Dofinansowanie do żłobków rośnie. Ile maksymalnie zapłacą rodzice?

Koszty opieki nad dziećmi od lat są jednym z największych obciążeń dla rodzin. W Irlandii rząd zapowiedział 15 czerwca kolejne zmiany w systemie wsparcia dla rodziców. Najważniejsza informacja jest taka, że dofinansowanie do żłobków rośnie.

Celem zmian jest ograniczenie wysokości opłat ponoszonych przez rodziny i stopniowe zbliżanie się do obietnicy, że opieka nad dzieckiem będzie kosztować rodziców około 200 euro miesięcznie. Dlatego od września 2026 roku Irlandia obniży maksymalną cenę pełnego miejsca w żłobku objętego państwowym systemem wsparcia. Za standardowy pełny wymiar opieki, czyli około 45 godzin tygodniowo, rodzice zapłacą maksymalnie 183,70 euro tygodniowo zamiast dotychczasowych 198 euro. Oznacza to obniżkę, która w skali roku przyniesie rodzinom kilkaset euro oszczędności.

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Państwo dopłaca, ale wysokość rachunku zależy od sytuacji rodziny

Zmiana nie oznacza jednak, że każdy rodzic zapłaci dokładnie tę samą kwotę. System opiera się na dopłatach państwowych w ramach National Childcare Scheme (NCS). System zmniejsza koszt opieki w zależności od dochodu rodziny, liczby dzieci oraz liczby godzin korzystania ze żłobka.

W praktyce rodzice nadal otrzymują rachunek od placówki. Jednak część kosztów pokrywa państwo. Dla wielu rodzin oznacza to znaczące obniżenie miesięcznych wydatków. Ministerstwo podkreśla, że dzięki zwiększonym dopłatom wiele gospodarstw domowych już obecnie płaci mniej niż 200 euro miesięcznie za opiekę nad dzieckiem.

Ile maksymalnie mogą zapłacić rodzice?

Po zmianach maksymalna opłata dla rodzin korzystających z około 45 godzin opieki tygodniowo ma wynosić około 183,70 euro tygodniowo przed uwzględnieniem indywidualnych dopłat. W przeliczeniu miesięcznym daje to około 734 euro.

Rodziny korzystające z większej liczby godzin mogą zapłacić więcej, ponieważ państwowe wsparcie obejmuje określony limit. Przy ponad 50 godzinach tygodniowo maksymalna opłata może wynieść około 239,70 euro tygodniowo, czyli około 958,80 euro miesięcznie przed zastosowaniem odpowiednich ulg i dopłat.

Dla wielu rodziców najważniejsze jest jednak nie samo oficjalne maksimum, ale kwota końcowa po odliczeniu wsparcia państwa. To ona faktycznie decyduje o tym, ile rodzina musi przeznaczyć z własnego budżetu.

Rząd chce zakończyć „loterię żłobkową”

Jednym z największych problemów irlandzkiego systemu opieki nad dziećmi są ogromne różnice cen między regionami. Rodzina mieszkająca w jednym miejscu może płacić znacznie mniej niż rodzice w Dublinie. Tam prywatne żłobki należą do najdroższych.

Minister ds. dzieci Norma Foley przyznała, że obecnie koszty opieki przypominają częściowo „loterię lokalizacji”, ponieważ ceny zależą od miejsca zamieszkania i dostępności miejsc. Samo obniżenie opłat nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów — wielu rodziców nadal ma trudności ze znalezieniem wolnego miejsca w żłobku.

Czy żłobki w Irlandii będą kiedyś kosztować 200 euro miesięcznie?

Obniżenie kosztów od września jest kolejnym etapem reformy. Natomiast, co ważne, rząd nie spełnia jeszcze pełnej obietnicy politycznej dotyczącej limitu około 200 euro miesięcznie za dziecko. Opozycja zwraca uwagę, że obecne rozwiązania nadal pozostawiają wiele rodzin z wysokimi rachunkami, szczególnie tam, gdzie ceny prywatnej opieki są najwyższe.

Rząd argumentuje jednak, że zwiększanie dopłat jest procesem stopniowym i wymaga zarówno większego finansowania, jak i rozbudowy liczby dostępnych miejsc w placówkach.

Dofinansowanie do żłobków rośnie. Większe wsparcie dla rodzin, ale problem kosztów nadal pozostaje

Rosnące dofinansowanie do żłobków jest dla wielu rodziców realną pomocą. Szczególnie w czasie wysokich cen żywności, rachunków i paliwa. Obniżenie maksymalnych opłat może ułatwić powrót do pracy części rodziców oraz zmniejszyć problemy finansowe młodych rodzin.

Jednocześnie eksperci i organizacje rodzinne podkreślają, że sama dopłata do rachunku nie wystarczy. Potrzebne są także nowe miejsca w żłobkach. Problemem w Irlandii jest również dostępność opieki poza dużymi miastami..