Odprawa na Balicach. Terror Ryanair czy przestrzeganie przepisów?

Wokół jednego z ostatnich lotów z Krakowa do Paryża wybuchła w mediach społecznościowych burzliwa dyskusja. Punktem zapalnym stała się relacja trzech pasażerek, które twierdzą, że zostały niespodziewanie i ich zdaniem bezpodstawnie wycofane z boardingu przez obsługę przy bramce. Czy realnie Ryanair wprowadza zbyt restrykcyjne zasady kontroli bagażu, a jego pracownicy postępują w sposób nieludzki? Czy może podróżne faktycznie popełniły błąd podczas odprawy?

Odprawa na Balicach. Zwykły lot, który zamienił się w konflikt

Według relacji pasażerek cała sytuacja zaczęła się jeszcze przed wejściem na pokład samolotu lecącego z Kraków Airport do Paryża. Kobiety opisują atmosferę przy bramce jako wyjątkowo napiętą i chaotyczną. Z dużą presją czasu oraz licznymi kontrolami bagażu podręcznego.

- Advertisement -

Twierdzą, że ich plecaki zostały wcześniej sprawdzone w tzw. sizerze i nie wzbudziły zastrzeżeń. W ich wersji wydarzeń kluczowy moment nastąpił później, gdy jedna z nich miała na chwilę przepakować drobne rzeczy koleżanki. To szybko zostało skorygowane po uwadze pracownika.

Sytuacja miała jednak eskalować, gdy – jak opisują – inna członkini personelu zaczęła kwestionować zgodność bagażu i podniosła głos. Takie zachowanie pracownicy Ryanair doprowadziło do dalszego chaosu przy bramce. W relacji pasażerek pojawia się także wątek wezwania ochrony lotniska i decyzji o niedopuszczeniu dwóch z nich do wejścia na pokład.

Trzecia z kobiet dostała wybór. Według relacji zapłaciła dodatkową opłatę za bagaż. Jednak ostatecznie również nie zdecydowała się na lot, pozostając na lotnisku razem z pozostałymi.

Emocje, stres i poczucie niesprawiedliwości

W ich relacji szczególnie wybrzmiewa poczucie silnego stresu i chaosu organizacyjnego. Pasażerki opisują sytuację jako nagłą, niejasną i eskalującą w bardzo krótkim czasie. Natomiast decyzję o odmowie wejścia na pokład jako nieproporcjonalną do okoliczności.

Wskazują też na emocjonalne skutki całego zdarzenia. Od silnego napięcia w trakcie boardingu po poczucie utraty kontroli nad sytuacją i stres związany z pozostaniem bez lotu mimo opłaconej podróży i noclegu w Paryżu.

Odpowiedź pracownicy obsługi Ryanair

Do sprawy odniosła się również pracownica obsługi, która przedstawiła odmienny obraz sytuacji. Według jej wersji kluczowe znaczenie miało nie samo mierzenie bagażu, ale sposób zachowania pasażerek w trakcie procedury boardingu.

W jej relacji plecaki wzbudziły wątpliwości co do zgodności z limitami bagażu podręcznego obowiązującymi w Ryanair. Kobieta relacjonuje, że jedna z pasażerek opuściła strefę kontroli i przemieścić się dalej, mimo wydanych poleceń powrotu do weryfikacji. To – według tej wersji – było kluczowym momentem eskalacji.

Pracownica podkreśla, że decyzja o niedopuszczeniu do lotu nie wynikała z pojedynczej sytuacji czy „złośliwości”. Wynikała wprost z naruszenia procedur oraz braku zastosowania się do poleceń obsługi naziemnej w strefie boardingu. Wskazuje również, że cały proces jest monitorowany i dokumentowany. Natomiast personel Ryanair podejmuje decyzje w oparciu o obowiązujące zasady bezpieczeństwa i organizacji ruchu pasażerskiego.

Dwie różne perspektywy jednego zdarzenia

Ta sytuacja pokazuje typowy mechanizm konfliktów na styku pasażerów i tanich linii lotniczych. Jedna strona doświadcza przede wszystkim emocji, presji i poczucia niesprawiedliwości. Natomiast druga operuje w ramach procedur, czasu i odpowiedzialności za płynność boardingu.

Spór nie sprowadza się więc wyłącznie do bagażu, ale do interpretacji tego, co wydarzyło się w kilku intensywnych minutach przy bramce. Właśnie dlatego podobne historie często budzą tak duże emocje. Szybko przenoszą się do przestrzeni publicznej, gdzie każda ze stron przedstawia własną, zupełnie inną wersję tych samych wydarzeń.

Odprawa na Balicach: czy podróżne mogą dostać odszkodowanie lub zwrot kosztów?

Jeśli pasażerki zostały niedopuszczone do lotu decyzją obsługi naziemnej Ryanair, mogą ubiegać się o zwrot kosztów oraz – w określonych przypadkach – o odszkodowanie na podstawie unijnych przepisów o prawach pasażerów (EC 261/2004).

Podstawą jest ustalenie, czy odmowa wejścia na pokład była uzasadniona regulaminem (np. bagaż, brak podporządkowania się poleceniom), czy miała charakter bezpodstawny. Linia lotnicza powinna w pierwszej kolejności wskazać pisemny powód decyzji oraz udostępnić raport z odprawy.

W przypadku uznania, że pasażerowie nie polecieli z winy przewoźnika, przysługuje zwrot kosztu biletu oraz opłat dodatkowych, jeśli usługi nie zostały wykonane. Odszkodowanie może być wypłacone tylko wtedy, gdy odmowa nie wynikała z naruszenia zasad przez pasażera.

W razie odmowy ze strony przewoźnika sprawę można skierować do krajowego organu nadzoru lotniczego. WPolsce jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego. Pasażerowie mogą również dochodzić roszczeń na drodze postępowania reklamacyjnego i unijnego systemu EU261.