczył jednak przygotowanie dużego pakietu jednorazowych świadczeń związanych z kosztami życia. To istotna różnica w porównaniu z rozwiązaniami, które pojawiały się w poprzednich latach.

Zamiast jednorazowych bonusów większą rolę mogą odegrać stałe podwyżki tygodniowych stawek świadczeń. Taki mechanizm ma szczególne znaczenie dla emerytów, osób bez pracy, osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów. W przypadku tych osób każda podwyżka jest wtedy odczuwalna nie tylko raz, ale przy kolejnych wypłatach.

Które zasiłki mogą wzrosnąć w 2027 roku?

Lista świadczeń, które mogą znaleźć się wśród beneficjentów przyszłorocznych zmian, jest długa. Obejmuje zarówno emerytury państwowe, jak i świadczenia dla osób pozostających bez pracy, rodziców, opiekunów czy osób z niepełnosprawnościami.

Wśród nich znajdują się:

State Pension (Contributory) – emerytura państwowa oparta na składkach,

State Pension (Non-Contributory) – emerytura państwowa bez składek,

Bereaved Partner’s (Contributory) Pension – świadczenie dla osoby, która straciła partnera, oparte na składkach,

Bereaved Partner’s (Non-Contributory) Pension – odpowiednie świadczenie bez składek,

Jobseeker’s Benefit – zasiłek dla osoby poszukującej pracy,

Jobseeker’s Allowance – świadczenie dla osoby poszukującej pracy,

One-Parent Family Payment – świadczenie dla rodzica samotnie wychowującego dziecko,

Maternity Benefit – zasiłek macierzyński,

Adoptive Benefit – świadczenie adopcyjne,

Paternity Benefit – świadczenie ojcowskie,

Parent’s Benefit – świadczenie dla rodziców,

Health and Safety Benefit – świadczenie związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem,

Farm Assist – pomoc dla rolników,

Deserted Wife’s Benefit oraz Deserted Wife’s Allowance,

Supplementary Welfare Allowance – dodatkowe świadczenie socjalne,

Illness Benefit – zasiłek chorobowy,

Invalidity Pension – emerytura z tytułu niezdolności do pracy,

Disability Allowance – świadczenie dla osób z niepełnosprawnością,

Blind Pension – świadczenie dla osób niewidomych,

Injury Benefit – świadczenie z tytułu wypadku,

Disablement Benefit – świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,

Death Benefit Scheme – świadczenie związane ze śmiercią,

Carer’s Benefit – świadczenie dla opiekunów,

Carer’s Allowance – zasiłek dla opiekunów,

Guardian’s Payment – świadczenie dla opiekuna dziecka.

Tak szeroka lista pokazuje, że ewentualna podwyżka zasiłków w Irlandii nie dotyczyłaby jednej grupy społecznej. Jej skutki mogłyby odczuć miliony osób korzystających z różnych form wsparcia.

Czy podwyżka zasiłków w Irlandii obejmie rodziny, dzieci i osoby potrzebujące wsparcia?

Domiciliary Care Allowance wzrosło już o 20 euro miesięcznie. Natomiast Child Support Payment przyniósł wyższe stawki dla dzieci w różnym wieku. Czy w 2027 roku rodziny mogą liczyć na kolejne podwyżki? Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia. Wśród potencjalnych zmian pozostaje również Fuel Allowance, którego stawka wzrosła wcześniej z 33 do 38 euro tygodniowo. Możliwe są nie tylko wyższe wypłaty, ale także rozszerzenie grona osób uprawnionych do tego wsparcia.

Czy podwyżka zasiłków w Irlandii obejmie emerytów i osoby bez pracy?

Wśród świadczeń, które mogą zostać podwyższone, znajdują się State Pension Contributory, State Pension Non-Contributory, Jobseeker’s Benefit oraz Jobseeker’s Allowance. Dla osób utrzymujących się ze świadczeń nawet niewielka regularna podwyżka może mieć znaczenie dla domowego budżetu. Czy rząd zdecyduje się jednak na kolejny wzrost stawek? Tego jeszcze nie wiadomo. Jedno jest pewne: nie należy traktować żadnej konkretnej kwoty jako przesądzonej przed oficjalnym ogłoszeniem budżetu.

Czy podwyżka zasiłków w Irlandii zastąpi jednorazowe bonusy w Budget 2027?

Rząd wykluczył kolejny pakiet jednorazowych wypłat, bonusów i podwójnych świadczeń. Czy zamiast tego postawi na trwałe podwyżki oraz rozwiązania obniżające koszty życia? Wśród rozważanych kierunków znajdują się między innymi zmiany podatkowe i działania mające zmniejszyć koszty opieki nad dziećmi. Ostateczne decyzje poznamy w październiku 2026 roku, kiedy zostanie przedstawiony Budget 2027.