emigracja z Niemiec
Po raz pierwszy od ćwierćwiecza więcej Polaków wyjechało z Niemiec, niż do nich przyjechało / fot. Shutterstock.com
NiemcyŻycie w Niemczech
2 min.czytania

Już co piąty mieszkaniec Niemiec myśli o wyjeździe z kraju

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Migracja w Europie zmienia kierunek. Niemcy – przez dekady uznawane za symbol stabilności i dobrobytu – przestają być oczywistym celem. Potwierdzają to badania Niemieckiego Centrum Badań nad Integracją i Migracją. Według nich już co piąty mieszkaniec Niemiec rozważa opuszczenie kraju. Z czego wynika zapowiadana emigracja z Niemiec?

- Advertisement -

Co istotne, myśl o wyjeździe pojawia się nie tylko wśród osób bez doświadczeń migracyjnych, ale wyjątkowo silnie zaznacza się u tych, którzy sami kiedyś przyjechali do Niemiec lub są dziećmi imigrantów. W ich przypadku odsetek jest niemal dwukrotnie wyższy. To sygnał świadczący o tym, że migracja na dobre przestaje być impulsem, a staje się długodystansowym procesem, w którym weryfikacja realiów odbywa się przez trudne decyzje.

Dlaczego Niemcy myślą o wyjeździe?

Z badań Instytutu Badań nad Zatrudnieniem w Norymberdze wynika, że około 20 czy 25 proc. migrantów mieszkających dziś w Niemczech poważnie myśli o kolejnym wyjeździe. Według Federalnego Urzędu Statystycznego w 2024 roku mieszkało tam ponad 21 mln osób z tzw. doświadczeniem migracyjnym. Co czwarty mieszkaniec kraju ma cudzoziemskie korzenie. Do tej grupy zalicza się nie tylko osoby, które same przyjechały do Niemiec. Włącza się także te, których oboje rodzice wyemigrowali po 1950 roku.

W latach 2015–2021 najwięcej imigrantów przybyło z Syrii (716 tys.), Rumunii (300 tys.) oraz Polski (230 tys.). Tymczasem sytuacja gospodarcza Polski znacząco się poprawiła.

Motywacje stojące za rozważaniami o emigracji są zaskakująco uniwersalne. Najczęściej wśród nich pojawia się potrzeba poprawy jakości życia, lepszych perspektyw zawodowych i większego poczucia stabilności. Mniej oczywiste jest doświadczenie dyskryminacji.

Powroty z Zachodu i zmiana perspektywy

Emigracja z Niemiec dotyczy także Polaków. Po raz pierwszy od ćwierćwiecza więcej Polaków wyjechało z Niemiec, niż do nich przyjechało. Przez lata niemiecki rynek pracy działał jak magnes, a dziś różnice między krajami się zacierają. O ile w 2004 roku PKB per capita w Polsce stanowiło 42 proc. poziomu niemieckiego, dziś jest to już blisko 70 proc.

emigracja z Niemiec
W 2024 roku mieszkało tam ponad 21 mln osób z tzw. doświadczeniem migracyjnym / fot. Shutterstock.com

Pandemia i kryzys energetyczny w Niemczech doprowadziły do dwóch lat recesji, a od 6–7 lat pozostają w stagnacji. Poza tym po raz pierwszy od ponad 20 lat Polacy chętniej wyjeżdżają z Niemiec do Polski niż odwrotnie. Dane dotyczące migracji między Polską a Niemcami w 2024 roku nie są jednoznaczne, ale mówi się o różnicy od 8 do 12 tys. Ponadto szacuje się, że od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ponad 2,5 miliona Polaków obrało Niemcy za swój „drugi dom”.

Niemiecka gospodarka tkwi w stagnacji, podczas gdy Polska rośnie. Poza tym infrastruktura, usługi publiczne i tempo rozwoju coraz częściej przemawiają na korzyść krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Powrót przestaje być porażką, a zaczyna uchodzić za racjonalny wybór.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Ceny biletów znów rosną

Podwyżki przyszły w pakiecie ze zmianami w ofercie. Z rozkładu jazdy znikają nie tylko stare modele autobusów, ale i znane bilety. Jak poruszać się po mieście komunikacją miejską i co się zmieniło od stycznia 2026?

Drastyczny wzrost naturalizacji w Berlinie

W Berlinie nastąpił czterokrotny wzrost naturalizacji w ciągu dwóch lat - poinformował dyrektor Krajowego Urzędu ds. Imigracji.

Dyskryminacja imigrantów z UE w niemieckich urzędach pracy

Dyskryminacja imigrantów z UE w niemieckich urzędach pracy ma miejsce częściej niż rodowitych obywateli Niemiec.

Śmiertelna kłótnia w mieszkaniu pracowniczym. Nie żyje 52-letni Polak

Nowy Rok stał się tłem dla dramatu zakończonego śmiercią Polaka – jednego z mieszkańców pracowniczego lokum.

Niemcy zmieniają zasady segregacji śmieci. Nowe pojemniki, chipy i zmiany od 2026 roku

Według Eurostatu Niemcy już są liderem recyklingu w Unii Europejskiej, ale nie zamierzają się zatrzymać. Reformują system, aby mieć większą kontrolę nad tym, co i gdzie trafia.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet