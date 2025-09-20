Kierowcy będą mieli problem, bo może zabraknąć pieniędzy na łatanie dziurawych dróg

Zarządcy ulic w Niemczech muszą zmierzyć się z poważnym kryzysem finansowym. Choć rząd federalny zaciąga ogromne pożyczki – nawet do 500 miliardów euro – na rozwój infrastruktury, paradoksalnie brakuje środków na bieżące utrzymanie autostrad i tras lokalnych. Na kierowców czekają więc dziurawe drogi.

Z wewnętrznych dokumentów Ministerstwa Transportu wynika jasno, że do 2029 roku finansowanie w wielu obszarach nie jest zabezpieczone. W efekcie sieć drogowa może stopniowo przekształcić się w ciąg wiecznie remontowanych i niebezpiecznych tras pełnych ubytków.

Skala niedoborów sięga 15 miliardów euro

Deficyt sięga łącznie 15 miliardów euro, a luki finansowe obejmują zarówno inwestycje, jak i planowanie. Na same inwestycje brakuje 12 miliardów. Dodatkowe 2,6 miliarda euro to niedobory w zakresie planowania – 2,3 mld dla autostrad i 0,35 mld dla dróg federalnych.

Autobahn GmbH, spółka odpowiedzialna za zarządzanie siecią, już dziś nie dysponuje wystarczającymi środkami na projekty inżynieryjne oraz bieżący serwis. Problem narasta z każdym rokiem, a drogowcom nie pomaga nawet… pogoda. Około 30 proc. autostrad w Niemczech objętych jest stałymi ograniczeniami prędkości. Kolejne 20 proc. podlega ograniczeniom czasowym lub warunkowym związanym np. z porą dnia lub złym stanem nawierzchni.

Aż 37 tys. km dróg pod presją braków finansowych

W Niemczech funkcjonuje około 37 tys. kilometrów dróg federalnych. Jeżeli sytuacja finansowa nie poprawi się, kierowców czekają poważne utrudnienia, począwszy od ograniczeń w ruchu po zamknięcia tras.

Resort transportu wprost ostrzega przed takim scenariuszem, podkreślając, że brak pieniędzy to nie tylko kwestia opóźnionych inwestycji, ale i zagrożenie dla codziennego bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Nadrenia Północna-Westfalia to doskonały przykład kryzysu

Ministerstwo transportu zestawiło każdy z potencjalnie odwołanych projektów z odpowiednim okręgiem wyborczym, by unaocznić polityczne skutki kryzysu i pokazać, gdzie mogą pojawić się dziurawe drogi.

Skala problemu najlepiej widoczna jest w Nadrenii Północnej-Westfalii. Od 2026 roku tylko w tym landzie zabraknie ponad 5 miliardów euro na inwestycje w autostrady i drogi federalne. Konsekwencje są poważne: 29 projektów autostradowych nie uzyska pozwoleń na budowę, a 11 projektów dotyczących dróg federalnych jest poważnie zagrożonych.