Holenderskie władze rozważają znaczącą zmianę w programie szczepień przeciwko COVID-19. Zgodnie z rekomendacją Health Council of the Netherlands, darmowa szczepionka na covid dopiero po 70 roku życia i starszych. Dotychczas za darmo mogły zaszczepić się osoby od 60. roku życia.

Propozycja ta ma wejść w życie już od nadchodzącej jesieni i jest odpowiedzią na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną oraz nowe dane medyczne dotyczące grup największego ryzyka.

Darmowa szczepionka na covid dopiero po 70 roku życia? Powodem zmiana ryzyka

Eksperci podkreślają, że choć liczba zakażeń, hospitalizacji i zgonów związanych z COVID-19 spadła, wirus wciąż pozostaje bardziej niebezpieczny niż typowe infekcje dróg oddechowych. Takie jak, przykładowo, grypa.

- Advertisement -

Badania prowadzone w latach 2023 i 2024 pokazały, że ryzyko poważnego przebiegu choroby oraz hospitalizacji zdecydowanie rośnie właśnie wśród osób powyżej 70. roku życia. Z tego powodu eksperci uznali, że to ta grupa powinna pozostać głównym adresatem bezpłatnych szczepień finansowanych przez państwo.

Niektóre osoby młodsze nadal będą objęte programem

Proponowane zmiany nie oznaczają całkowitego wykluczenia młodszych osób z programu szczepień. Darmowa szczepionka nadal ma być dostępna dla osób w wieku od 50 do 69 lat, jeśli cierpią na poważne choroby przewlekłe.

Dotyczy to między innymi pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, niewydolnością serca, cukrzycą czy przewlekłą chorobą nerek. W programie pozostaną także dzieci i młodzi dorośli z ciężkimi schorzeniami oraz pracownicy ochrony zdrowia mający kontakt z pacjentami szczególnie narażonymi na ciężki przebieg choroby.

Decyzja w sprawie szczepienia należy do rządu

Rekomendacje Health Council of the Netherlands trafiają teraz do Ministry of Health, Welfare and Sport, które podejmie ostateczną decyzję w sprawie zmian. W praktyce jednak zalecenia rady zdrowia bardzo często rząd przyjmuje bez większych modyfikacji.

Jeśli rząd zatwierdzi propozycję, oznaczać to będzie nowy etap w strategii walki z COVID-19 w Holandii. Pomoc państwa skoncentruje się przede wszystkim na ochronie najstarszych mieszkańców kraju.

Darmowa szczepionka na covid dopiero po 70 roku życia? Program szczepień nadal finansowany przez państwo

Holenderski rząd planuje kontynuować finansowanie programu szczepień w kolejnych latach. Od 2027 roku Holandia na ten cel przeznaczy około 47 milionów euro rocznie. Natomiast od 2030 roku budżet wzrośnie do około 53 milionów euro.

Dzięki temu każdego roku możliwe będzie zaszczepienie co najmniej 150 tysięcy osób należących do grup najwyższego ryzyka. Osoby, które nie będą kwalifikowały się do darmowej szczepionki, nadal będą mogły przyjąć ją prywatnie. Jednak wówczas samodzielnie pokryją koszt szczepienia.

Zmiana proponowana przez ekspertów pokazuje, że strategia szczepień przeciwko COVID-19 w Europie stopniowo przechodzi w bardziej selektywny model. Obecnie pomoc medyczna koncentruje się przede wszystkim na ochronie osób najbardziej narażonych na ciężki przebieg choroby.