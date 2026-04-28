Kolejna fala zamknięć banków w UK. Sprawdź, czy dotyczy to twojego miasta

Dla tysięcy klientów w Wielkiej Brytanii nadchodzą tygodnie dużych zmian – zamknięcia banków. Santander i NatWest ogłosiły kolejną serię likwidacji placówek, które obejmą łącznie 55 oddziałów do 28 maja.

To kolejny etap przebudowy tradycyjnej bankowości, w której coraz większą rolę odgrywają aplikacje mobilne, bankowość internetowa i zdalna obsługa klienta. Dla mieszkańców mniejszych miejscowości oznacza to koniec bezpośredniego kontaktu z doradcą i konieczność szukania alternatywnych form załatwiania spraw finansowych.

Znaczna część Brytyjczyków żyje bez pieniędzy w kieszeni

Brytyjczycy to w znacznej części społeczeństwo bezgotówkowe. Blisko połowa ludzi wychodzi z domu tylko z telefonem. Badanie Censuswide zlecone przez Finder pokazuje, że 45 proc. dorosłych i młodych dorosłych wychodzi z domu wyłącznie z telefonem.

Kilkadziesiąt milionów osób w wieku 16+ na co dzień nie korzysta w Wielkiej Brytanii z fizycznych pieniędzy. Wśród milenialsów i pokolenia Z odpowiednio 66 i 72 proc. osób polega na portfelach cyfrowych, podczas gdy wśród baby boomers odsetek wynosi 23 proc., a w najstarszych pokoleniach około 10 proc.

Rosnąca popularność płatności mobilnych sprawia, że coraz częściej mówi się o możliwym znikaniu bankomatów z przestrzeni publicznej. Dodatkowo prognozy wskazują, że do 2030 roku może zniknąć nawet 23 tys. z nich. Do tego dochodzi zamykanie oddziałów znanych banków.

Santander zamyka 40 oddziałów

Najintensywniejszy harmonogram likwidowania oddziałów przedstawił Santander. Bank już rozpoczął zamknięcia, a kolejne fale likwidacji będą następować co kilka dni.

• 28 kwietnia: Berwick-upon-Tweed oraz Boston, Evesham, Mold, Ramsgate, a także Woking;

• 29 kwietnia: Bangor (Co Down), Bridgwater, Kirkintilloch oraz Melton Mowbray, Newbury, Scunthorpe i Tonbridge;

• 5 maja: Bishop Auckland, Gosport, Haverfordwest, jak również Huntingdon, Pontefract oraz Welwyn Garden City;

• 6 maja: Glengormley, Leyland, Mansfield, a także Merthyr Tydfil, Northallerton oraz Ringwood.

Redukcja sieci potrwa przez cały maj. W kolejnych tygodniach z mapy znikną następne oddziały.

• 12 maja: Andover, Bridgend oraz Enniskillen, Macclesfield, a także Stratford-upon-Avon;

• 13 maja: Cwmbran, Golders Green, Heswall, Redditch i Stranraer;

• 19 maja: Newton Abbot, Stafford oraz Banbridge;

• 20 maja: Liskeard i Shirley.

Klienci banku Santander stracili dostęp do swoich kont.

Zamknięcia kolejnych oddziałów banku powodują poważne konsekwencje dla pracowników. Najnowsza fala zmian może zagrozić blisko 300 miejscom pracy. Jest to element szerszej restrukturyzacji idącej w tysiące stanowisk, a bank nie wyklucza dalszych cięć. Klienci będą kierowani do bankowości internetowej, telefonicznej oraz pobliskich oddziałów, jeśli takie pozostaną dostępne.

NatWest stawia na huby bankowe. Zamknięcia potrwają do 2027 roku

NatWest działa spokojniej, ale również konsekwentnie zmniejsza liczbę tradycyjnych oddziałów. W maju bank zamknie 15 filii, a kolejne oddziały zlikwiduje w czerwcu. Część usług przejmą tzw. Banking Hubs, czyli wspólne centra obsługi kilku banków.

Maj 2026 – lista zamknięć NatWest:

• 11 maja: Barnet, Eastcote;

• 12 maja: Ashford (Middlesex), Cheetham Hill, Portishead;

• 13 maja: Brentwood;

• 14 maja: Hartlepool;

• 18 maja: Loughton, Tooting;

• 19 maja: Hove;

• 20 maja: Chorlton-cum-Hardy;

• 21 maja: Harlow, Hornchurch;

• 27 maja: Orpington;

• 28 maja: Waltham Cross.

Pieniądze znikają z kont NatWest. Klienci tracą tysiące funtów przez błąd aplikacji.

W czerwcu zamknięcia obejmą m.in.: Hemel Hempstead, Sheffield (Attercliffe) oraz Southall. Cały proces w NatWest potrwa jeszcze dłużej i zakończy się dopiero na początku 2027 roku, kiedy znikną oddziały w Godalming oraz Herne Bay.