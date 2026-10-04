"Maryja nosiła hidżab" - szokująca prezentacja dla pracowników councilu. Foto: Shutteerstock
UK
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„Maryja nosiła hidżab”. Szokująca prezentacja dla urzędników w Wielkiej Brytanii

Remigiusz Wiśniewski
Remigiusz Wiśniewski

Na jaw wyszła szokująca prezentacja dla urzędników brytyjskich dotycząca islamofobi w North Yorkshire. Pracownicy counilu zajmujący się działaniami antyterrorystycznymi mieli usłyszeć, że Maryja „nosiła hidżab”. Według doniesień prezentacja zawierała też tezy, że „Jezus nosił brodę” jak muzułmanin. Sprawa w North Yorkshire wybuchła w sytuacji, kiedy nie ucichło jeszcze echo sprawy zabójstwa Henry’ego Nowaka, po której krytycy zarzucają instytucjom stosowanie podwójnych standardów. 

Szokująca prezentacja wypłynęła dzięki mediom

Informacje o treści prezentacji wyszły na jaw, gdy dziennik The Telegraph zdobył nagranie wystąpienia opartego na materiałach Project Unity. Sesję i prezentację poprowadził Abbas Najib, były policjant i szef organizacji Better Communities Bradford. Całość w ramach programu Project Unity.

Zdaniem mediów brytyjskich sesja była szkoleniem dla pracowników rady.

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Według słów Najiba, program Project Unity dotarł do ponad 2,5 tys. osób w zachodnim i północnym Yorkshire. Urzędnicy nie byli jego jedynymi odbiorcami. Podobno prowadzono go też dla studentów i policjantów.

Maryja nosiła hidżab, a Jezus miał brodę jak muzułmanin

Takie stwierdzenie pojawiają się na slajdach wspomnianej prezentacji. Jeden z nich miał zawierać slajd z podpisem Maryja nosiła hidżab.  Autor posługując się obrazami Maryi chciał poprzeć tezę, że stosunek islamu do kobiet nie stoi w sprzeczności z zachodnimi wartościami.

W tej samej prezentacji  poinformowano pracowników, że „Jezus zapuścił brodę”, tak jak nakazuje się to muzułmańskim mężczyznom. Wskazywano też, że „hidżab był powszechny w Wielkiej Brytanii zaledwie 100 lat temu”, ilustrując tę tezę zdjęciami szali noszonych w Wielkiej Brytanii na początku XX wieku. Zdjęcia przedstawiały różne rodzaje nakryć głowy noszonych przez brytyjskie kobiety. Jednak same w sobie nie dowodzą, że islamski hidżab był powszechny w Wielkiej Brytanii sto lat temu.

Wśród innych prezentacji wygłoszonych w ramach tej serii znalazły się również wypowiedzi w obronie szariatu, w których podkreślano, że doktryna muzułmańska „nie stanowi zagranicznego zagrożenia”.

Na jednym ze slajdów, do którego dotarł dziennik „The Telegraph”, napisano, że szariat „jest tradycją moralną – jak każda inna – ukształtowaną przez wiarę, rozum i oddanie sprawie godności ludzkiej”. Czym jest prawo szariatu i dlaczego jest tak niebezpieczne, przczytasz Czy w Wielkiej Brytanii obowiązuje prawo szariatu?

Burza po ujawnieniu materiałów

Jak podaje LBC,  jeden z radnych uważa takie materiały za „konia trojańskiego” mającego osłabić katolicyzm i chrześcijaństwo, i domaga się przeprosin ze strony rady oraz zakazu współpracy z Najibem. Reformujący się Reform UK chce natomiast zlikwidować tego typu inicjatywy w radach.

Niezależna radna Michelle Donohue-Moncrieff nazwała treść „niedokładną i niedopuszczalną” i mówiła o „propagandzie politycznej” finansowanej z podatków.

Krytycy zwracają uwagę, że Maryja żyła około 600 lat przed pojawieniem się islamu, więc jej nakrycie głowy wynikało ze zwyczajów żydowskich, a nie z późniejszych zasad islamskich. Prezentacja najzwyczajniej zawiera nieprawdę.

Kontrowersyjne używanie symboli religijny i naginanie faktów podczas prezentacji dla urzędników w UK wydaje się być absurdem. Foto: Shutterstock
Kontrowersyjne używanie symboli religijny i naginanie faktów podczas prezentacji dla urzędników w UK wydaje się być absurdem. Foto: Shutterstock

Sprawa kojarzy się z zabójstwem Henry’ego Nowaka

Jeśli takie prezentacje serwuje się policji, trudno się dziwić, że funkcjonariusze zbyt często obawiają się oskarżeń o rasizm i przez to łagodniej traktują osoby z mniejszości. Zarówno konserwatyści, jak i Reform UK krytykują „podwójne standardy”, czyli „two-tier” i słusznie.  Brytyjskie instytucje (policja, samorządy) ulegają presji wrażliwości na rasizm i islamofobię kosztem równego traktowania.

Oczywiście sprawca zabójstwa Nowaka jest sikhem, a nie muzułmaninem. Jednak chodzi o ogólny mechanizm, a nie konkretną religię.

Council broni prezentacji

Odette Robson, szefowa ds. bezpieczeństwa społecznego, powiedziała, że prezentacja miała pokazać pracownikom różne perspektywy i zachęcić do rozmowy, a nie promować jedno stanowisko.

Dodała, że nie było to szkolenie, a Najib nie dostał wynagrodzenia. Jednak w mediach pojawiają się doniesienia o tym, że całość opłacono z pieniędzy publicznych.

 

 

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