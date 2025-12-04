Witaminy i suplementy to praktyczny prezent nie tylko na święta.
Witaminy i suplementy to praktyczny prezent nie tylko na święta.
UK
2 min.czytania

Witaminy i suplementy coraz częstszym prezentem — nie tylko na święta

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc

Jeszcze kilka lat temu wybór prezentu kojarzył się głównie z perfumami, książkami czy gadżetami elektronicznymi. Dziś coraz częściej sięgamy po zupełnie inny rodzaj upominków — witaminy i suplementy diety, które mają wspierać zdrowie, odporność i dobre samopoczucie naszych bliskich. Trend ten rośnie nie tylko w okresie świątecznym, ale przez cały rok.

Dlaczego suplementy stały się popularnym prezentem?

Przede wszystkim zmieniło się nasze podejście do zdrowia. Rośnie świadomość wpływu diety, stylu życia i mikroelementów na codzienne funkcjonowanie. Po pandemii wiele osób zaczęło szczególnie dbać o odporność. Zaś prezenty związane ze zdrowiem zaczęły być postrzegane jako praktyczne, przemyślane i troskliwe.

Do tego dochodzi ogromna różnorodność suplementów — od witaminy D, magnezu i kwasów Omega-3, po kolagen, adaptogeny, probiotyki i produkty wspierające koncentrację czy sen. Można dopasować je do wieku, stylu życia, potrzeb zdrowotnych obdarowywanej osoby. Ponadto jest to prezent, który obdarowany zużyje i nie będzie on kolejnym przedmiotem z którym w sumie nie wiadomo co zrobić. Co więcej lubimy myśleć, że dzięki witaminom dbamy o zdrowie naszych bliskich.

- Advertisement -

Witaminy jako prezent – co wybierają Polacy?

Wśród najczęściej wybieranych produktów znajdują się te na odporność oraz witamina D3 i K2, której niedobory dotyczą dużej części populacji zarówno mieszkającej w Polsce jak i w UK. Powodzeniem cieszą się także magnez oraz kwasy Omega 3.

Lubimy także kupować probiotyki oraz preparaty naturalne (np. wyciągi ziołowe).

Kolejną grupą prezentów są suplementy i odżywki dla osób intensywnie uprawiających sporty lub wykonujących treningi siłowe. Odżywki białkowe, kreatyna czy suplementy przedtreningowe są to produkty, z których obdarowany na pewno skorzysta.



 

 

 

 

 

 

Jakie suplementy dla seniorów?

Dla seniorów dobrym prezentem będą przede wszystkim produkty wzmacniające serce, kości, suplementy przeciwstarzeniowe, a także zawierające kolagen.

Niegdyś bardzo popularne suplementy wielowitaminowe, dziś już tracą znaczenie. Bowiem  nie zawsze przynoszą znaczące korzyści — np. nie ma jednoznacznych dowodów, że obniżają ryzyko chorób serca, nowotworów czy demencji.

Co więcej w produktach wielowitaminowych nie wszystkie składniki odpowiadają faktycznym potrzebom. A jednocześnie może brakować witaminy D, wapnia, magnezu albo innych składników kluczowych dla seniorów. Bowiem te rzadko występują w standardowych multiwitaminach. Lub też występują w ilościach śladowych.

Jakość najważniejsza?

Co ważne, coraz więcej Polaków szuka produktów wysokiej jakości, sprawdzonych marek oraz suplementów, które są produkowane zgodnie z europejskimi standardami.

Idealny prezent dla bliskich za granicą

W polskich społecznościach mieszkających w UK, Irlandii, Holandii czy Niemczech suplementy stały się szczególnie popularne jako prezenty. Są wysyłane rodzinie w Polsce lub wręczane przy okazji wizyty. Powód jest prosty — w wielu krajach produkty premium są tańsze, łatwiej dostępne lub mają lepsze składy, w tym więcej składników pochodzenia organicznego. Co więcej suplementy są niewielki i łatwo je wysłać paczką do Polski lub przewieźć w bagażu.

Suplementy w roli „prezentu z troski”

Choć kiedyś takie prezenty mogły być odbierane jako nietypowe, dziś witaminy i suplementy kojarzą się z troską i dbałością o zdrowie bliskich. To prezent praktyczny, ale jednocześnie bardzo osobisty — pokazujący, że znamy potrzeby obdarowywanej osoby.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Oszukiwali na egzaminie, aby dostać obywatelstwo brytyjskie. Kolejna afera z Life in the UK Test

Z ustaleń The Irish Sun wynika, że brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych znów znalazło się pod presją w związku z oszustwami ludzi podczas egzaminu Life in the UK.
Londyn

8 grup osób, którym przysługują darmowe przejazdy komunikacją miejską

Transport publiczny w Londynie jest jednym z najbardziej rozbudowanych systemów miejskich na świecie. Dla wielu mieszkańców codzienne podróże są niezbędne. Jednak ich koszty mogą być znaczące. Dlatego Transport for London (TfL) oferuje specjalne przepustki dla wybranych grup.
UK

Afera z rachunkami za telefony! Możesz odzyskać pieniądze

Niejasności z rachunkami po zakończeniu umowy stały się osią jednego z największych pozwów zbiorowych w historii brytyjskiego rynku mobilnego.
Crime

Desperacka próba powrotu do UK polskiej dilerki. Chciała ratować małżeństwo

32-letnia polska dilerka narkotyków, wcześniej skazana w Wielkiej Brytanii i deportowana, została zatrzymana podczas próby powrotu na Wyspy. Jak podaje Daily Mail kobieta posłużyła się paszportem wydanym na nazwisko męża.
Praca i finanse

Dodatkowa pomoc dla pobierających Universal Credit przedłużona

Rachel Reeves zdecydowała się przedłużyć dodatkową pomoc dla świadczeniobiorców pobierających Universal Credit. Świadczeniobiorcy mogą liczyć na 1200 funtów.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet