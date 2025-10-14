Ponad 26 000 euro kary za drogi wynajem mieszkania w Berlinie
Ponad 26 000 euro kary za drogi wynajem mieszkania w Berlinie / Shutterstock
Życie w Niemczech
2 min.czytania

Właściciel mieszkania w Berlinie dostał gigantyczną karę za drogi wynajem

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zbyt drogi wynajem nie opłacił się pewnemu właścicielowi mieszkania w Berlinie. Nakładał on na najemcę czynsz o 190 proc. powyżej maksymalnej kwoty dozwolonej przez lokalny indeks czynszów. Teraz musi zapłacić karę w wysokości 26 253 euro za wyzysk.

W 600 miejscowościach w całych Niemczech obowiązuje indeks czynszów. Dzięki niemu najemcy mogą sprawdzić, czy wynajmujący nie pobiera od nich zbyt wysokiej opłaty za mieszkanie. A jeśli tak, mogą to zgłosić.

Kara 26 253 euro za wygórowany czynsz w Berlinie

Berlińska dzielnica Friedrichshain-Kreuzberg nałożyła grzywnę na wynajmującego mieszkanie za pobieranie czynszu o 190 proc. powyżej maksymalnej kwoty dozwolonej przez lokalny indeks czynszów.

Obecnie najemca może ubiegać się o rekompensatę w wysokości 22 264 euro. Okazało się, że właściciel wynajmował mieszkanie o powierzchni zaledwie 38 metrów kwadratowych we wspomnianej dzielnicy.

Podano także, że właściciel mieszkania złożył odwołanie od zasądzonej kary, jednak dzień przed rozprawą, wycofał je.

Wynajmujący nie mogą pobierać od najemców opłat wyższych od maksymalnej kwoty wskazanej w indeksie czynszów. Najemcy, których czynsz przekracza o 20 proc. maksymalną kwotę, podlegają karze grzywny do 50 000 euro. Natomiast osoby, których czynsz przekracza o 50 proc. lub więcej, podlegają karze więzienia.

Berlińczycy rozpoczęli walkę z wysokimi cenami najmu
Berlińczycy rozpoczęli walkę z wysokimi cenami najmu / fot. Shutterstock

Zawyżone czynsze w Berlinie

Pod koniec sierpnia pisaliśmy o tym, że zawyżone czynsze stały się normą w Berlinie. Aż 98 proc. umów najmu w stolicy Niemiec jest wygórowanych. Z danych Biura ds. Kontroli Cen Czynszów wynika, że w 61 z 95 przeanalizowanych przypadków stwierdzono, że wynajmujący pobierali od najemców za wysokie opłaty. Były one o 50 proc. lub więcej wyższe od prawnego limitu porównawczego.

Ponadto wśród berlińskich umów, które oceniło Biuro ds. Kontroli Cen Czynszów znalazła się nawet taka, w której właściciel wynajmowanego lokum pobierał od najemców o 150 proc. więcej niż wynosi ustawowy limit czynszu.

Najemcy mogą w łatwy sposób sprawdzić, czy nie płacą zawyżonego czynszu. Wystarczy skorzystać z internetowego kalkulatora czynszu Die Linke, który uruchomiono między listopadem 2024 a styczniem 2025 roku. Do tej pory za jego sprawą wykryto ponad 20 000 przypadków nadużyć w ośmiu miastach w Niemczech.

Jeśli, po skorzystaniu z kalkulatora, okaże się, że nasz czynsz jest za wysoki, możemy zadzwonić na infolinię Mietprüfungstelle.

