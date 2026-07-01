Reforma systemu mieszkaniowego w Irlandii, zawarta w pakiecie zmian określanych jako Housing and Residential Tenancies (Miscellaneous Provisions) Act 2026, wprowadza jedną z największych przebudów zasad dostępu do mieszkań socjalnych od lat. Co zmienia nowa ustawa najmu mieszkań socjalnych?

Zmiany obowiązują od momentu wejścia w życie ustawy – kluczowe przepisy zaczęły działać od 1 marca 2026 r. dla nowych regulacji najmu. Natomiast w przypadku mieszkań socjalnych nowe zasady ciągle są wdrażane. W Irlandii mieszkanie to dobro narodowe. Deficyt lokali jest ogromny, a ludzie czekają latami na lokum socjalne. Często mieszkając w pokojach hotelowych czy niedostosowanych lokalach zastępczych. Wiele osób tkwi zawieszonych między systemem: zbyt bogaci na lokal socjalny, zbyt biedni na kredyt, a najem „pożera” ponad połowę miesięcznych zarobków. Co zmienia nowa ustawa najmu mieszkań socjalnych i dlaczego wzbudza tyle emocji?

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Nowe prawo: mieszkanie socjalne tylko przy „realnym związku z państwem”

Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia dwóch obowiązkowych warunków dla wszystkich nowych wniosków: legalnej i habitualnej rezydencji w Irlandii.

Oznacza to, że urząd nie będzie oceniał już wyłącznie tego, czy osoba przebywa legalnie w kraju. Sprawdzi również, czy wnioskujący „osiedlił się” w Irlandii. W praktyce bierze pod uwagę takie elementy jak długość pobytu, praca, rodzina, centrum życia czy ciągłość zamieszkania.

Nowe podejście sprawia, że wsparcie mieszkaniowe trafia do osób, które rzeczywiście związały swoje życie z Irlandią i mają z państwem trwały związek.

Kto zyska, a kto będzie miał trudniej

Nowe przepisy wprowadzają wyraźne rozróżnienie między osobami „zakorzenionymi” a tymi o krótszym lub bardziej niestabilnym pobycie.

W praktyce osoby mieszkające w Irlandii od wielu lat, pracujące i funkcjonujące w systemie podatkowym, będą miały znacznie łatwiejszą ścieżkę kwalifikacji niż osoby, które dopiero niedawno przyjechały lub mają przerwy w pobycie.

Trudniejsza sytuacja może dotyczyć osób wracających do Irlandii po dłuższym wyjeździe albo takich, które nie są w stanie szybko udokumentować stabilnego centrum życia w kraju. W takich przypadkach urząd może bardziej szczegółowo badać spełnienie warunku habitualnej rezydencji.

Co zmienia nowa ustawa najmu mieszkań socjalnych? Nowy system odwołań

Ustawa wprowadza również nowy system odwołań od decyzji o mieszkaniach socjalnych. Każda lokalna władza będzie zobowiązana do powołania niezależnej osoby rozpatrującej odwołania. \to przejrzystość i ujednolicić sposób podejmowania decyzji.

Odwołania będą rozpatrywane w określonych ramach czasowych. To ma ograniczyć długie oczekiwanie i poprawić przewidywalność procesu.

Czy mieszkania socjalne stają się trudniejsze do zdobycia?

Rząd podkreśla, że celem reformy nie jest ograniczenie dostępu do mieszkań socjalnych, ale uporządkowanie systemu i doprecyzowanie zasad. Jednak część ekspertów i organizacji społecznych ostrzega, że w praktyce może to oznaczać podniesienie progu wejścia do systemu.

Największe obawy dotyczą tego, że bardziej restrykcyjny test rezydencji może utrudnić dostęp osobom w niestabilnej sytuacji życiowej. Mimo że legalnie przebywają w kraju i pracują.

Co oznacza „habitual residence” w praktyce

Centralnym elementem reformy jest test habitual residence, czyli ocena, czy Irlandia jest faktycznym centrum życia danej osoby.

W praktyce analizowane będą między innymi: długość pobytu, zatrudnienie, powiązania rodzinne, stabilność zamieszkania oraz ogólna intencja pozostania w kraju.

To oznacza odejście od prostego podejścia opartego wyłącznie na legalnym pobycie na rzecz bardziej złożonej oceny sytuacji życiowej.

Wpływ na Polaków mieszkających w Irlandii

Dla Polaków w Irlandii kluczowe znaczenie będzie miał stopień zakorzenienia w kraju.

Osoby mieszkające w Irlandii od wielu lat, pracujące legalnie i posiadające stabilną sytuację życiową zazwyczaj nie powinny odczuć negatywnych skutków reformy, ponieważ spełniają warunki habitualnej rezydencji.

Inaczej może wyglądać sytuacja osób, które mieszkają w Irlandii od niedawna, mają przerwy w pobycie, wróciły po dłuższym wyjeździe lub nie mają jeszcze stabilnego zatrudnienia i historii życia w kraju. W ich przypadku proces oceny może być bardziej szczegółowy i dłuższy.

Powroty do Irlandii i osoby „na granicy systemu”

Istotna zmiana dotyczy także osób powracających do Irlandii po czasie. Sam wcześniejszy pobyt w kraju nie będzie automatycznie wystarczający do uzyskania mieszkania socjalnego.

Urząd będzie oceniał aktualną sytuację życiową i to, czy po powrocie osoba faktycznie odbudowała swoje centrum życia w Irlandii. To oznacza większe znaczenie bieżącej stabilności niż historii sprzed lat.

Co zmienia nowa ustawa najmu mieszkań socjalnych

Nowa ustawa przenosi system mieszkań socjalnych w kierunku większej formalizacji i kontroli. Dostęp do wsparcia będzie silniej powiązany z długoterminowym pobytem i udokumentowanym związkiem z państwem.

W praktyce oznacza to system bardziej przewidywalny, ale jednocześnie mniej elastyczny dla osób w niestabilnej sytuacji migracyjnej lub życiowej.