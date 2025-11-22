Loty do i z Niemiec mają być tańsze od lata w przyszłym roku

W przyszłym roku podróżni mogą liczyć na tańsze loty do i z Niemiec. Ma być to wynikiem obniżenia podatku lotniczego przez niemiecki rząd.

Po ostrej krytyce ze strony linii lotniczych, od lipca 2026 roku niemiecki rząd obniży podatek lotniczy (Luftverkehrsabgabe). Kanclerz Friedrich Merz liczy na to, że plan ten wzmocni podupadającą gospodarkę kraju. Chce też w ten sposób zachęcić tanie linie lotnicze do zwiększenia operacji na niemieckich lotniskach.

Tańsze loty do i z Niemiec w przyszłym roku

Podatek lotniczy pierwotnie wprowadziła koalicja CDU-FDP w 2011 roku. Następnie podwyższył go rząd SPD-Zieloni-FDP w maju 2024 roku. Tak zwana koalicja podniosła podatki od każdego pasażera lecącego w obrębie Niemiec lub do innego państwa UE z 12,73 euro do 15,53 euro. W przypadku podróży na dalsze odległości, powyżej 6000 kilometrów, podatek od pasażera wzrósł z 58,06 euro do 70,83 euro.

Jak zawsze w takich sytuacjach, tak i w tej linie lotnicze przerzuciły wyższe koszty na pasażerów. Wielu przewoźników mocno skrytykowało podwyżkę podatku. A Ryanair zagroził likwidacją wielu połączeń lotniczych do i z Niemiec. Ostatnio przewoźnik zapowiedział nawet wycofanie 24 tras z dziewięciu niemieckich lotnisk. Przy okazji wezwał rząd niemiecki do całkowitego zniesienia podatku.

Podczas gdy linie lotnicze skupiały się na krytyce niemieckiego podatku lotniczego od czasu jego podwyżki, wiele krajów UE ma podobne podatki i obciąża linie lotnicze. Najwięcej pobiera Holandia.

Rząd wycofuje się z ochrony klimatu bojąc się gróźb linii lotniczych

Decyzja Merza o obniżeniu podatku od przewozów lotniczych (Luftverkehrsabgabe) ma przynieść rządowi niemieckiemu stratę w wysokości 350 milionów euro rocznie. To – jak twierdzi kanclerz – uwzględni w nadchodzących budżetach rocznych.

Organizacje ekologiczne i Zieloni ostro skrytykowali tę decyzję.

– Obniżenie podatku lotniczego pokazuje, że ochrona klimatu w transporcie nie jest priorytetem koalicji – powiedział Jens Hilgenberg, ekspert ds. transportu w niemieckiej organizacji ochrony środowiska BUND.

Natomiast szef Greenpeace, Martin Kaiser, nazwał ten krok „fatalnym sygnałem”.

Czy linie lotnicze muszą obniżać bilety wraz z obniżką podatku lotniczego?

Niestety posunięcie rządu niemieckiego dotyczące obniżki podatku lotniczego wcale nie jest wiążące dla linii lotniczych. Nie zmusza ich do wprowadzenia tańszych biletów dla pasażerów. Czy zatem do obniżki biletów faktycznie dojdzie, dowiemy się dopiero w lipcu 2026 roku.

Warto przy okazji zwrócić uwagę na fakt, że przewoźnicy kolejowi (bardziej ekologiczni od przewoźników lotniczych) obciążeni są znacznie wyższymi podatkami. Sprawia to, że podróż koleją w Niemczech i Europie nadal jest znacznie droższa niż podróż samolotem.

Aby walczyć z trendem dotyczącym częstych podróży lotniczych, w maju Komisja Europejska ogłosiła projekt pilotażowy. Ma on za zadanie zmniejszyć zapotrzebowanie na loty krótkodystansowe. Jest związany ze wzrostem dalekobieżnych połączeń kolejowych łączących europejskie miasta.