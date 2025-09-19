Holandia: rusza kolejna runda szczepień na koronawirusa

Instytut Zdrowia Publicznego RIVM przygotowuje kolejną rundę szczepień na koronawirusa. Wszystko przez nadchodzący sezon zachorowań na choroby układu oddechowego.

Liczba osób zakażonych koronawirusem rośnie od lipca. Dane nie są jeszcze alarmujące. Jednakże eksperci zalecają, aby grupy podwyższonego ryzyka, jak pracownicy służby zdrowia oraz osoby powyżej 60-tego roku życia udały się na szczepienia przypominające.

Szczepienia na koronawirusa w Holandii

Kampania szczepień na koronawirusa rozpoczęła się 15 września i potrwa do 5 grudnia.

Osoby w wieku od 18 do 49 lat, które kwalifikowały się do szczepienia na grypę, nie będą już zapraszana na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Ich objawy są bowiem zwykle łagodne. Osoby opiekujące się osobami z grup ryzyka będą jednak mogły się zaszczepić.

Szczepionka będzie też chronić przed najnowszymi wariantami koronawirusa. RIVM przekazało, że nie ma dowodów na to, że nowe warianty krążące w Holandii są bardziej niebezpieczne niż poprzednie warianty omikronowe.

Jak umówić się na szczepienie przeciwko koronawirusowi?

Jak wspominaliśmy wyżej, to jak przyjęcie dawki przypominającej będzie wyglądać, zależy od indywidualnych warunków.

Jeśli masz ponad 60 lat i zaszczepiłeś się w zeszłym roku, dostaniesz list z sugerowaną datą, godziną i miejscem szczepienia na koronawirusa.

Z kolei jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia, który opiekuje się pacjentami z grup ryzyka, dostaniesz od pracodawcy list z instrukcjami dotyczącymi rejestracji na szczepienie.

Jeśli jednak mówimy o dzieciach i dorosłych z osłabionym układem odpornościowym trzeba samemu umówić się na wizytę. Tak samo w przypadku osób powyżej 60-tego roku życia, które nie szczepiły się w ostatnim czasie. Można to zrobić na stronie internetowej lub przez telefon 0800-7070.

W przypadku osób poniżej 18-tego roku życia, umówienie wizyty leży po stronie opiekunów i nie można zrobić tego przez internet.

Jaką szczepionkę dostanę?

W tej rundzie szczepień zostanie wykorzystana szczepionka mRNA BioNTech/Pfizer, która została dostosowana do zwalczania najczęściej występujących wariantów COVID-19.

Dla tych, którzy nie mogą (lub nie chcą) otrzymać szczepionki mRNA, RIVM może wprowadzić nową szczepionkę białkową. Więcej informacji na ten temat można się spodziewać prawdopodobnie w grudniu na stronie internetowej RIVM.