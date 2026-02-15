Wzrasta czas oczekiwania na wizytę u lekarza
Wzrasta czas oczekiwania na wizytę u lekarza / fot. Shutterstock
Jak długo trwa oczekiwanie na wizytę u lekarza?

Coraz bardziej wydłuża się czas oczekiwania na wizytę u lekarza zarówno w Niemczech jak i w Wielkiej Brytanii. Chociaż na Wyspach kolejki są znacznie większe.

Z każdym rokiem wydłużają się kolejki do lekarzy i na specjalistyczne badania. W Polsce czas oczekiwania na wizytę lekarską przekroczył już 17 tygodni. Wynosi obecnie o dwa miesiące dłużej niż 12 lat temu. Pod tym względem jednak Wielka Brytania zdecydowanie pobija rekord.

Rekordowy czas oczekiwania na wizytę u lekarza w Wielkiej Brytanii

Czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty jest obecnie bardzo wydłużony na Wyspach. Często znacznie przekracza założony przez NHS czas 18 tygodni od skierowania od lekarza rodzinnego. Średni czas oczekiwania bliższy jest 20 tygodniom. Chociaż w niektórych rejonach Londynu wynosi nawet ponad 23 tygodnie.

NHS podkreśla jednak, że dąży do tego, aby 92 proc. pacjentów rozpoczęło leczenie w ciągu 18 tygodni od skierowania od GP.

W przypadku wizyt u lekarzy rodzinnych czas oczekiwania wynosi 24 godziny – przy 60 proc. pacjentów. Natomiast 10 proc. osób czeka na to ponad dwa tygodnie.

Wielka Brytania bije rekord pod względem kolejek do lekarzy specjalistów
Wielka Brytania bije rekord pod względem kolejek do lekarzy specjalistów / fot. Shutterstock

Kolejki do lekarzy specjalistów w Niemczech

Według danych Federalnego Ministerstwa Zdrowia, w Niemczech także rośnie czas oczekiwania na wizytę lekarską. Rząd ma w planach skrócić go za sprawą reformy, jednak wejdzie ona w życie dopiero w 2028 roku.

Obecnie pacjenci w Niemczech na wizytę u lekarza specjalisty czekają 6 tygodni. Dla porównania – w 2019 roku było to około 5 tygodni. Dane te dotyczą osób posiadających ustawowe ubezpieczenie.

Peter Heinz ze Stowarzyszenia Ustawowych Ubezpieczycieli Zdrowotnych w Bawarii powiedział, że opóźnienia wynikają z szeregu przyczyn, w tym ze starzejącego się społeczeństwa i nowych możliwości leczenia.

Patrząc jednak na powyższe statystyki niemiecka służba zdrowia działa sprawniej niż brytyjska. Sam system przyjęć wydaje się bardziej efektywny. Od 2009 roku każda osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne w tym kraju może umówić się na wizytę bezpośrednio u specjalisty. Na przykład, jeśli podejrzewa się u siebie infekcję ucha, można umówić się na wizytę bezpośrednio u najbliższego laryngologa.

Niemiecki rząd chce jednak od 2028 roku wprowadzić reformę, zgodnie z którą pacjenci będą musieli najpierw udać się do swojego lekarza rodzinnego. Dopiero on oceni, czy konieczne jest skierowanie do specjalisty. Ma to zwolnić miejsca w klinikach specjalistycznych.

Powstają jednak wątpliwości co do efektywności nowego systemu. Przedstawiciele Niemieckiej Fundacji Ochrony Pacjenta i Krajowego Stowarzyszenia Lekarzy Zakładów Ubezpieczeń Zdrowotnych ostrzegają, że i tak już przeciążone placówki opieki zdrowotnej nie mają wystarczającej liczby personelu ani wsparcia, aby przyjmować więcej pacjentów.

