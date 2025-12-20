Podrożeje wynajem mieszkań w przyszłym roku

W lipcu 2026 roku podrożeje wynajem mieszkań w Holandii, w zależności od sektora od 4,4 do 6,1 proc. Wynajmujący mają prawo do podwyższania czynszu raz w roku kalendarzowym, a najpopularniejszą datą jest 1 lipca.

Maksymalny czynsz w Holandii jest ustalany za pomocą systemu punktów. W zależności od powierzchni, udogodnień i dodatków, takich jak luksusowa kuchnia, a także lokalizacji i taryfy energetycznej. Dlatego też podwyżka czynszu będzie inna w różnych sektorach.

Wynajem mieszkań w Holandii będzie jeszcze droższy

Minister mieszkalnictwa, Mona Keijzer potwierdziła w tym tygodniu przyszłoroczne podwyżki czynszu. Właściciele nieruchomości będą mogli podnieść ceny za wynajem mieszkań w sektorze nieobjętym systemem czynszów kontrolowanych o maksymalnie 4,4 proc.

- Advertisement -

Natomiast wynajem nieruchomości w sektorze średniej klasy (czyli o wartości od 144 do 186 punktów w holenderskim systemie mieszkaniowym) wzrośnie o maksymalnie 6,1 proc. Z kolei w sektorze mieszkań socjalnych podwyżka wyniesie do 4,1 proc.

Należy wspomnieć, że podwyżkę w sektorze mieszkań socjalnych ustala się na podstawie inflacji z ostatnich trzech lat powiększonej o marżę 0,5 proc.

Podwyżka czynszów w sektorze średniej klasy oparta jest na inflacji lub średnim wzroście płac w roku poprzednim, powiększonym o 1 proc. W tym roku płace wzrosły średnio o 5,1 proc. (z czego wynika wyższy wzrost). Obecnie maksymalny czynsz w tym sektorze wynosi 1184 euro miesięcznie.

Natomiast w sektorze bez kontroli czynszu podwyżki oparte są na niższej z następujących wartości: podwyżce płac lub inflacji w poprzednim roku powiększonej o 1 proc.

Rząd wprowadził nowe przepisy dotyczące kontroli czynszu w lipcu 2024 roku, zwiększając liczbę nieruchomości objętych systemem.

Oszustwa związane z wynajmem

Niestety w związku z dużą konkurencją na rynku wynajmu setki osób w Holandii padło ofiarą oszustw związanych z wynajmem mieszkań. Oszuści reklamują mieszkania, które w rzeczywistości nie istnieją lub są niedostępne do wynajęcia. Przy tym często żądają płatności z góry. W tym roku odnotowano około 250 takich przypadków, według Fraudehelpdesk.

Około połowa ofiar tych oszustw poniosła straty. Niestety rzeczywista liczba ofiar może być jeszcze wyższa, gdyż nie wszystkie przypadki są zgłaszane. Oszuści coraz częściej korzystają z mediów społecznościowych. Publikują filmy z rzekomo atrakcyjnymi ofertami wynajmu i żądają pieniędzy za obejrzenie nieruchomości. Wykorzystują przy tym dużą konkurencję na rynku najmu i trudności ze znalezieniem mieszkania w Holandii.

Rząd zapowiedział, że pracuje nad wzmocnieniem środków mających na celu powstrzymanie takich procederów i ochronę obywateli.