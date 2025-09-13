Czynsze w Holandii mocno wzrosły, także w sektorze socjalnym

Większość właścicieli mieszkań w Holandii co roku w lipcu podnosi czynsze pobierane od najemców. W tym roku podwyżka była duża i wyniosła średnio 4,9 proc.

Właściciele mieszkań w pełni skorzystali z prawa do tego, aby podwyższyć czynsze w Holandii o ustalone kwoty w lipcu. Średni wzrost wyniósł 4,9 proc. – poinformował krajowy urząd statystyczny CBS.

Czynsze w Holandii najbardziej wzrosły w mieszkaniach socjalnych

Największy wzrost czynszów w Holandii odnotowano w sektorze mieszkań socjalnych. Należy zaznaczyć, że około dwie trzecie holenderskich mieszkań socjalnych jest własnością spółdzielni mieszkaniowych. Podniosły one czynsze średnio o 5,1 proc.

Natomiast właściciele z sektora prywatnego działający w sektorze mieszkań socjalnych podnieśli czynsze o 4,7 proc. A w sektorze mieszkań bez kontroli czynszu średnia podwyżka wyniosła o 4,4 proc.

Podobnie jak w 2024 roku, największy średni wzrost cen najmu odnotowano w Rotterdamie. Wyniósł on 5,3 proc.

Rząd ograniczył w tym roku wzrost czynszów i czynszów za mieszkania socjalne z kontrolą dochodów do maksymalnie 5 proc. Ale osoby, których zarobki są zbyt wysokie, aby technicznie kwalifikować się do mieszkania socjalnego, musiały dodatkowo liczyć się z podwyżką o 50 lub 100 euro.

Wysokie wymagania wobec najemców

Dane CBS obejmują jedynie mieszkania socjalne i sektor bez kontroli czynszów. Sektor średniej klasy, wprowadzony w lipcu ubiegłego roku, jest zbyt nowy, aby wygenerować odpowiednie statystyki do analizy, poinformował CBS. Wynajmujący w tym sektorze mogli podnieść czynsze nawet o 7,7 proc.

Wymagania w sektorze prywatnym wobec najemców coraz bardziej rosną. Właściciele mieszkań często wymagają miesięcznego dochodu co najmniej trzykrotnie wyższego od czynszu. Najemcy muszą zarabiać około 5490 euro brutto miesięcznie, aby móc płacić średni czynsz.

Wzrosły także czynsze za biura – średnio o 13,9 proc. w ciągu ostatnich trzech lat. Na pięciu największych rynkach biurowych Holandii – Amsterdamie, Rotterdamie, Utrechcie, Hadze i Eindhoven – z roku na rok podwyżki są znaczące.