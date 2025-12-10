Korzystna zmiana dla osób pobierających płacę minimalną w Holandii

Pracownicy otrzymujący płacę minimalną w Holandii zachowają w 2026 roku więcej pieniędzy ze swojego wynagrodzenia, jeśli rząd wprowadzi deklarowane zmiany w systemie podatkowym.

Po ogłoszeniu budżetu na 2026 rok w Holandii, obliczono, że osoby o niskich dochodach odnotowałyby spadek wynagrodzeń. To z kolei wywołało oburzenie wśród holenderskich związków zawodowych. Wezwano zatem Izbę Reprezentantów (Tweede Kamer) do podjęcia działań, aby temu zapobiec.

Zmiana dla pracowników pobierających płacę minimalną

Minister finansów Eelco Heinen złożył propozycję, dzięki której osoby pobierające płacę minimalną nie ucierpią na zmianach w nowym budżecie. Mają one dotyczyć ulgi podatkowej i progów podatkowych. Dzięki tym zmianom osoby otrzymujące płacę minimalną będą zarabiać o 19,16 euro więcej miesięcznie, jeśli przepracują 40 godzin tygodniowo. I o około 12 euro więcej za 36 lub 38 godzin tygodniowo.

- Advertisement -

Zmiany te będą dobrą wiadomością dla osób zarabiających płacę minimalną, ale nie przyniosą one tak dużych korzyści pracownikom o średnich dochodach. Osoby zarabiające średnio 3875 euro miesięcznie mogą spodziewać się dodatkowych 34,67 euro w kieszeni. Czyli mniej niż 38,50 euro, które otrzymywałyby przed zmianami.

Parlament ma zatwierdzić plany w grudniu tego roku. Dzięki temu zmiany mogłyby zostać wprowadzone do 1 stycznia 2026 roku.

Ile wynosi płaca minimalna w Holandii?

W Holandii pracodawcy muszą płacić swoim pracownikom w wieku 21 lat i starszym co najmniej ustawową stawkę minimalną za godzinę pracy. Dla pracowników w wieku od 15 do 20 lat obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla młodzieży. Zaniżanie wynagrodzenia może skutkować karą pieniężną.

Dla pracowników w wieku 21 lat i starszych obowiązuje stała stawka minimalna za godzinę pracy: 14,71 euro brutto w pierwszym półroczu 2026 r. Kwota ta jest waloryzowana co 6 miesięcy.

Osoby w wieku 20 lat od 2026 roku otrzymają 11,77 euro za godzinę pracy. 19-latkowie dostaną 8,83 euro za godzinę. 18-latkowie 7,36 euro za godzinę. 17-latkowie 5,81 euro za godzinę. 16-latkowie 5,07 euro za godzinę. Natomiast 15-latkowie 4,41 euro za godzinę.