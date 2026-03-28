Imigranci w Holandii często boją się rejestrować w lokalnych urzędach
Imigranci w Holandii często boją się rejestrować w lokalnych urzędach / fot. Shutterstock
HolandiaPraca i zarobki
2 min.czytania

Wielu imigrantów w Holandii nie rejestruje się w urzędach i mają problemy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z badania przeprowadzonego przez federację związków zawodowych FNV wynika, że tysięcy imigrantów w Holandii, w tym także Polaków, nie ma w lokalnym rejestrze ludności (BRP). To z kolei naraża ich na problemy, także te związane z wyzyskiem.

W Holandii pracuje około 500 000 imigrantów z innych krajów UE. Głównie w rolnictwie, centrach dystrybucji, fabrykach i przemyśle mięsnym. Wielu z nich – a wśród nich są też Polacy – nie rejestruje się jednak w lokalnych urzędach. Niektóre agencje pracy (wbrew prawu) zniechęcają do tego pracowników. Niestety brak rejestracji naraża imigrantów na wyzysk, czy eksmisję. A także utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej.

Imigranci w Holandii – w tym Polacy – nie rejestrują się w lokalnych urzędach

Zgodnie z holenderskim prawem – każdy imigrant, który przebywa w Holandii dłużej niż cztery miesiące, powinien zarejestrować się w lokalnym urzędzie. Niestety dziesiątki tysięcy pracowników z zagranicy tego nie robi i naraża się na kłopoty.

- Advertisement -

Federacja związków zawodowych FNV twierdzi, że niektóre agencje zatrudnienia aktywnie zniechęcają imigrantów do rejestracji w lokalnych urzędach. Dochodzi nawet do sytuacji, w których osoby, które próbują się zarejestrować, są zastraszane. Często grozi się im zwolnieniem z pracy. Niektórzy z nich tracą zatrudnienie po tym, gdy wychodzi na jaw, że jednak się zarejestrowali.

Alina Bejan, pracownica socjalna FairWork, powiedziała, że niektóre umowy z pracownikami sezonowymi zawierają nawet klauzule zabraniające im rejestracji.

Wśród pracowników sezonowych w Holandii jest wielu niezarejestrowanych imigrantów
fot. Shutterstock

Poważne problemy niezarejestrowanych imigrantów

Niestety niezarejestrowani imigranci nie mają prawa do najmu, dlatego też narażają się na eksmisję. Ponadto – jak już wspomnieliśmy – ich dostęp do opieki zdrowotnej jest utrudniony.

Aby przeciwdziałać nadużyciom wobec pracowników z zagranicy i wyzyskowi, rząd chce nałożyć od stycznia przyszłego roku na pracodawców i agencje zatrudnienia częściową odpowiedzialność za zapewnienie rejestracji pracowników.

Należy wspomnieć, że poprawa kwestii związanej z rejestracją imigrantów była jednym z głównych zaleceń raportu byłego lidera Partii Socjalistycznej, Emile’a Roemera z 2020 roku. Niestety niewiele z zaleceń od tej pory wdrożono.

W raporcie „Nie dla obywateli drugiej kategorii” Roemer wykazał, że pracownicy tymczasowi z Polski, Rumunii i Bułgarii borykają się z poważnymi nadużyciami. Zaliczył do nich zaniżane wynagrodzenie, złe warunki mieszkaniowe i natychmiastową utratę opieki medycznej po zakończeniu pracy. A w niektórych przypadkach dochodzi nawet do handlu ludźmi.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport