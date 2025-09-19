Szczepienie na koronawirusa w Holandii. Kto powinien przyjąć dawkę przypominającą? fot. Shutterstock
Szczepienie na koronawirusa w Holandii. Kto powinien przyjąć dawkę przypominającą? fot. Shutterstock
HolandiaŻycie w Holandii
2 min.czytania

Holandia: rusza kolejna runda szczepień na koronawirusa

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Instytut Zdrowia Publicznego RIVM przygotowuje kolejną rundę szczepień na koronawirusa. Wszystko przez nadchodzący sezon zachorowań na choroby układu oddechowego.

Liczba osób zakażonych koronawirusem rośnie od lipca. Dane nie są jeszcze alarmujące. Jednakże eksperci zalecają, aby grupy podwyższonego ryzyka, jak pracownicy służby zdrowia oraz osoby powyżej 60-tego roku życia udały się na szczepienia przypominające.

Szczepienia na koronawirusa w Holandii

Kampania szczepień na koronawirusa rozpoczęła się 15 września i potrwa do 5 grudnia.

- Advertisement -

Osoby w wieku od 18 do 49 lat, które kwalifikowały się do szczepienia na grypę, nie będą już zapraszana na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Ich objawy są bowiem zwykle łagodne. Osoby opiekujące się osobami z grup ryzyka będą jednak mogły się zaszczepić.

Szczepionka będzie też chronić przed najnowszymi wariantami koronawirusa. RIVM przekazało, że nie ma dowodów na to, że nowe warianty krążące w Holandii są bardziej niebezpieczne niż poprzednie warianty omikronowe.

Szczepienie na koronawirusa w Holandii. Kto powinien przyjąć dawkę przypominającą? fot. Shutterstock
Szczepienie na koronawirusa w Holandii. Kto powinien przyjąć dawkę przypominającą? fot. Shutterstock

Jak umówić się na szczepienie przeciwko koronawirusowi?

Jak wspominaliśmy wyżej, to jak przyjęcie dawki przypominającej będzie wyglądać, zależy od indywidualnych warunków.

Jeśli masz ponad 60 lat i zaszczepiłeś się w zeszłym roku, dostaniesz list z sugerowaną datą, godziną i miejscem szczepienia na koronawirusa.

Z kolei jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia, który opiekuje się pacjentami z grup ryzyka, dostaniesz od pracodawcy list z instrukcjami dotyczącymi rejestracji na szczepienie.

Jeśli jednak mówimy o dzieciach i dorosłych z osłabionym układem odpornościowym trzeba samemu umówić się na wizytę. Tak samo w przypadku osób powyżej 60-tego roku życia, które nie szczepiły się w ostatnim czasie. Można to zrobić na stronie internetowej lub przez telefon 0800-7070.

W przypadku osób poniżej 18-tego roku życia, umówienie wizyty leży po stronie opiekunów i nie można zrobić tego przez internet.

Jaką szczepionkę dostanę?

W tej rundzie szczepień zostanie wykorzystana szczepionka mRNA BioNTech/Pfizer, która została dostosowana do zwalczania najczęściej występujących wariantów COVID-19.

Dla tych, którzy nie mogą (lub nie chcą) otrzymać szczepionki mRNA, RIVM może wprowadzić nową szczepionkę białkową. Więcej informacji na ten temat można się spodziewać prawdopodobnie w grudniu na stronie internetowej RIVM.

Przeczytaj także

Ekspaci wykupują domy i mieszkania Holendrom „sprzed nosa”?

Trend sprawia, że młodzi Holendrzy i rodziny z klasy średniej mają coraz większe problemy z wejściem na rynek mieszkaniowy. W regionach takich jak Amsterdam czy Eindhoven własne lokum staje się luksusem dostępnym głównie dla tych, którzy posiadają znaczną nadwyżkę finansową.

Podwyżki płac, zasiłków i emerytur, czyli holenderski budżet na następny rok

Holenderski rząd ogłosił oficjalny budżet na nadchodzący rok. Znalazły się w nim zapowiedzi dotyczące podwyżki płac, a także emerytur i zasiłków.

Od października nowe pociągi ICE między Amsterdamem i Berlinem

Od 18 października nowe pociągi ICE będą kursować między Amsterdamem i Berlinem – ogłosiła holenderska spółka kolejowa NS. Mają być wygodniejsze.

Holandia: duże ryzyko poważnych przerw w dostawie prądu

Z raportu międzynarodowej firmy konsultingowej Compass Lexecon wynika, że w Holandii po 2030 roku istnieje poważne ryzyko przerw w dostawach energii elektrycznej. Do problemu może dojść, jeśli firmy energetyczne nie otrzymają środków na utrzymanie pracy elektrowni gazowych. Eksperci ostrzegają, że już teraz sytuacja ta może przełożyć się na znaczący wzrost cen prądu.

Holenderskie miasta mają problem ze śmieciami. Coraz więcej ich produkujemy

Holenderskie miasta mają coraz większy problem ze śmieciami. Są to przepełnione kosze na śmieci, porzucone meble, a także odpady na ulicach.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet