Od lipca tego roku będą droższe przesyłki spoza UE
Od lipca tego roku będą droższe przesyłki spoza UE / fot. Shutterstock
1 min.czytania

Droższe przesyłki spoza UE przez nowe cło. O ile podrożeją?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Od lipca 2026 roku Komisja Europejska planuje wprowadzić nowe cło, w wyniku czego przesyłki spoza UE będą droższe.

Kraje UE wprowadzają nowe cło w nadziei na zmniejszenie dużej liczby paczek przychodzących ze sklepów internetowych, zwłaszcza z Chin, takich jak Temu, Shein i AliExpress.

Od lipca droższe przesyłki spoza UE

Komisja Europejska napisała w komunikacie prasowym: „Nowe cło pomoże chronić konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw poprzez wyrównanie szans między handlem elektronicznym a tradycyjnym handlem detalicznym”.

Od lipca tego roku wejdzie nowe cło w wysokości 3 euro za każdy przedmiot w paczce o wartości poniżej 150 euro. W ten sposób – jeśli paczka zamówiona w sklepie internetowym zawierać będzie trzy koszulki i parę butów, opłata wyniesie 6 euro.

Chociaż cło eliminuje przewagę konkurencyjną, z której obecnie korzystają operatorzy handlu elektronicznego, opłata manipulacyjna ma na celu zrekompensowanie rosnących kosztów ponoszonych przez organy celne w związku z nadzorem nad bardzo dużym przepływem przesyłek” – napisała Komisja.

Komisja Europejska chce zmniejszyć liczbę paczek przychodzących z Chin
Komisja Europejska chce zmniejszyć liczbę paczek przychodzących z Chin / fot. Shutterstock

Opłata manipulacyjna nadal aktualna

Wprowadzenie opłat manipulacyjnych za przesyłki spoza UE jest także przedmiotem dyskusji. To wspólne rozporządzenie mogłoby wejść w życie w krajach europejskich od listopada 2026 roku. W związku z nim naliczano by dodatkową opłatę w wysokości 2 euro za każdy przedmiot w paczce.

Pod koniec 2025 roku rząd Holandii ogłosił plany wprowadzenia opłaty manipulacyjnej za przesyłki spoza UE od stycznia 2026 roku. Wraz z Francją i Belgią, Holandia doliczanoby dopłatę w wysokości 2 euro za każdy przedmiot w paczce spoza UE. Generując w ten sposób 2 miliardy euro rocznie.

Jednak wraz z wprowadzeniem przez UE nowego cła od lipca, te trzy kraje wstrzymały plany. Opłata manipulacyjna mogłaby nadal wejść w życie, ale dopiero od listopada tego roku.

Jeśli opłatę wprowadzi się jeszcze w tym roku, zostanie ona połączona z cłem UE. Według NOS, import paczki kosztowałby co najmniej o 5 euro więcej niż obecnie. A przy średniej paczce zawierającej trzy produkty, koszt wyniósłby łącznie 15 euro więcej.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

