Łowienie w Niemczech – to musisz wiedzieć, zanim zarzucisz wędkę

Wędkowanie to popularne hobby w Niemczech, które jednak wymaga spełnienia szeregu formalności. Aby łowienie ryb było legalne, niezbędne jest posiadanie odpowiednich dokumentów.

Aby legalnie łowić ryby w Niemczech, konieczne jest uzyskanie licencji wędkarskiej, czyli Fischereischein. To dokument potwierdzający uprawnienia do wędkowania, a jego zdobycie wiąże się z obowiązkiem przejścia określonych etapów.

Kiedy licencja wędkarska w Niemczech jest obowiązkowa?

W Niemczech praktycznie każdy, kto planuje łowić ryby, musi posiadać licencję wędkarską (Fischereischein). Do legalnego połowu niezbędne jest również posiadanie zezwolenia na wędkowanie (Fischereierlaubnisschein), które uprawnia do połowu w konkretnym zbiorniku wodnym.

Takie zezwolenie wydaje najczęściej właściciel lub dzierżawca akwenu – może to być osoba prywatna, gmina, organizacja rybacka lub stowarzyszenie. Dokument jest ograniczony czasowo: może obowiązywać przez jeden dzień, miesiąc lub rok. Wyjątkiem od obowiązku posiadania licencji są nieliczne przypadki, np. specjalne dni edukacyjne dla dzieci, albo konieczność uzyskania stosownego zezwolenia na konkretny zbiornik.

Zanim pójdziesz wędkować, musisz zdać kurs

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia przygody z wędkowaniem jest ukończenie specjalnego kursu wędkarskiego (Fischereilehrgang). Zajęcia obejmują teorię i praktykę – uczą m.in. przepisów prawa rybackiego, ekologii wód, rozpoznawania gatunków ryb, zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz technik połowu.

Po zakończeniu kursu należy przystąpić do egzaminu państwowego. Składa się on z części teoretycznej (test wielokrotnego wyboru) oraz praktycznej, w której sprawdzana jest m.in. umiejętność rozpoznawania ryb i sprzętu.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kandydat zgłasza się do lokalnego urzędu porządkowego (Ordnungsamt). Tam przedstawia zaświadczenie o zdanym egzaminie oraz inne wymagane dokumenty. Dopiero wtedy wydawany jest Fischereischein w formie tymczasowej lub bezterminowej, w zależności od landu.

Za wędkowanie bez licencji grożą kary

Nielegalne wędkowanie w Niemczech służby traktują bardzo poważnie. Brak zezwolenia na wędkowanie (Fischereierlaubnisschein) uznawany jest za kłusownictwo rybne. W praktyce oznacza to, że samo wrzucenie wędki do wody bez zezwolenia – niezależnie od tego, czy złowiono rybę – może skutkować surowymi konsekwencjami. Grozi za to kara grzywny albo nawet do 2 lat więzienia.

W przypadku braku licencji wędkarskiej (Fischereischein), ale posiadania zezwolenia na konkretny akwen, czyn jest klasyfikowany jako wykroczenie. Wysokość mandatu zależy od przepisów obowiązujących w danym landzie.

Co więcej, jeśli ktoś wędkuje bez zezwoleń na terenach prywatnych, takich jak stawy, czyn może zostać zakwalifikowany jako kradzież. Za to przewidziana jest kara do 5 lat pozbawienia wolności lub grzywna. Zazwyczaj w przypadku pierwszego przewinienia kończy się na karze finansowej.

Igranie z prawem kończy się konfiskatą sprzętu oraz ryb

Organy ścigania mają prawo do konfiskaty sprzętu rybackiego, a także wszelkich złowionych ryb. Jeszcze poważniejszym przestępstwem jest sprzedaż ryb złowionych nielegalnie – takie działanie może być potraktowane jako paserstwo. W tym przypadku kodeks przewiduje karę grzywny lub pozbawienia wolności do pięciu lat.

Wszystkie konsekwencje mogą się kumulować. To oznacza, że osoba przyłapana bez licencji i bez zezwolenia, z nielegalnie złowionymi rybami, które próbowała sprzedać, odpowie jednocześnie za kilka przestępstw.