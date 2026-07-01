Co zmienia nowa ustawa najmu mieszkań socjalnych?
Co zmienia nowa ustawa najmu mieszkań socjalnych? fot. shutterstock.com
IrlandiaFinanse i świadczenia
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Co zmienia nowa ustawa najmu mieszkań socjalnych?

Joanna Baran
Joanna Baran

Reforma systemu mieszkaniowego w Irlandii, zawarta w pakiecie zmian określanych jako Housing and Residential Tenancies (Miscellaneous Provisions) Act 2026, wprowadza jedną z największych przebudów zasad dostępu do mieszkań socjalnych od lat.  Co zmienia nowa ustawa najmu mieszkań socjalnych? 

Zmiany obowiązują od momentu wejścia w życie ustawy – kluczowe przepisy zaczęły działać od 1 marca 2026 r. dla nowych regulacji najmu. Natomiast w przypadku mieszkań socjalnych nowe zasady ciągle są wdrażane. W Irlandii mieszkanie to dobro narodowe. Deficyt lokali jest ogromny, a ludzie czekają latami na lokum socjalne. Często mieszkając w pokojach hotelowych czy niedostosowanych lokalach zastępczych. Wiele osób tkwi zawieszonych między systemem: zbyt bogaci na lokal socjalny, zbyt biedni na kredyt, a najem „pożera” ponad połowę miesięcznych zarobków. Co zmienia nowa ustawa najmu mieszkań socjalnych i dlaczego wzbudza tyle emocji?

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Nowe prawo: mieszkanie socjalne tylko przy „realnym związku z państwem”

Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia dwóch obowiązkowych warunków dla wszystkich nowych wniosków: legalnej i habitualnej rezydencji w Irlandii.

Oznacza to, że urząd nie będzie oceniał już wyłącznie tego, czy osoba przebywa legalnie w kraju. Sprawdzi również, czy wnioskujący „osiedlił się” w Irlandii. W praktyce bierze pod uwagę takie elementy jak długość pobytu, praca, rodzina, centrum życia czy ciągłość zamieszkania.

Nowe podejście sprawia, że wsparcie mieszkaniowe trafia do osób, które rzeczywiście związały swoje życie z Irlandią i mają z państwem trwały związek.

Kto zyska, a kto będzie miał trudniej

Nowe przepisy wprowadzają wyraźne rozróżnienie między osobami „zakorzenionymi” a tymi o krótszym lub bardziej niestabilnym pobycie.

W praktyce osoby mieszkające w Irlandii od wielu lat, pracujące i funkcjonujące w systemie podatkowym, będą miały znacznie łatwiejszą ścieżkę kwalifikacji niż osoby, które dopiero niedawno przyjechały lub mają przerwy w pobycie.

Trudniejsza sytuacja może dotyczyć osób wracających do Irlandii po dłuższym wyjeździe albo takich, które nie są w stanie szybko udokumentować stabilnego centrum życia w kraju. W takich przypadkach urząd może bardziej szczegółowo badać spełnienie warunku habitualnej rezydencji.

Co zmienia nowa ustawa najmu mieszkań socjalnych? Nowy system odwołań

Ustawa wprowadza również nowy system odwołań od decyzji o mieszkaniach socjalnych. Każda lokalna władza będzie zobowiązana do powołania niezależnej osoby rozpatrującej odwołania. \to przejrzystość i ujednolicić sposób podejmowania decyzji.

Odwołania będą  rozpatrywane w określonych ramach czasowych. To ma ograniczyć długie oczekiwanie i poprawić przewidywalność procesu.

Czy mieszkania socjalne stają się trudniejsze do zdobycia?

Rząd podkreśla, że celem reformy nie jest ograniczenie dostępu do mieszkań socjalnych, ale uporządkowanie systemu i doprecyzowanie zasad. Jednak część ekspertów i organizacji społecznych ostrzega, że w praktyce może to oznaczać podniesienie progu wejścia do systemu.

Największe obawy dotyczą tego, że bardziej restrykcyjny test rezydencji może utrudnić dostęp osobom w niestabilnej sytuacji życiowej. Mimo że legalnie przebywają w kraju i pracują.

Co oznacza „habitual residence” w praktyce

Centralnym elementem reformy jest test habitual residence, czyli ocena, czy Irlandia jest faktycznym centrum życia danej osoby.

W praktyce analizowane będą między innymi: długość pobytu, zatrudnienie, powiązania rodzinne, stabilność zamieszkania oraz ogólna intencja pozostania w kraju.

To oznacza odejście od prostego podejścia opartego wyłącznie na legalnym pobycie na rzecz bardziej złożonej oceny sytuacji życiowej.

Wpływ na Polaków mieszkających w Irlandii

Dla Polaków w Irlandii kluczowe znaczenie będzie miał stopień zakorzenienia w kraju.

Osoby mieszkające w Irlandii od wielu lat, pracujące legalnie i posiadające stabilną sytuację życiową zazwyczaj nie powinny odczuć negatywnych skutków reformy, ponieważ spełniają warunki habitualnej rezydencji.

Co zmienia nowa ustawa najmu mieszkań socjalnych?
Co zmienia nowa ustawa najmu mieszkań socjalnych?
fot. shutterstock.com

Inaczej może wyglądać sytuacja osób, które mieszkają w Irlandii od niedawna, mają przerwy w pobycie, wróciły po dłuższym wyjeździe lub nie mają jeszcze stabilnego zatrudnienia i historii życia w kraju. W ich przypadku proces oceny może być bardziej szczegółowy i dłuższy.

Powroty do Irlandii i osoby „na granicy systemu”

Istotna zmiana dotyczy także osób powracających do Irlandii po czasie. Sam wcześniejszy pobyt w kraju nie będzie automatycznie wystarczający do uzyskania mieszkania socjalnego.

Urząd będzie oceniał aktualną sytuację życiową i to, czy po powrocie osoba faktycznie odbudowała swoje centrum życia w Irlandii. To oznacza większe znaczenie bieżącej stabilności niż historii sprzed lat.

Co zmienia nowa ustawa najmu mieszkań socjalnych

Nowa ustawa przenosi system mieszkań socjalnych w kierunku większej formalizacji i kontroli. Dostęp do wsparcia będzie silniej powiązany z długoterminowym pobytem i udokumentowanym związkiem z państwem.

W praktyce oznacza to system bardziej przewidywalny, ale jednocześnie mniej elastyczny dla osób w niestabilnej sytuacji migracyjnej lub życiowej.

 

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