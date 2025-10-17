Puder dla dzieci z azbestem? Johnson&Johnson z masowym pozwem

W Wielkiej Brytanii wpłynął masowy pozew przeciwko Johnson & Johnson, obejmujący około 3 000 osób, które twierdzą, że firma świadomie sprzedawała puder dla dzieci z azbestem. Sprawa opiera się na wewnętrznych dokumentach i raportach naukowych, które mają wskazywać, że J&J od lat 60. wiedziało o obecności włóknistych minerałów rakotwórczych w swoich produktach.

Pozew wskazuje, że talk używany w pudrze mineralnym zawierał włókniste formy talku oraz tremolit i aktynolit – minerały klasyfikowane jako azbest i powiązane z poważnymi nowotworami, w tym międzybłoniakiem i rakiem jajnika. Mimo tej wiedzy firma nie ostrzegała konsumentów na opakowaniach. Co gorsza prowadziła kampanie marketingowe przedstawiające puder jako bezpieczny i delikatny dla niemowląt.

Puder dla dzieci z rakotwórczym azbestem. Historia i przyczyny pozwu

Pozew zarzuca, że J&J celowo ukrywało ryzyko przez dekady. Natomiast wewnętrzne dokumenty wskazują na próby manipulowania regulacjami w USA. Firma rzekomo dążyła do ustalenia mniej czułych standardów testowania talku na obecność azbestu, aby utrzymać twierdzenia o „czystości” produktu. Marketing pudru koncentrował się na wizerunku delikatnego produktu dla niemowląt. Dodatkowo w latach 90. i 2000 kampanie były kierowane do Afroamerykanek, co według pozwu zwiększało sprzedaż, mimo wiedzy o potencjalnym zagrożeniu zdrowotnym.

Wiele osób z powodu używania pudru cierpi na choroby nowotworowe, w tym raka jajnika lub międzybłoniaka. Jedną z nich jest Siobhan Ryan, która przez lata stosowała puder Johnson & Johnson u swoich dzieci. W efekcie stosowania sama zachorowała na raka jajnika. Jej historia pokazuje dramatyczne skutki ekspozycji na zanieczyszczony puder dla dzieci z azbestem. A jest jedną z tysięcy. Dlatego te pozwy to nie tylko batalia sądowa, ale również dramaty zwykłych ludzi.

Reakcja Johnson & Johnson

Firma zaprzecza zarzutom, twierdząc, że jej produkty były zgodne ze wszystkimi regulacjami, nie zawierały azbestu i nie powodowały raka. Johnson & Johnson podkreśla, że bezpieczeństwo pudru było potwierdzane przez niezależne laboratoria, uniwersytety i instytucje zdrowotne w Wielkiej Brytanii oraz na całym świecie. Sprzedaż pudru talkowego zakończono w Wielkiej Brytanii w 2023 roku. Natomiast w USA jest zakazany od 2020 roku.

Puder dla dzieci z azbestem. Znaczenie sprawy

Pozew w Wielkiej Brytanii może stać się jednym z największych procesów produktowych w historii kraju. Z roszczeniami opiewającymi na setki milionów funtów. Sprawa przypomina wcześniejsze postępowania w USA, gdzie setki osób otrzymały odszkodowania za szkody spowodowane przez talk zawierający włókniste formy azbestu.

Eksperci podkreślają, że talk, wydobywany w pobliżu złóż azbestu, może zawierać rakotwórcze włókna. Dlatego długotrwała ekspozycja, zwłaszcza u niemowląt i kobiet, zwiększa ryzyko nowotworów. Pozew wskazuje na domniemane celowe ukrywanie ryzyka przez J&J oraz manipulacje w testach i komunikacji marketingowej. Dlatego budzi poważne wątpliwości dotyczące etyki i odpowiedzialności firmy.