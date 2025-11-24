Podwyżka emerytur dla pracowników tych dwóch sektorów

W styczniu 2026 roku nastąpi podwyżka emerytur dla pracowników sektora metalurgicznego i technologicznego w Holandii. Jest to możliwe dzięki silnej pozycji finansowej funduszu.

450 000 obecnych i byłych pracowników sektora metalurgicznego i technologicznego w Holandii otrzyma podwyżkę emerytur od przyszłego roku. Ma ona na celu zrekompensowanie inflacji w okresie od lipca 2024 do lipca 2025 roku.

Ile wyniesie podwyżka emerytur w Holandii?

Emerytury dla pracowników sektora metalurgicznego i technologicznego wzrosną o 2,8 proc. w styczniu 2026 roku. Podwyżka emerytur następuje piąty rok z rzędu i jest możliwa dzięki silnej pozycji finansowej funduszu. Wskaźnik pokrycia funduszu, czyli dekkingsgraad osiągnął poziom 125,2 proc. pod koniec października. Oznacza to, że fundusz ma do dyspozycji 125,20 euro na każde 100 euro, które musi wypłacić w ramach obecnych i przyszłych emerytur.

Prezes zarządu, Alae Laghrich powiedział:

– Zdaję sobie sprawę, że inflacja w ostatnich latach była wysoka. A to oznacza, że codzienne wydatki, między innymi na artykuły spożywcze, stały się droższe dla wielu osób.

Otrzymywanie holenderskiej emerytury za granicą

Pobieranie holenderskiej emerytury AOW za granicą zazwyczaj nie jest problematyczne. Jednak wiele zależy też od kraju zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że nasza emerytura będzie podlegać opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie społeczne.

Zasady pobierania pracowniczych i prywatnych emerytur za granicą różnią się w zależności od kraju zamieszkania, rodzaju emerytury i ubezpieczyciela.

Natomiast wpłaty do holenderskiego funduszu emerytalnego z zagranicy także są możliwe. Można dobrowolnie wpłacać składki na emeryturę AOW z zagranicy, zazwyczaj przez okres do 10 lat.

Emerytura państwowa (AOW) i fundusze emerytalne w Holandii

Podstawą holenderskiego systemu emerytalnego jest emerytura państwowa (AOW). Wypłacana jest wszystkim osobom pracującym w Holandii w wieku od 15 do 67 lat. Jej wysokość zależy od okresu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz sytuacji życiowej w momencie przejścia na emeryturę.

Jednak dochód emerytalny z emerytury państwowej rzadko wystarcza na utrzymanie standardu życia na emeryturze. Dlatego też prawie 90 proc. mieszkańców Holandii objętych jest funduszem emerytalnym (zwanym również emeryturą pracowniczą) za pośrednictwem pracodawcy.

Tak działa drugi filar holenderskiego systemu emerytalnego – holenderskie fundusze emerytalne. Są to organizacje non-profit, które zarządzają składkami emerytalnymi członków, inwestują je i wypłacają świadczenia.