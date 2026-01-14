Mleko dla dzieci a niebezpieczną toksyną. Apel do rodziców w UK i Irlandii
Mleko dla dzieci a niebezpieczną toksyną. Apel do rodziców w UK i Irlandii fot. shutterstock.com
IrlandiaUKZdrowie
2 min.czytania

Mleko dla dzieci a niebezpieczną toksyną. Apel do rodziców w UK i Irlandii

Joanna Baran
Joanna Baran

Nestlé wycofuje dziesiątki partii mleka modyfikowanego w 25 krajach po wykryciu toksyny cereulide. W Wielkiej Brytanii i Irlandii problem dotyczy 72 partii produktów. Mleko dla dzieci a niebezpieczną toksyną jest realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia niemowląt! 

Producent apeluje do rodziców, aby nie podawali dzieciom mleka z wycofanych serii i szybko skontaktowali się z lekarzem, jeśli produkty zostały już użyte.

Mleko dla dzieci a niebezpieczną toksyną – co znajduje się w produktach dla dzieci

Cereulide to toksyna produkowana przez bakterię Bacillus cereus. Jest odporna na wysoką temperaturę. To oznacza, że choć sama bakteria ginie w procesie produkcji mleka, toksyna pozostaje aktywna. Spożycie produktów z cereulide może wywołać nudności, wymioty, bóle brzucha. U niemowląt zatrucie prowadzi do odwodnienia i często wymaga hospitalizacji.  Natomiast objawy mogą pojawić się już w ciągu pięciu godzin po spożyciu. Choroba zwykle trwa od sześciu do 24 godzin. Choć w przypadku najmłodszych pacjentów gwałtowna reakcja na truciznę może się wydłużyć.

Skąd wzięła się cereulide w mleku dla dzieci?

Austriackie władze zdrowia wykryły toksynę w dwóch partiach mleka w ramach rutynowej kontroli. Zanieczyszczenie powiązano z olejem z kwasu arachidonowego, stosowanym w niektórych formułach mleka SMA Nestlé. Produkty mogły zostać dotknięte problemem w dziesięciu fabrykach. Dlatego mleko dla dzieci a niebezpieczną toksyną firma wycofała w całej Europie, a także w Turcji i Argentynie.

Nestlé prowadzi proces wymiany składników i pozyskuje olej arachidonowy od nowych dostawców. Firma zapewnia, że wycofanie jest dobrowolne i prewencyjne.

Jakie produkty są niebezpieczne dla dzieci? Jeśli masz je w domu, zwróć do sklepu!

Lista wycofanych produktów obejmuje przede wszystkim mleko modyfikowane dla niemowląt i małych dzieci z linii SMA Nestlé:

  • SMA Advanced First Infant Milk Formula (dla niemowląt od urodzenia)
  • SMA Follow-on Formula (dla dzieci 6–12 miesięcy)
  • SMA Toddler Formula (dla dzieci powyżej 12 miesięcy)
  • SMA Anti-Reflux Formula
  • SMA Comfort Formula
  • SMA Lactose-Free Formula
  • SMA Hypoallergenic Formula

Dokładne kody partii można znaleźć na stronie internetowej Nestlé. Natomiast na produkcie kod znajduje się na spodzie puszki lub kartonu mleka.

Apel do rodziców i opiekunów

Rodzice i opiekunowie dzieci w UK i Irlandii powinni natychmiast sprawdzić, czy posiadają produkty z wycofanych partii. Nestlé zaleca, aby nie podawać ich dzieciom i w razie wątpliwości kontaktować się z lekarzem.

Nestlé uruchomiło również formularz online, dzięki któremu można zgłosić zakupiony produkt i przesłać zdjęcie puszki lub kartonu wraz z kodem partii.

Dlaczego to ważne?

Mleko dla dzieci z niebezpieczną toksyną może wywołać poważne dolegliwości u niemowląt i małych dzieci. Szybka reakcja rodziców i opiekunów jest ważna. Dlatego, że  to jedyny sposób by zapobiegać ewentualnym problemom zdrowotnym. Firma podkreśla, że obecne działania są standardową procedurą bezpieczeństwa. Ich celem jest ochrona najmłodszych konsumentów.

 

