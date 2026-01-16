Droższe przesyłki spoza UE przez nowe cło. O ile podrożeją?

Od lipca 2026 roku Komisja Europejska planuje wprowadzić nowe cło, w wyniku czego przesyłki spoza UE będą droższe.

Kraje UE wprowadzają nowe cło w nadziei na zmniejszenie dużej liczby paczek przychodzących ze sklepów internetowych, zwłaszcza z Chin, takich jak Temu, Shein i AliExpress.

Od lipca droższe przesyłki spoza UE

Komisja Europejska napisała w komunikacie prasowym: „Nowe cło pomoże chronić konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw poprzez wyrównanie szans między handlem elektronicznym a tradycyjnym handlem detalicznym”.

Od lipca tego roku wejdzie nowe cło w wysokości 3 euro za każdy przedmiot w paczce o wartości poniżej 150 euro. W ten sposób – jeśli paczka zamówiona w sklepie internetowym zawierać będzie trzy koszulki i parę butów, opłata wyniesie 6 euro.

„Chociaż cło eliminuje przewagę konkurencyjną, z której obecnie korzystają operatorzy handlu elektronicznego, opłata manipulacyjna ma na celu zrekompensowanie rosnących kosztów ponoszonych przez organy celne w związku z nadzorem nad bardzo dużym przepływem przesyłek” – napisała Komisja.

Opłata manipulacyjna nadal aktualna

Wprowadzenie opłat manipulacyjnych za przesyłki spoza UE jest także przedmiotem dyskusji. To wspólne rozporządzenie mogłoby wejść w życie w krajach europejskich od listopada 2026 roku. W związku z nim naliczano by dodatkową opłatę w wysokości 2 euro za każdy przedmiot w paczce.

Pod koniec 2025 roku rząd Holandii ogłosił plany wprowadzenia opłaty manipulacyjnej za przesyłki spoza UE od stycznia 2026 roku. Wraz z Francją i Belgią, Holandia doliczanoby dopłatę w wysokości 2 euro za każdy przedmiot w paczce spoza UE. Generując w ten sposób 2 miliardy euro rocznie.

Jednak wraz z wprowadzeniem przez UE nowego cła od lipca, te trzy kraje wstrzymały plany. Opłata manipulacyjna mogłaby nadal wejść w życie, ale dopiero od listopada tego roku.

Jeśli opłatę wprowadzi się jeszcze w tym roku, zostanie ona połączona z cłem UE. Według NOS, import paczki kosztowałby co najmniej o 5 euro więcej niż obecnie. A przy średniej paczce zawierającej trzy produkty, koszt wyniósłby łącznie 15 euro więcej.