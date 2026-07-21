Rodzice tracą setki funtów przez drobny szczegół

HMRC alarmuje, że choć wiele rodzin może dostać wsparcie, to z niego nie korzysta. Rodzice nie wiedzą, że wniosek o Child Benefit można złożyć już po 48 godzinach Nowi rodzice nieświadomie rezygnują z pieniędzy, które im przysługują.

Narodziny dziecka to wyjątkowy moment, ale także czas, kiedy młodzi rodzice muszą dopełnić wielu formalności. W natłoku nowych obowiązków łatwo przeoczyć jedną z najważniejszych – złożenie wniosku o Child Benefit. Tymczasem zwlekanie z tą decyzją może oznaczać utratę nawet kilkuset funtów.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że o świadczenie można ubiegać się już 48 godzin po zarejestrowaniu narodzin dziecka. Warto zrobić to jak najszybciej, ponieważ wypłata może zostać wyrównana jedynie za okres trzech miesięcy. Jeśli rodzice złożą wniosek później, pieniądze należne za wcześniejsze miesiące bezpowrotnie przepadają.

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Każdy miesiąc zwłoki oznacza realną stratę

Obecnie Child Benefit wynosi 27,05 funta tygodniowo na pierwsze dziecko oraz 17,90 funta tygodniowo na każde kolejne. W skali miesiąca daje to ponad 100 funtów wsparcia dla rodzin wychowujących pierwsze dziecko.

Choć może się wydawać, że złożenie wniosku można odłożyć na później, w praktyce każda zwłoka po upływie trzymiesięcznego okresu oznacza utratę pieniędzy, których nie będzie już można odzyskać. Wielu rodziców wciąż o tym nie wie.

Statystyki pokazują, że znaczna część uprawnionych rodzin nie składa wniosku o Child Benefit w pierwszym roku życia dziecka. Część rodziców świadomie rezygnuje ze świadczenia ze względu na wysokie dochody, jednak wielu po prostu nie wie, że formalności można załatwić niemal od razu po narodzinach dziecka.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby złożyć wniosek o Child Benefit, należy przygotować:

akt urodzenia lub dokument adopcyjny dziecka,

numer National Insurance swój oraz partnera (jeśli go posiada),

dane rachunku bankowego, na który mają trafiać wypłaty.

To nie tylko dodatkowe pieniądze

Child Benefit to nie tylko regularne wsparcie finansowe dla rodzin. Osoba, która składa wniosek, otrzymuje również National Insurance Credits, czyli składki zaliczane do okresu uprawniającego do państwowej emerytury. Z tego powodu nawet rodziny o wyższych dochodach często decydują się na złożenie wniosku, ponieważ może to mieć znaczenie dla ich przyszłych świadczeń emerytalnych.

Kto może otrzymać Child Benefit?

Obecnie świadczenie wynosi:

27,05 funta tygodniowo na pierwsze dziecko,

17,90 funta tygodniowo na każde kolejne.

W przypadku rodzin o wyższych dochodach obowiązują zasady High Income Child Benefit Charge. Oznacza to, że jeśli jedno z rodziców osiąga wysokie dochody, świadczenie może zostać częściowo lub całkowicie odzyskane przez urząd skarbowy w rozliczeniu podatkowym. Nie oznacza to jednak, że nie warto składać wniosku – w wielu przypadkach nadal pozwala on zachować cenne uprawnienia emerytalne.

Rodzice tracą setki funtów, dlatego warto pamiętać o jednej zasadzie

Choć pierwsze tygodnie z noworodkiem bywają bardzo intensywne, warto jak najszybciej dopisać złożenie wniosku o Child Benefit do listy najważniejszych formalności. To prosty krok, który może uchronić rodzinę przed utratą pieniędzy i zapewnić dodatkowe wsparcie już od pierwszych tygodni życia dziecka.