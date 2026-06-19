Listerioza w gotowych daniach z marketów! Sklepy apelują o zwrot

Listerioza w gotowych daniach ponownie znalazła się w centrum uwagi służb bezpieczeństwa żywności po ogłoszeniu szeroko zakrojonego wycofania produktów marki Pettitt’s Kitchen. Łącznie z rynku usunięto 35 partii popularnych dań gotowych z powodu możliwej obecności bakterii Listeria monocytogenes.

Władze sanitarne podkreślają, że produktów nie należy spożywać nawet wtedy, gdy nie wykazują widocznych oznak zepsucia. To jedna z cech, która powoduje również wysokie zagrożenie produktami skażonymi. Wymienione produkty można zwrócić do sklepów bez paragonu.

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Zakres wycofania produktów

Wycofanie obejmuje szeroką gamę dań gotowych. Od obiadów mięsnych, przez makarony i ryże, po zupy oraz dodatki warzywne i skrobiowe. Produkty były sprzedawane w różnych wariantach gramatury. Często jako szybkie posiłki przeznaczone do podgrzania. Dlatego wiele osób ma je swoich domach.

Lista wycofanych produktów

Chipper Chips 400 g

Cottage Pie 500 g

Cottage Pie 1050 g

Egg Fried Rice 600 g

Butter Chicken 900 g

Southern Fried Goujons 400 g

Roast Beef Dinner 450 g

Honey Glazed Bacon Dinner 500 g

Roast Chicken Dinner 500 g

Creamy Mash Potato 400 g

Creamy Mash Potato 800 g

Carrot & Parsnip Mash 400 g

Carrot & Parsnip Mash 800 g

Herb Stuffing 200 g

Herb Stuffing 400 g

Burger Meal 520 g

Paella Rice 450 g

Peppercorn Chicken 520 g

Chicken, Tomato & Basil Penne 500 g

Cajun Chicken Pasta 550 g

Fish Pie 450 g

Fish Pie 900 g

Hake Goujons 400 g

Beef Bourguignon 450 g

Beef Bourguignon 900 g

Beef Bourguignon & Mash Potato 550 g

Irish Beef Stew & Mash Potato 550 g

Chilli Con Carne & Basmati Rice 470 g

Chicken, Bacon & Mushrooms Vol Au Vents 250 g

Macaroni Cheese 450 g

Wexford Battered Rissoles 400 g

Sweet Potato, Chilli & Coconut Soup 500 ml

Tomato, Pepper & Basil Soup 500 ml

Vegetable Soup 500 ml

Chicken & Vegetable Soup 500 ml

Czym jest listerioza

Listerioza to choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Listeria monocytogenes. Bakteria jest szczególnie niebezpieczna. Potrafi namnażać się nawet w niskich temperaturach, w tym w warunkach chłodniczych.Dlatego może występować również w żywności gotowej do spożycia, która była prawidłowo przechowywana.

Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez spożycie skażonych produktów spożywczych, takich jak gotowe dania, mięso przetworzone, sery czy produkty pakowane próżniowo.

Objawy zakażenia i przebieg choroby

Objawy listeriozy mogą przypominać typową infekcję grypową lub zatrucie pokarmowe. Do najczęstszych należą gorączka, dreszcze, bóle mięśni, nudności, wymioty oraz biegunka. U części osób pojawia się również ogólne osłabienie organizmu.

Charakterystyczny dla tej choroby jest długi okres inkubacji. Wynosi średnio około trzech tygodni. Natomiast może sięgać od kilku dni do nawet 70 dni po spożyciu zakażonej żywności.

Ryzyko dla zdrowia

U osób zdrowych listerioza zazwyczaj ma łagodny przebieg. Dlatego ogranicza się do objawów żołądkowo-jelitowych. Jednak w grupach podwyższonego ryzyka może prowadzić do poważnych powikłań. również śmierci.

Szczególnie narażone są kobiety w ciąży, noworodki i niemowlęta, osoby starsze oraz pacjenci z obniżoną odpornością. W ciężkich przypadkach bakteria wywołuje również zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsy. To stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.

Listerioza w gotowych daniach – zalecenia dla konsumentów

Służby sanitarne apelują, aby nie spożywać produktów objętych wycofaniem. Dlatego konsumenci powinni sprawdzić oznaczenia partii w swoich lodówkach i zamrażarkach oraz zwrócić lub zutylizować wskazane artykuły. W przypadku wystąpienia objawów po spożyciu podejrzanej żywności zalecany jest również kontakt z lekarzem.