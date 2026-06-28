Irlandzki paszport odnowisz online. Szybko, wygodnie i z nowym symbolem Irlandii
Irlandzki paszport odnowisz online. Szybko, wygodnie i z nowym symbolem Irlandii fot. shutterstock.com
IrlandiaŻycie w Irlandii
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Irlandzki paszport odnowisz online. Szybko, wygodnie i z nowym symbolem Irlandii

Joanna Baran
Joanna Baran

Wymiana irlandzkiego paszportu nie musi oznaczać długiego oczekiwania. Osoby planujące podróż i posiadające obywatelstwo irlandzkie mogą dziś odnowić irlandzki paszport przede wszystkim przez internet. 

Najszybszą drogą jest usługa Passport Online, która pozwala złożyć wniosek bez wizyty w urzędzie i bez tradycyjnej papierowej procedury.

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Standardowe odnowienie paszportu osoby dorosłej przez internet trwa obecnie około 10 dni roboczych. Oczywiście jeśli wniosek jest kompletny i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw czas może się wydłużyć.

Ile kosztuje odnowienie irlandzkiego paszportu?

Za odnowienie dorosłego irlandzkiego paszportu składanego online trzeba zapłacić około 75 euro. Droga tradycyjna przez Passport Express jest droższa i zwykle trwa dłużej.

Do wniosku online potrzebne są między innymi aktualne dane, zdjęcie spełniające wymagania oraz płatność kartą. System prowadzi użytkownika automatycznie na kolejnych etapach procedury.

Najlepiej sprawdzić dokument przed wyjazdem

Irlandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych regularnie przypomina podróżnym, aby nie zostawiali odnowienia paszportu na ostatnią chwilę. Szczególnie przed okresem wakacyjnym liczba wniosków rośnie. Dlatego wcześniejsze złożenie dokumentów może uchronić przed stresem związanym z planowanym wyjazdem.

Ciekawostka: wilczarz irlandzki trafi na karty nowego paszportu

Irlandzki paszport wkrótce zyska także nową oprawę wizualną. Jednym z najważniejszych symboli nowego projektu został wilczarz irlandzki (Irish wolfhound) – rasa uznawana za jeden z charakterystycznych elementów irlandzkiego dziedzictwa.

Irlandzki paszport odnowisz online. Szybko, wygodnie i z nowym symbolem Irlandii
Nowym symbolem Irlandii jest wilczarz irlandzki
fot. shutterstock.com

Pomysł pojawił się po konsultacjach społecznych, w których mieszkańcy Irlandii wybierali elementy przyrody i kultury, które powinny znaleźć się w nowym dokumencie. Wilczarz zdobył największe poparcie spośród proponowanych zwierząt i został wybrany jako motyw przewodni ilustracji paszportowych.

Projektanci pokazali pierwsze szkice nowego dokumentu w 2024 roku. Inspiracją była między innymi Boánn – majestatyczna przedstawicielka rasy, która stała się modelem dla artystycznych prac przygotowywanych do kolejnej generacji irlandzkiego paszportu.

Paszport jako wizytówka kraju

Nowy wygląd ma połączyć irlandzką tradycję z nowoczesnymi zabezpieczeniami. Według irlandzkiego resortu spraw zagranicznych celem zmian jest utrzymanie wysokiej pozycji dokumentu na świecie oraz stworzenie paszportu, który będzie jednocześnie bezpieczny i mocno związany z kulturą kraju.

Dla podróżnych najważniejsze pozostaje jednak to, aby regularnie sprawdzać termin ważności dokumentu. Odnowienie irlandzkiego paszportu jest dziś prostsze niż kiedyś, a kilka minut poświęconych na złożenie wniosku online może zaoszczędzić wiele problemów przed podróżą.

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