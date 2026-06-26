Ryanair wprowadza ważną zasadę. Miejsce obok dziecka to prawo, nie przywilej

Ryanair zmienia zasady dotyczące podróżowania rodzin z dziećmi. Właśnie wprowadza nowy model przydziału miejsc, który w praktyce porządkuje kwestię tego, kiedy przysługuje „miejsce obok dziecka” i czy rodzice muszą za nie płacić. Zmiana obowiązuje od razu. Dotyczy pasażerów podróżujących z dziećmi w określonym wieku.

Nowe zasady w Ryanair: co oznacza „miejsce obok dziecka”

Najważniejsza zmiana polega na tym, że rodzice podróżujący z dziećmi nie muszą już osobno wykupywać gwarancji wspólnych miejsc, jeśli zdecydują się na rezygnację z rezerwacji konkretnych siedzeń. W takim przypadku linia lotnicza przydziela miejsca automatycznie po odprawie, bez dodatkowych opłat za siedzenie obok dziecka.

- Advertisement -

W praktyce oznacza to, że „miejsce obok dziecka” jest zapewnione, ale w formie losowego przydziału. Rodziny dostają więc gwarancję siedzenia blisko, jednak nie mają wpływu na konkretną lokalizację w samolocie.

Kto jest objęty zasadą i jaki wiek dzieci ma znaczenie

Nowe rozwiązanie dotyczy przede wszystkim rodzin podróżujących z dziećmi w wieku od 2 do 11 lat. W tym przedziale wiekowym Ryanair zapewnia możliwość siedzenia obok opiekuna w ramach jednej rezerwacji. Nawet w sytuacji, jeśli pasażerowie nie wybiorą płatnej rezerwacji miejsc.

Dzieci poniżej 2. roku życia nadal podróżują na kolanach rodzica lub opiekuna, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

Czy rodzice muszą płacić za miejsce obok dziecka

Kluczowa zmiana polega na rozdzieleniu komfortu i kosztu. Rodzice, którzy chcą mieć pewność konkretnych miejsc – na przykład siedzieć razem w wybranym rzędzie, bliżej przodu samolotu – nadal muszą wykupić rezerwację miejsc. Wtedy „miejsce obok dziecka” jest gwarantowane w wybranej lokalizacji.

Jeżeli jednak pasażerowie nie zdecydują się na płatną rezerwację, miejsca zostaną przydzielone bezpłatnie po odprawie. W takim wariancie rodzina będzie siedziała razem, ale najczęściej w mniej atrakcyjnych częściach kabiny, na przykład w tylnej części samolotu, gdzie dostępność miejsc jest największa.

Dlaczego Ryanair zmienia politykę?

Zmiana jest odpowiedzią na rosnącą presję regulatorów oraz pytania dotyczące tego, czy przewoźnik nie pobierał pośrednio opłat za spełnianie obowiązków związanych z obsługą rodzin z dziećmi. Brytyjski urząd ds. konkurencji CMA rozpoczął analizę praktyk linii, sprawdzając, czy dotychczasowy model nie naruszał zasad ochrony konsumentów.

Ryanair podkreśla, że jego nowa polityka jest zgodna z regulacjami i zbliżona do rozwiązań stosowanych przez większość europejskich przewoźników. Linia argumentuje również, że rodziny nadal korzystają z bardzo niskich cen biletów. Natomiast sama zmiana ma charakter techniczny, a nie kosztowy.

Co ta zmiana oznacza dla pasażerów

W praktyce „miejsce obok dziecka” przestaje być dodatkowo płatnym produktem w podstawowym scenariuszu podróży rodzinnej. Jednocześnie nie jest pełną swobodą wyboru. Rodzice zyskują gwarancję wspólnego siedzenia, jeśli nie wybiorą konkretnych miejsc. Jednak komfort podróży zależy od tego, czy zdecydują się dopłacić za rezerwację.

Dla rodzin oznacza to większą przewidywalność w podstawowym wariancie podróży.