Masz wysokie rachunki za energię? Sprawdź, czy kwalifikujesz się do pomocy energetycznej w Holandii

Ponad 500 tysięcy gospodarstw domowych w Holandii wciąż nie radzi sobie z opłacaniem rachunków za prąd i gaz. Najnowsze dane instytutu badawczego TNO oraz holenderskiego urzędu statystycznego CBS pokazują, że skala ubóstwa energetycznego nie zmniejszyła się w 2025 roku. Choć dochody części mieszkańców nieznacznie wzrosły, wyższe ceny energii sprawiły, że sytuacja wielu rodzin pozostała równie trudna jak rok wcześniej.

Eksperci podkreślają, że po zakończeniu rządowych programów wsparcia w 2024 roku około 6 procent wszystkich gospodarstw domowych nadal znajduje się w sytuacji określanej jako ubóstwo energetyczne. Oznacza to, że niskie dochody w połączeniu z wysokimi kosztami ogrzewania i energii nie pozwalają na pokrycie podstawowych wydatków.

Masz wysokie rachunki za energię? Koszty rosną szybciej niż dochody

Z danych wynika, że gospodarstwa dotknięte ubóstwem energetycznym wydawały w ubiegłym roku średnio 12 procent swoich dochodów na energię. Dla porównania przeciętne gospodarstwo domowe przeznacza na ten cel około 5 procent budżetu.

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Najbardziej niepokojący jest wzrost tzw. luki finansowej. W 2025 roku gospodarstwom zagrożonym ubóstwem energetycznym brakowało średnio 624 euro rocznie na opłacenie rachunków za energię. Rok wcześniej kwota ta wynosiła 577 euro. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy właścicieli starszych, słabiej ocieplonych domów oraz mieszkań. Lokali o niskiej efektywności energetycznej.

Masz wysokie rachunki za energię? Możesz mieć prawo do wsparcia

Według szacunków TNO i CBS całkowite wyprowadzenie wszystkich gospodarstw z ubóstwa energetycznego wymagałoby około 256 milionów euro. Tymczasem Fundusz Awaryjny Energii dysponuje budżetem wynoszącym około 200 milionów euro. To właśnie z tego programu mogą korzystać osoby i rodziny, które mają trudności z opłacaniem rachunków za gaz i prąd. Natomiast ostateczny zakres pomocy będzie zależał od zasad ustalonych przez holenderskie ministerstwo.

Jeśli masz wysokie rachunki za energię, warto sprawdzić, czy spełniasz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia. Dla wielu rodzin taka pomoc może oznaczać realne odciążenie domowego budżetu i uniknięcie narastających zaległości.

Eksperci ostrzegają przed kolejnymi podwyżkami

Ekonomiści zwracają uwagę, że choć obecnie wpływ światowych napięć na ceny energii dla gospodarstw domowych jest ograniczony, sytuacja może zmienić się w drugiej połowie roku. Część odbiorców nadal korzysta z umów ze stałą ceną. Natomiast po ich wygaśnięciu nowe stawki będą wyższe.

Specjaliści przypominają, że wzrost cen paliw już jest widoczny na stacjach benzynowych. Dlatego dalsze podwyżki cen gazu i energii elektrycznej nie są teoretycznym “straszeniem”. Ceny mediów ponownie pogłębić problem ubóstwa energetycznego w Holandii. Dlatego osoby, które już dziś odczuwają skutki wysokich kosztów energii, nie powinny zwlekać ze sprawdzeniem możliwości uzyskania dostępnej pomocy finansowej.