Child Benefit i Winter Fuel Payment pod lupą. Kto odda pieniądze fiskusowi?

Lista absurdów podatkowych w UK przypomina studnię bez dna. Część rodziców musi zwracać Child Benefit. Natomiast części emerytów HMRC potrąci w postaci podatku przyznane automatycznie wsparcie do ogrzewania. Dostajesz zasiłek, zwracasz go w podatku. Kogo obejmie konieczność zwrotu?

A na marginesie, czy nadpłacanie Winter Fuel Payment osobom, którym wsparcie się prawnie nie należy, a potem dochodzenie, wyliczanie i odciąganie w podatku, które generuje ogrom niepotrzebnej biurokracji, nie kosztuje więcej niż potrącana kwota?

Schemat jest coraz częściej ten sam: państwo wypłaca świadczenie, a potem – już po fakcie – odbiera je w podatku. Dla tysięcy rodzin i emerytów oznacza to realne, comiesięczne potrącenia. Hasło, które coraz częściej pada w rozmowach z doradcami podatkowymi, brzmi: dostajesz zasiłek, zwracasz w podatku.

- Advertisement -

Dostajesz zasiłek, zwracasz w podatku 33 funty miesięcznie – emeryci na celowniku HMRC

Najnowszym przykładem jest Winter Fuel Payment – dodatek do ogrzewania, który trafia automatycznie do emerytów państwowych. Problem pojawia się wtedy, gdy roczny dochód osobisty przekracza 35 tys. funtów. W takiej sytuacji HMRC uznaje, że świadczenie się nie należało i… odzyskuje je poprzez system podatkowy.

Nie ma możliwości oddania pieniędzy od razu. Fiskus zmienia kod podatkowy PAYE i rozbija zwrot na raty. To w praktyce oznacza nawet 33 funty miesięcznie więcej podatku. Emeryt często dowiaduje się o tym dopiero z listu albo powiadomienia w aplikacji HMRC, gdy jego emerytura „nagle” staje się niższa.

Child Benefit: ten sam mechanizm, inna grupa obdarowanych i poszkodowanych

Rodziny z dziećmi znają ten schemat aż za dobrze. Child Benefit formalnie przysługuje każdemu. Jednak jeśli dochód jednego z rodziców przekroczy określony próg, świadczenie trzeba częściowo lub całkowicie zwrócić w podatku. Paradoks polega na tym, że pieniądze są wypłacane normalnie, miesiąc po miesiącu, a dopiero później pojawia się obowiązek ich oddania.

Efekt? Rodziny żyją w przekonaniu, że otrzymują wsparcie, które pomaga spiąć domowy budżet, by po czasie odkryć, że była to jedynie pożyczka od państwa. Bez umowy i bez ostrzeżenia. Dobrze, że na razie bez oprocentowania.

Dostajesz zasiłek, zwracasz w podatku 33 funty miesięcznie – kto dokładnie zapłaci?

W praktyce obowiązek zwrotu obejmuje:

emerytów, których osobisty dochód przekracza 35 tys. funtów rocznie i którzy otrzymali Winter Fuel Payment,

rodziny z dziećmi, w których jeden z dorosłych przekracza próg dochodowy objęty zasadami High Income Child Benefit Charge,

osoby, które nie zrezygnowały ze świadczenia, mimo że formalnie nie powinny go otrzymywać.

Kluczowe jest to, że państwo nie blokuje wypłaty z góry. Najpierw przelew, potem analiza, wyliczenia, korekta kodu podatkowego i wielomiesięczne potrącenia.

Biurokracja droższa niż świadczenie? Pytanie, którego nikt głośno nie zadaje

Na marginesie coraz częściej pojawia się pytanie zadawane nie przez polityków, lecz przez samych podatników: czy automatyczne wypłacanie Winter Fuel Payment osobom, którym wsparcie prawnie się nie należy, a następnie jego odzyskiwanie, ma w ogóle sens ekonomiczny? Zanim fiskus potrąci kilkaset funtów, uruchamiana jest cała machina administracyjna – identyfikacja dochodów emeryta, analiza danych podatkowych, wymiana korespondencji, korekty kodów podatkowych PAYE oraz wielomiesięczne monitorowanie spłat rozłożonych na raty. Każdy z tych etapów generuje realne koszty: czas pracy urzędników, obsługę systemów informatycznych, a także błędy i reklamacje, które trzeba rozpatrzyć. Przy świadczeniach rzędu około 200 funtów trudno nie zadać sobie pytania, czy koszt całej tej biurokracji nie przewyższa kwoty, którą państwo ostatecznie odzyskuje, zamieniając deklarowaną pomoc w drogi i mało efektywny mechanizm fiskalny.

System, który daje i odbiera – bez ostrzeżenia

Brytyjskie absurdy podatkowe coraz częściej sprowadzają się do jednego zdania:

dostajesz zasiłek, zwracasz w podatku

Dla wielu osób nie jest to tylko problem finansowy, ale także kwestia zaufania do państwa. Bo jeśli pomoc przyznawana „automatycznie” okazuje się po czasie obciążeniem, to trudno mówić o realnym wsparciu. Raczej o systemie, który najpierw daje, a potem po cichu zabiera.