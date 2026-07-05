Masz prawo do rozmowy z człowiekiem. Jak nowe prawo ogranicza chatboty

Od 3 lipca 2026 roku w Irlandii obowiązują nowe przepisy. Znacząco wzmacnia ono prawa konsumentów korzystających z usług finansowych. Najważniejsza zmiana zakłada, że klienci nie muszą już polegać wyłącznie na chatbotach i zautomatyzowanych systemach obsługi. Jak prawo ogranicza chatboty i dlaczego to ważna wiadomość?

Od piątku klienci, jeśli tego chcą, mogą zażądać kontaktu z prawdziwym pracownikiem. To odpowiedź na dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji i coraz większą cyfryzację sektora finansowego.

- Advertisement -

Nowe prawo ogranicza chatboty. Konsument może zażądać kontaktu z człowiekiem

Nowe prawo ogranicza chatboty podczas sprzedaży produktów i usług finansowych zawieranych przez internet lub telefon. Oznacza to, że banki, firmy ubezpieczeniowe czy instytucje oferujące kredyty nie będą mogły zmuszać klientów do korzystania wyłącznie z automatycznych systemów opartych na sztucznej inteligencji.

Każdy konsument będzie miał prawo poprosić o obsługę przez człowieka. Na każdym etapie podejmowania decyzji o zakupie produktu finansowego. Nowe przepisy mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa klientów. Szczególnie w sytuacjach wymagających wyjaśnienia skomplikowanych warunków umowy lub oceny ryzyka.

Dlaczego nowe prawo ogranicza chatboty?

Rosnąca popularność usług cyfrowych sprawiła, że coraz więcej osób kupuje produkty finansowe bez wizyty w oddziale. Kredyty, ubezpieczenia, lokaty czy inne usługi można dziś zawrzeć całkowicie online. Często bez kontaktu z pracownikiem.

Irlandzki rząd uznał jednak, że rozwój sztucznej inteligencji nie może prowadzić do ograniczenia praw konsumentów. Głównie dlatego, że decyzje dotyczące finansów należą do najważniejszych wyborów podejmowanych przez klientów i powinny być wspierane możliwością uzyskania pomocy od człowieka. Władze podkreślają, że cyfryzacja ma ułatwiać korzystanie z usług, a nie zastępować odpowiedzialną obsługę klienta.

Nowe obowiązki firm

Zmiany nie kończą się na prawie do rozmowy z konsultantem. Nowe przepisy zobowiązują instytucje finansowe do przekazywania klientom bardziej przejrzystych informacji jeszcze przed zawarciem umowy. Celem jest ułatwienie porównania ofert oraz pełne zrozumienie warunków produktów finansowych.

Jednocześnie wprowadzono obowiązek udostępnienia prostego mechanizmu odstąpienia od umowy zawartej online. Tak zwany „przycisk rezygnacji” będzie musiał działać w przejrzysty sposób. Umożliwi on klientowi szybkie wycofanie się z kwalifikujących się umów bez zbędnych formalności.

Kogo obejmują nowe przepisy?

Nowe prawo ogranicza chatboty wyłącznie w obszarze usług finansowych świadczonych na odległość, czyli przez internet lub telefon. Dotyczy to między innymi produktów oferowanych przez banki, firmy ubezpieczeniowe oraz inne instytucje finansowe zawierające umowy z klientami bez bezpośredniego kontaktu. Dlatego w tego typu rozmowach od 3 lipca 2026 masz pełne prawo żądać rozmowy z człowiekiem.

Przepisy wdrażają do irlandzkiego prawa unijną Dyrektywę 2023/2673 dotyczącą umów o usługi finansowe zawieranych na odległość. Ich celem jest dostosowanie ochrony konsumentów do realiów cyfrowego rynku i zapewnienie, że rozwój sztucznej inteligencji nie będzie odbywał się kosztem praw klientów.

Irlandia stawia na równowagę między AI a prawami konsumentów

Nowe regulacje pokazują, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w obsłudze klienta będzie coraz częściej podlegało określonym zasadom. Irlandia nie zakazuje stosowania chatbotów. Natomiast jasno wskazuje, że mają one wspierać obsługę, a nie całkowicie zastępować kontakt z człowiekiem.