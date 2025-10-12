Irlandia: pacjenci czekają nawet dwie godziny na karetkę

Krajowa Służba Pogotowia Ratunkowego (NAS) HSE stwierdziła, że nieosiągnięcie celów w zakresie czasu reakcji oznacza, że czas oczekiwania na karetkę wynosi często nawet dwie godziny.

Z informacji dla Wspólnej Komisji ds. Zdrowia wynika, że w ubiegłym roku najgorsze wyniki osiągnęły regiony HSE West i North West oraz HSE Mid West.

Pogotowie ratunkowe w Irlandii nie spełnia krajowych norm czasu reakcji

Krajowy cel zakłada, że w 75 procent przypadków zagrażającego życiu zatrzymania akcji serca lub oddychania (wezwania fioletowe) pomoc powinna przybyć w ciągu 19 minut. Podobnie w 45 procentach przypadków zagrażających życiu chorób lub urazów (wezwania czerwone).

Podczas konferencji poświęconej budżetowi na rok 2026 minister zdrowia Jennifer Carroll MacNeill poinformowała, że służby pogotowia ratunkowego otrzymały dodatkowe fundusze.

Stwierdziła, że karetka powinna być w stanie przyjechać na miejsce, bezpiecznie i sprawnie przetransportować pacjenta do szpitala i natychmiast wrócić do działania.

Dodała, że należy skupić się na dodatkowych inwestycjach. Nie na wydłużaniu czasu oczekiwania z powodu nieefektywnych procesów na oddziałach ratunkowych.

Najgorsze wyniki w regionach HSE West i North West

W regionie HSE West and North West 64 procent zgłoszeń fioletowych zostało zrealizowanych w wyznaczonym czasie. Z kolei tyczy się to tylko 45 procent zgłoszeń czerwonych.

Natomiast w regionie HSE Mid West 69 procent zgłoszeń fioletowych i 46 procent zgłoszeń czerwonych zostało zrealizowanych w wyznaczonym czasie.

HSE stwierdziło, że celem jest skrócenie średniego czasu oczekiwania z dwóch godzin do jednej godziny. Teraz opracowuje strategię na okres od trzech do pięciu lat.

W ubiegłym roku NAS odpowiedziało na 430 000 wezwań pogotowia ratunkowego. To z kolei stanowi wzrost o 10 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Politycy alarmują: w niektórych przypadkach oczekiwanie trwa nawet pięć godzin

HSE określiło również czas oczekiwania karetki pogotowia po przybyciu na oddział ratunkowy, który wynosi średnio 45 minut.

Celem jest skrócenie tego czasu do 20 minut od przybycia w 80 procentach przypadków. HSE stwierdziło, że odpowiedzialność za to spoczywa na odpowiednim szpitalu.

Jednakże w czerwcu tego roku cel ten został osiągnięty w 57 procentach przypadków.

Martin Daly poinformował komisję, że zna przypadki, w których czas oczekiwania na karetkę wynosił od czterech do pięciu godzin.

Rzecznik Sinn Féin ds. zdrowia David Cullinane wyraził zaniepokojenie faktem, że pacjenci mogą czekać ponad dwie godziny na pomoc w nagłych wypadkach.