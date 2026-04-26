Co dziesiąta operacja odwołana. Chaos w NHS

Brytyjska służba zdrowia zmaga się z narastającymi problemami organizacyjnymi, które coraz boleśniej odczuwają pacjenci. Najnowsze badania pokazują, że nawet co dziesiąta planowana operacja w Anglii jest odwoływana na mniej niż 24 godziny przed terminem lub przekładana. Takie dane są niepokojące. Chaos w NHS przeraża i realnie wpływa na życie pacjentów.

To nie tylko statystyka. To tysiące osób pozostawionych w niepewności, często w bólu i stresie. Odwołanie operacji w ostatniej chwili powoduje bowiem duży stres i dyskomfort. Dodatkowo kolejne dostępne terminy są zazwyczaj bardzo odległe.

Chaos w NHS. Skala problemu większa, niż się wydaje

Jak podaje The Guardian, analiza przeprowadzona w 91 szpitalach NHS wykazała, że 10% operacji odwoływanych jest dzień przed planowanym zabiegiem. Natomiast kolejne 9% jest przesuwanych już na etapie wizyty przedoperacyjnej. W skali kraju może to oznaczać nawet 300 tysięcy odwołanych lub przełożonych operacji rocznie.

Dane te wpisują się w szerszy obraz przeciążonego systemu – na koniec lutego na leczenie czekało ponad 6 milionów pacjentów. Każde odwołanie zabiegu dodatkowo wydłuża kolejki i pogłębia kryzys.

Dlaczego operacje są odwoływane

Powody odwołań są różne. Natomiast większość z nich powtarza się w całym systemie. Najczęściej chodzi o względy medyczne. Pacjent nie jest odpowiednio przygotowany do operacji lub wymaga dodatkowych badań. Częstym problemem jest również niestawienie się pacjenta, opóźnienia w harmonogramach operacyjnych oraz nagłe przyjęcia w trybie pilnym, które wypierają zaplanowane zabiegi.

Eksperci podkreślają jednak, że znaczna część tych sytuacji mogłaby zostać przewidziana. Szacuje się, że aż 37% odwołań można byłoby uniknąć, gdyby problemy zostały zidentyfikowane kilka dni wcześniej. W wielu przypadkach wystarczyłaby lepsza organizacja i wcześniejsza diagnostyka. Wówczas pacjent miałby przeprowadzoną operację lub miejsce jednego pacjenta zajął by inny.

Chaos w NHS i jego konsekwencje

Chaos w NHS ma bardzo realne skutki dla pacjentów. Odwołanie operacji w ostatniej chwili to nie tylko logistyczny problem, ale przede wszystkim ogromne obciążenie psychiczne. Pacjenci często przygotowują się do zabiegu tygodniami. Organizują opiekę, biorą urlopy. Żyją w napięciu związanym z leczeniem. Nagłe odwołanie oznacza powrót do punktu wyjścia.

W przypadku poważnych schorzeń opóźnienia mogą prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.Zmniejszają również szanse na skuteczne leczenie. Dotyczy to szczególnie operacji planowych, które choć nie są wykonywane w trybie pilnym, często mają ogromne znaczenie dla jakości życia pacjenta oraz dalszego leczenia.

System wymaga pilnych zmian

Autorzy badań wskazują, że rozwiązaniem może być gruntowna reforma organizacji leczenia. Niezwykle ważne jest wcześniejsze wykrywanie problemów zdrowotnych, lepsze przygotowanie pacjentów do operacji oraz bardziej elastyczne zarządzanie grafikami zabiegów.

Lekarze zwracają uwagę, że równie ważne jak sama operacja jest odpowiednie przygotowanie przed nią. Pacjent w dobrej kondycji zdrowotnej to mniejsze ryzyko powikłań i mniejsze prawdopodobieństwo odwołania zabiegu.

NHS podejmuje próby poprawy sytuacji. Dlatego wprowadza bardziej spersonalizowaną opiekę przedoperacyjną. Jednak skala problemu pokazuje, że potrzebne są działania systemowe, a nie tylko lokalne inicjatywy.

Chaos w NHS. Pacjenci płacą najwyższą cenę

Za statystykami kryją się konkretne historie ludzi, których leczenie zostało wstrzymane lub opóźnione. Chaos w NHS nie jest już tylko kwestią zarządzania – to problem, który bezpośrednio wpływa na zdrowie i życie pacjentów.

Bez zdecydowanych reform liczba odwołanych operacji może nadal rosnąć, a kolejki – zamiast maleć – będą się wydłużać. Dla wielu pacjentów oznacza to jedno: dłuższe cierpienie i jeszcze większą niepewność jutra.