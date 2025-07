Gigantyczna kara dla landlorda za nielegalny wynajem mieszkań

Sąd Rejonowy w Willesden wyznaczył karę dla landlorda w wysokości 75 000 funtów. Okazało się, że mężczyzna nielegalnie wynajmował dwa mieszkania na krótkoterminowy wynajem.

George Nathanel reklamował mieszkania w North Finchley w północnym Londynie na Airbnb i Booking.com. W listopadzie 2023 roku Barnet Council wydało dla niego nakaz zaprzestania wynajmowania nieruchomości po skargach sąsiadów. W konsekwencji zażądali oni wszczęcia dochodzenia w sprawie potencjalnego naruszenia przepisów planistycznych.

Nielegalny krótkoterminowy wynajem

Sąsiedzi skarżyli się na to, że mieszkania wynajmowano przez duże grupy osób, które organizowały w nich imprezy. Jeden z sąsiadów opisał w sądzie to, co się działo, jako „stresujące i druzgocące”. Krótkoterminowe rezerwacje miały „szkodliwy wpływ na życie, pracę i zdrowie psychiczne” sąsiada – podano w oświadczeniu w sądzie.

Z kolei z dowodów przedstawionych przez prokuraturę wynika, że w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2024 roku dwa mieszkania wynajmowane były łącznie przez 220 dni.

Landlord nie stawił się jednak na rozprawach sądowych twierdząc, że mieszka w Rosji ze swoimi dziećmi i czeka na operację.

Council poinformował, że mężczyzna w początkowej korespondencji starał się zrzucić winę na „długoterminowych najemców”. Twierdził także, że nie wiedział o żadnych krótkoterminowych wynajmach. Jednak w opiniach na Airbnb opisano go jako „niesamowitego, uważnego i responsywnego gospodarza”.

Kara dla landlorda będzie środkiem odstraszającym?

Radny Ross Houston powiedział, że kara dla landlorda w wysokości 75 000 funtów „to świetne zakończenie sprawy dla sąsiadów”.

– Ich życie zostało zamienione w koszmar przez nielegalny wynajem tych mieszkań na Airbnb i Booking.com. Ściganie i ogromna grzywna podkreślają powagę sprawy. Będą silnym środkiem odstraszającym dla innych nieuczciwych właścicieli nieruchomości przed łamaniem zasad w dzielnicy Barnet – dodał radny.

Wyrok w sprawie zapadł 26 czerwca za niedopełnienie wymogów councilu związanych z Powiadomieniem o naruszeniu warunków. Mężczyznę zobowiązano także, do zapłaty kosztów sądowych w wysokości 5400 funtów i dopłaty dla ofiary w wysokości 2000 funtów.