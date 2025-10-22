Mandat za tablice rejestracyjne. Nieczytelne mogą sporo kosztować

Od tego tygodnia kierowcy w Irlandii powinni dwa razy zastanowić się, zanim wyruszą w drogę z nietypową lub przybrudzoną tablicą rejestracyjną. Gardaí rozpoczęli właśnie wystawianie mandatów za nieczytelne lub niezgodne z przepisami tablice rejestracyjne, a kara wynosi 60 euro. Mandat za tablice rejestracyjne właśnie wchodzi w praktyce. Ilu kierowców będzie ukaranych?

Choć przepisy dotyczące wyglądu tablic rejestracyjnych obowiązują od dawna, dopiero teraz zaczęto je skutecznie egzekwować. Powodem wcześniejszych opóźnień były ograniczenia w systemach informatycznych Gardy. Te uniemożliwiały wystawianie mandatów w terenie.

Sytuacja zmieniła się wraz z aktualizacją Garda Mobility App. Dlatego dzięki nowej aplikacji funkcjonariusze mogą teraz bezpośrednio na miejscu wystawić mandat za tablice rejestracyjne niezgodne z wymogami prawa.

Mandat za tablice rejestracyjne. Co w praktyce grozi kierowcom?

Zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego z 2023 roku, tablice rejestracyjne muszą spełniać konkretne normy – dotyczące koloru, kształtu, czcionki i wzoru.

Każde odstępstwo od tych zasad, w tym m.in. przyciemnione, ozdobne, zniszczone czy zabrudzone tablice, może skutkować mandatem w wysokości 60 euro.

Natomiast w przypadku braku zapłaty kierowca automatycznie trafi przed sąd.

Koniec z wymówkami, czyli mandat za tablice rejestracyjne w praktyce

Przez ostatnie dwa lata kierowcy często unikali odpowiedzialności. Często tłumaczyli się tym, że Garda „nie może nic zrobić”, ponieważ system nie pozwalał na wystawienie mandatu. Jak przypomina Susan Gray z organizacji Parc, która od dawna apelowała o wprowadzenie kar:

„Kiedy obywatele zgłaszali nielegalne tablice, Garda tłumaczyła, że nie ma możliwości działania z powodu ograniczeń systemowych. Na szczęście to już przeszłość.”

Politycy: „Za późno, ale dobrze, że w końcu”

Posłanka Emer Currie z partii Fine Gael podkreśliła, że choć nowe rozwiązanie wreszcie działa, to jego wdrożenie trwało zdecydowanie zbyt długo.

„To dobre prawo, które miało usprawnić egzekwowanie przepisów drogowych i pomóc w identyfikacji kierowców unikających systemu ANPR. Ale jego brak wdrożenia przez ponad dwa lata to poważny błąd.”

Z kolei przewodniczący Komisji Transportu Oireachtas, Michael Murphy, nazwał opóźnienie „poważną luką w egzekwowaniu prawa”. Podważała ona zaufanie do systemu bezpieczeństwa na drogach.

Tablica musi być czytelna

Eksperci przypominają: tablica rejestracyjna to nie ozdoba, lecz podstawowy element identyfikacji pojazdu. Nieczytelna, przerobiona czy zakryta może uniemożliwić działanie kamer prędkości, systemów monitoringu czy automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych (ANPR).

Kierowcy powinni więc regularnie sprawdzać stan swoich tablic i unikać modyfikacji, które mogą wyglądać efektownie, ale kosztować 60 euro — lub więcej, jeśli sprawa trafi do sądu.