Jak zwiększyć swój próg wolny od podatku w 5 krokach?
Jak zwiększyć swój próg wolny od podatku w 5 krokach? fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Jak zwiększyć kwotę wolną od podatku w 5 krokach?

Joanna Baran
Joanna Baran

Okres rozliczeń podatkowych w Wielkiej Brytanii to dla wielu osób czas pełen stresu, trudności i niejasności. Podatki stanowią poważne obciążenie dla domowego budżetu. Jednak istnieją legalne sposoby, by zmniejszyć swój podatek i maksymalnie wykorzystać przysługujące ulgi. W tym poradniku pokażemy, jak zwiększyć swój próg wolny od podatku w 5 krokach i zatrzymać więcej zarobionych pieniędzy.

Wykorzystanie dostępnych ulg i przemyślana strategia oszczędnościowa pozwalają skutecznie obniżyć podatek.

 

Jak zwiększyć swoją kwotę wolną od podatku w 5 krokach?

 

  1. Wykorzystaj standardową kwotę wolną od podatku (Personal Allowance)

Każdy mieszkaniec Wielkiej Brytanii ma prawo do Personal Allowance, czyli kwoty wolnej od podatku, wynoszącej w tym roku 12 570 funtów. Oznacza to, że od tej kwoty nie zapłacisz ani grosza podatku dochodowego od wynagrodzenia czy emerytury. Warto upewnić się, że Twoje źródła dochodu zostały poprawnie zgłoszone i uwzględnione przy rozliczeniu.

 

  1. Skorzystaj z początkowej stawki dla oszczędności (Starting Rate for Savings)

Jeśli Twój dochód z pracy jest stosunkowo niski, możesz kwalifikować się do Starting Rate for Savings w wysokości do 5 000 funtów. Dzięki temu odsetki z oszczędności do tej kwoty będą całkowicie wolne od podatku. To prosty sposób, by zwiększyć swój próg wolny od podatku i legalnie obniżyć podatek od odsetek.

 

  1. Dodaj osobistą ulgę dla oszczędności (Personal Savings Allowance)

Na tym etapie możesz również wykorzystać Personal Savings Allowance (PSA). Czyli dodatkowe 1 000 funtów dla podatników podstawowej stawki i 500 funtów dla wyższej stawki. Połączona z Personal Allowance i Starting Rate for Savings, pozwala zwiększyć całkowity próg wolny od podatku do 18 570 funtów.

 

  1. Sprawdź możliwość odzyskania nadpłaconego podatku

Jeżeli wcześniej zapłaciłeś podatek od odsetek, które powinny być objęte powyższymi ulgami, możesz je odzyskać poprzez Self Assessment lub formularz R40. HMRC umożliwia nawet wsteczne ubieganie się o nadpłacony podatek do czterech lat wstecz. Dlatego  to prosty sposób, by poprawić swoje finanse i wykorzystać przysługujące ulgi.

 

  1. Zoptymalizuj swoje dochody i oszczędności

Ostatni krok to świadome planowanie dochodów i oszczędności. Jeśli zarabiasz poniżej 18 570 funtów łącznie z odsetkami, możesz legalnie nie płacić podatku od części lub całości odsetek. Ekspert finansowy Martin Lewis podkreśla: „Łącząc Personal Allowance, Starting Rate for Savings i Personal Savings Allowance, możesz zwiększyć swój próg wolny od podatku do 18 570 funtów i zatrzymać więcej pieniędzy w portfelu.”

fot. shutterstock.com

Podatki nie muszą być straszne

Okres rozliczeniowy nie musi być źródłem stresu ani nadmiernego obciążenia finansowego. Pamiętaj – jak zwiększyć swój próg wolny od podatku w 5 krokach to nie tylko teoria. W rzeczywistości to praktyczne działania, które mogą realnie zwiększyć Twój dochód netto. Natomiast legalne sposoby odliczeń realnie pozwalają zatrzymać więcej pieniędzy w kieszeni.

 

