Koszty opieki nad dziećmi spadają po raz pierwszy od 15 lat. Brytyjski rząd wychodzi też naprzeciw pracującym rodzicom.

Roczne koszty opieki nad dziećmi poniżej drugiego roku życia w Anglii spadły po raz pierwszy od 15 lat, podała organizacja charytatywna Coram.

Spadają koszty opieki nad dziećmi

Rząd wdraża swój finansowy program opieki nad dziećmi, który zapewni wszystkim uprawnionym do niego pracującym rodzicom 30 godzin opieki nad dziećmi tygodniowo. Pomoc ta będzie możliwa od września i dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, a nie wyłącznie trzy- i czterolatków.

Obecnie rodzice dzieci poniżej trzeciego roku życia mogą korzystać z pomocy w postaci 15 godzin opieki tygodniowo, którą finansuje rząd. Według rocznego badania Coram Family and Childcare, wsparcie to przyczyniło się do 22-procentowego zmniejszenia rocznych kosztów dotyczących opieki u pracujących rodziców.

W ubiegłym roku roczne koszty opieki nad dziećmi, które ponosili rodzice, osiągnęły wysoki poziom 15 000 funtów.

Droga opieka

Obecnie Walia jest najdroższym miejscem w Wielkiej Brytanii pod względem opłat za żłobek dla dzieci poniżej drugiego roku życia. Kosztuje ona 15 038 funtów. Natomiast koszty dla trzy- i czterolatków wzrosły w całej Anglii, Walii i Szkocji.

Szefowa Coram Family and Childcare, Lydia Hodges powiedziała, że, mimo iż program rządowy dotyczący finansowanych godzin opieki w Anglii, jest „dobrym pomysłem”, system musi zostać teraz zbilansowany.

Podkreśla, że nie wszyscy rodzice kwalifikują się do pomocy rządowej. W obliczu dużych kosztów opieki „prawdopodobnie nie będą w stanie pokryć kosztów związanych z zapewnieniem swoim dzieciom takiej samej wczesnej edukacji, jaką inne dzieci otrzymują za darmo”.

Zróżnicowanie pod względem rejonu

W raporcie Coram stwierdzono także, że dostępność miejsc w żłobkach i przedszkolach różni się w zależności od rejonu. Czyli tak naprawdę od obszaru działania danego councilu. A najmniej miejsc jest w placówkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami. A także dla rodzin mieszkających na obszarach wiejskich.

Pracujący rodzice, którzy mają miejsce w placówce dla dziecka, już proszą o więcej godzin opieki od września. Rząd szacuje, że będzie potrzebnych jest 70 000 dodatkowych miejsc dla dzieci z powodu wzrostu popytu.

Różne rodzaje wsparcia

W całej Wielkiej Brytanii dostępne są różne rodzaje wsparcia dla rodzin z dziećmi. W Szkocji rodzice mają do dyspozycji trzydzieści godzin tygodniowo finansowej opieki nad dziećmi w okresie semestralnym dla trzy- i czterolatków. Jest to niezależne od statusu zawodowego rodziców.

W Walii rząd twierdzi, że skupia się na „najbardziej pokrzywdzonych społecznościach”. A wsparcie rozszerza dla dwulatków. Od września pomoc ta będzie większa, ponieważ finansowanie rządowe wzrośnie z 15 do 30 godzin tygodniowo dla pracujących rodzin.