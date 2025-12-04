Witaminy i suplementy coraz częstszym prezentem — nie tylko na święta

Jeszcze kilka lat temu wybór prezentu kojarzył się głównie z perfumami, książkami czy gadżetami elektronicznymi. Dziś coraz częściej sięgamy po zupełnie inny rodzaj upominków — witaminy i suplementy diety, które mają wspierać zdrowie, odporność i dobre samopoczucie naszych bliskich. Trend ten rośnie nie tylko w okresie świątecznym, ale przez cały rok.

Dlaczego suplementy stały się popularnym prezentem?

Przede wszystkim zmieniło się nasze podejście do zdrowia. Rośnie świadomość wpływu diety, stylu życia i mikroelementów na codzienne funkcjonowanie. Po pandemii wiele osób zaczęło szczególnie dbać o odporność. Zaś prezenty związane ze zdrowiem zaczęły być postrzegane jako praktyczne, przemyślane i troskliwe.

Do tego dochodzi ogromna różnorodność suplementów — od witaminy D, magnezu i kwasów Omega-3, po kolagen, adaptogeny, probiotyki i produkty wspierające koncentrację czy sen. Można dopasować je do wieku, stylu życia, potrzeb zdrowotnych obdarowywanej osoby. Ponadto jest to prezent, który obdarowany zużyje i nie będzie on kolejnym przedmiotem z którym w sumie nie wiadomo co zrobić. Co więcej lubimy myśleć, że dzięki witaminom dbamy o zdrowie naszych bliskich.

Witaminy jako prezent – co wybierają Polacy?

Wśród najczęściej wybieranych produktów znajdują się te na odporność oraz witamina D3 i K2, której niedobory dotyczą dużej części populacji zarówno mieszkającej w Polsce jak i w UK. Powodzeniem cieszą się także magnez oraz kwasy Omega 3.

Lubimy także kupować probiotyki oraz preparaty naturalne (np. wyciągi ziołowe).

Kolejną grupą prezentów są suplementy i odżywki dla osób intensywnie uprawiających sporty lub wykonujących treningi siłowe. Odżywki białkowe, kreatyna czy suplementy przedtreningowe są to produkty, z których obdarowany na pewno skorzysta.







Jakie suplementy dla seniorów?

Dla seniorów dobrym prezentem będą przede wszystkim produkty wzmacniające serce, kości, suplementy przeciwstarzeniowe, a także zawierające kolagen.

Niegdyś bardzo popularne suplementy wielowitaminowe, dziś już tracą znaczenie. Bowiem nie zawsze przynoszą znaczące korzyści — np. nie ma jednoznacznych dowodów, że obniżają ryzyko chorób serca, nowotworów czy demencji.

Co więcej w produktach wielowitaminowych nie wszystkie składniki odpowiadają faktycznym potrzebom. A jednocześnie może brakować witaminy D, wapnia, magnezu albo innych składników kluczowych dla seniorów. Bowiem te rzadko występują w standardowych multiwitaminach. Lub też występują w ilościach śladowych.

Jakość najważniejsza?

Co ważne, coraz więcej Polaków szuka produktów wysokiej jakości, sprawdzonych marek oraz suplementów, które są produkowane zgodnie z europejskimi standardami.

Idealny prezent dla bliskich za granicą

W polskich społecznościach mieszkających w UK, Irlandii, Holandii czy Niemczech suplementy stały się szczególnie popularne jako prezenty. Są wysyłane rodzinie w Polsce lub wręczane przy okazji wizyty. Powód jest prosty — w wielu krajach produkty premium są tańsze, łatwiej dostępne lub mają lepsze składy, w tym więcej składników pochodzenia organicznego. Co więcej suplementy są niewielki i łatwo je wysłać paczką do Polski lub przewieźć w bagażu.

Suplementy w roli „prezentu z troski”

Choć kiedyś takie prezenty mogły być odbierane jako nietypowe, dziś witaminy i suplementy kojarzą się z troską i dbałością o zdrowie bliskich. To prezent praktyczny, ale jednocześnie bardzo osobisty — pokazujący, że znamy potrzeby obdarowywanej osoby.