Holandia protestuje przeciw imigrantom - , gwałtowny bunt, zamieszki, liczni ranni i aresztowani
Holandia protestuje przeciw imigrantom - , gwałtowny bunt, zamieszki, liczni ranni i aresztowani, fot shutterstock.com
HolandiaKryminalneŻycie w Holandii
2 min.czytania

Holandia protestuje przeciw imigrantom – , gwałtowny bunt, zamieszki, liczni ranni i aresztowani

Joanna Baran
Joanna Baran

Holandia protestuje przeciw imigrantom, a sobotnia (20.09) demonstracja w Hadze przerodziła się w gwałtowne zamieszki. W starciach ucierpiało wielu policjantów i dziennikarzy.

Spłonęły radiowozy, a władze odnotowały liczne akty wandalizmu w centrum miasta. Policja zatrzymała co najmniej 30 osób, ale bilans może wzrosnąć, bo powołano specjalną jednostkę do identyfikacji sprawców.

Protest na Malieveld wymknął się spod kontroli

Demonstracja rozpoczęła się w południe na placu Malieveld w Hadze. Organizatorką była kobieta znana w mediach społecznościowych jako „Els Rechts”. Początkowo zgromadzenie miało być pokojowym sprzeciwem wobec obecnej polityki azylowej, jednak szybko eskalowało. Holandia protestuje przeciw imigrantom, ale tym razem wyraz sprzeciwu przybrał dramatyczny obrót. Już po godzinie od rozpoczęcia marszu uczestnicy zaczęli atakować policjantów.

- Advertisement -

Ponad tysiąc demonstrantów próbowało przebić się w kierunku autostrady A12, rzucając w funkcjonariuszy butelkami, kamieniami, szkłem i metalowymi prętami. Policja odpowiedziała użyciem gazu łzawiącego i armatek wodnych. Kilka radiowozów zostało podpalonych. Dlatego ulice wyglądały jak w czasie wojny domowej.

Media i politycy oburzeni

Na cel zamieszek trafili także przedstawiciele mediów. Sześciu dziennikarzy zostało rannych – pięciu fotografów i jeden reporter telewizyjny. Dwóch fotoreporterów brutalnie pobito i kopano na ulicy. „To sytuacja bezprecedensowa i niegodna Holandii” – oświadczył burmistrz Hagi Jan van Zanen. Dodał, że grupy chuliganów przyjechały z różnych części kraju wyłącznie po to, by wywołać konfrontację.

Wielu uczestników miało na sobie emblematy skrajnej prawicy, w tym odzież z hasłami „White Power” i pomarańczowo-biało-niebieskie prinsenvlaggen, które w czasie II wojny światowej były symbolem pronazistowskiej NSB. Policja potwierdziła także obecność chuliganów piłkarskich niosących klubowe flagi.

Atak na Binnenhof i centrum miasta

Gdy demonstracja została rozwiązana, tłum przeniósł się do centrum Hagi. Tam wybito okna w siedzibie liberalnej partii D66 i niszczono mienie. Próbowano również sforsować bramę do Binnenhof – kompleksu, w którym mieści się holenderski parlament. Próba szturmu została powstrzymana przez policję prewencji.

Do wieczora większość uczestników rozproszyła się. Natomiast liczne  interwencje trwały jeszcze po godzinie 19:00 na placu Plein, gdzie zatrzymano kolejne osoby.

Ostrze polityków i jednoznaczne potępienie przemocy

Wydarzenia spotkały się z ostrą reakcją sceny politycznej. Minister bezpieczeństwa i sprawiedliwości Foort van Oosten nazwał ataki na policję „absolutnie niedopuszczalnymi”. „Demonstracje to ważny element demokracji, ale ręce precz od naszych funkcjonariuszy” – napisał na platformie X.

Holandia protestuje przeciw imigrantom - , gwałtowny bunt, zamieszki, liczni ranni i aresztowani
Gwałtowne zamieszki w Hadze – fot. shutterstock.com

Lider skrajnej prawicy Geert Wilders, mimo swojej antyimigracyjnej agendy, potępił przemoc, określając uczestników zamieszek „idiotami”. Z kolei były komisarz europejski Frans Timmermans, obecnie stojący na czele sojuszu Partii Pracy i Zielonych, stwierdził, że to „sytuacja rodem z ery Trumpa, podsycana przez polityków siejących strach i podziały”.

Organizator odcina się od przemocy

„Els Rechts”, inicjatorka demonstracji, napisała w mediach społecznościowych, że nigdy nie zorganizowałaby protestu, gdyby wiedziała, że skończy się on zamieszkami. W późniejszej transmisji zasugerowała udział skrajnie lewicowej Antify, choć policja podkreśliła, że nie ma na to dowodów.

 

Przeczytaj także

Holandia będzie najdroższa w UE dla podróżujących samolotem

Nowy podatek pasażerski sprawi, że Holandia stanie się najdroższym państwem Unii Europejskiej pod względem kosztów podróży lotniczych – ostrzega Marjan Rintel, prezes KLM. To rozwiązanie może uderzyć w samo serce łączności Holandii ze światem.

Holandia: Amsterdam testuje „pozytywne” znaki drogowe

Władze Amsterdamu testują cyfrowe znaki drogowe, które pokazują, ilu kierowców stosuje się do ograniczeń prędkości. Chcą sprawdzić, czy nagradzanie właściwych zachowań sprawdza się w ruchu drogowym.

Holandia: rusza kolejna runda szczepień na koronawirusa

Instytut Zdrowia Publicznego RIVM szykuje nową rundę dawek przypominających przeciwko koronawirusowi w związku ze zbliżającym się sezonem chorób układu oddechowego.

Ekspaci wykupują domy i mieszkania Holendrom „sprzed nosa”?

Trend sprawia, że młodzi Holendrzy i rodziny z klasy średniej mają coraz większe problemy z wejściem na rynek mieszkaniowy. W regionach takich jak Amsterdam czy Eindhoven własne lokum staje się luksusem dostępnym głównie dla tych, którzy posiadają znaczną nadwyżkę finansową.

Podwyżki płac, zasiłków i emerytur, czyli holenderski budżet na następny rok

Holenderski rząd ogłosił oficjalny budżet na nadchodzący rok. Znalazły się w nim zapowiedzi dotyczące podwyżki płac, a także emerytur i zasiłków.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet