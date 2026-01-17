Dyskryminacja imigrantów na niemieckim rynku wynajmu

Badanie przeprowadzone przez Niemieckie Centrum Badań nad Integracją i Migracją (DeZIM) pokazało, jak częsta jest dyskryminacja imigrantów na rynku wynajmu.

Z przeprowadzonego badania wynika, że 24 proc. imigrantów z Europy Wschodniej doświadczyło dyskryminacji na rynku mieszkaniowym w Niemczech. Nie jest to jednak jedyna grupa, którą wyklucza się ze względu na pochodzenie.

Dyskryminacja imigrantów na rynku najmu

– Nierówne traktowanie na rynku mieszkaniowym nie jest zjawiskiem marginalnym – wyjaśnili badacze DeZIM.

W badaniu wzięło udział 9500 osób, które określiły się jako czarnoskóre, muzułmanie lub miały pochodzenie azjatyckie albo wschodnioeuropejskie. Ponadto o opinię poproszono także obywateli Niemiec, którzy określili się jako biali lub „bez pochodzenia imigracyjnego”.

Okazało się, że dyskryminacji na rynku najmu doświadczyło:

39 proc. respondentów czarnoskórych,

35 proc. respondentów muzułmańskich,

31 proc. respondentów, którzy określili się jako „Niemcy z pochodzeniem imigracyjnym”,

27 proc. respondentów azjatyckich,

24 proc. respondentów z Europy Wschodniej.

Dla porównania zaledwie 11 proc. osób, które określiły się jako biali Niemcy bez pochodzenia imigracyjnego, doświadczyło wykluczenia na rynku wynajmu.

Potrzebne jest większe wsparcie dla imigrantów

Ponadto badacze wysłali również fikcyjne aplikacje na prawdziwe ogłoszenia wynajmu, pozostawiając dochody i inne podstawowe informacje bez zmian. Zmieniając tylko imiona i nazwiska oraz zainteresowania domniemanych kandydatów.

Natomiast agencje wynajmu i właściciele nieruchomości rzadziej odpowiadali domniemanym kandydatom o imionach i nazwiskach powszechnych w zachodniej Azji i Afryce. A także wysyłali mniej zaproszeń do obejrzenia nieruchomości.

W wyniku tej dyskryminacji osoby czarnoskóre i Azjaci w Niemczech częściej mieszkają w małych przestrzeniach, wyjaśniono w badaniu. Częściej mają niepewne umowy najmu, płacą więcej za wynajem i mieszkają w źle utrzymanych mieszkaniach. A to oznacza, że są bardziej narażeni na wilgoć i pleśń.

W odpowiedzi na wyniki badania, niezależna Federalna Komisarz ds. Zwalczania Dyskryminacji, Ferda Ataman, zaapelowała o większe wsparcie dla osób doświadczających dyskryminacji na rynku najmu, jak donosi Die Zeit.