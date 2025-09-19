Ekspaci wykupują domy i mieszkania w Holandii?
Ekspaci wykupują domy i mieszkania Holendrom „sprzed nosa”?

Statystyki z najbardziej popularnych wśród ekspatów lokalizacji, takich jak Amsterdam, Rotterdam czy Eindhoven wskazują, że obecnie częściej mieszkania i domy w Holandii kupują wykwalifikowani pracownicy z zagranicy. Czy ekspaci wykupują domy i mieszkania w Holandii w najlepszych dzielnicach i o czym świadczy trend? 

Amsterdam, Rotterdam czy Eindhoven to dziś miasta, w których ekspaci wykupują domy i mieszkania coraz częściej niż lokalni mieszkańcy. Według najnowszych raportów NVM, w niektórych dzielnicach udział zagranicznych nabywców sięga nawet 50–75 procent. Zjawisko to zmienia strukturę społeczną i ekonomiczną wielu osiedli. Dlatego prowadzi wprost do pytania: czy Holendrzy przegrywają w walce o własne cztery kąty?

Dlaczego ekspaci wykupują domy i mieszkania?

Ekspaci, czyli wykwalifikowani pracownicy z zagranicy, zatrudnieni m.in. w branży IT, nowych technologii i międzynarodowych korporacjach, dysponują zwykle wyższymi budżetami niż przeciętni Holendrzy. Dzięki specjalnym ulgom podatkowym – jak 30-procentowa ulga dla zagranicznych pracowników – mają dodatkowe możliwości finansowe. To sprawia, że ekspaci wykupują domy i mieszkania w przedziale cenowym 500–700 tysięcy euro. Często płacąc więcej niż lokalni kupujący. Dzięki zarobkom i ulgom mogą sobie na to pozwolić.

Wpływ sytuacji na rynku nieruchomości na Holendrów

Trend sprawia, że młodzi Holendrzy i rodziny z klasy średniej mają coraz większe problemy z wejściem na rynek mieszkaniowy. W regionach takich jak Amsterdam czy Eindhoven własne lokum staje się luksusem dostępnym głównie dla tych, którzy posiadają znaczną nadwyżkę finansową lub dziedziczoną już nieruchomość. Organizacje społeczne podkreślają, że ekspaci wykupują domy i mieszkania dzięki przewadze ekonomicznej, co prowadzi do nierównych warunków konkurencji.

O czym świadczy trend wykupu mieszkań i domów w Holandii przez zamożnych pracowników z zagranicy?

Zjawisko to obrazuje rosnącą rolę gospodarki globalnej i znaczenie zagranicznych pracowników dla holenderskiego rynku pracy. Z jednej strony ekspaci są niezbędni dla rozwoju firm takich jak ASML czy Booking.com. Natomiast z drugiej – ich obecność przyspiesza proces gentryfikacji i podbija ceny nieruchomości.

To pokazuje, że ekspaci wykupują domy i mieszkania nie tylko jako inwestycję, ale także z konieczności. Głównie dlatego, że oferta najmu mieszkań w Holandii staje się coraz bardziej ograniczona i droga.

Co dalej z rynkiem mieszkaniowym w Holandii?

Holenderski rynek nieruchomości jest obecnie się polem rywalizacji między lokalnymi mieszkańcami a międzynarodową kadrą specjalistów. Trend, że ekspaci wykupują domy i mieszkania, może w przyszłości prowadzić do jeszcze większych napięć społecznych i politycznych. Coraz głośniejsze są też głosy, by ograniczyć ulgi podatkowe dla cudzoziemców i w większym stopniu wspierać rodzimych nabywców.

Jedno jest pewne – ekspaci na dobre wpisali się w krajobraz holenderskich miast i nie znikną z rynku nieruchomości w najbliższym czasie.

 

