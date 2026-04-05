Oszustwo na emeryturę. Niemieckie DRV alarmuje: nie płać za darmowe dokumenty!

Internet ułatwia życie, ale jest też świetnym narzędziem dla naciągaczy. Polacy pracujący w Niemczech mogą łatwo paść ofiarą oszustów szczególnie podczas zamawiania zaświadczeń online. Na czym polega oszustwo na emeryturę?

Rośnie liczba stron imitujących oficjalne portale instytucji publicznych. Na pierwszy rzut oka wyglądają wiarygodnie, ponieważ operują podobną grafiką, językiem i układem treści. Po chwili okazuje się, że za „usługę” trzeba zapłacić, mimo że w rzeczywistości jest ona bezpłatna.

Oszustwo na emeryturę – dlaczego dajemy się nabrać?

Zjawisko podszywania się pod instytucje publiczne nie jest nowe, ale przybiera na sile. Szacuje się, że nawet kilkadziesiąt procent użytkowników internetu nie weryfikuje dokładnie źródła strony, na którą trafia. Na tej luce bazują twórcy komercyjnych serwisów.

Jak wskazuje Deutsche Rentenversicherung, szczególnie popularne są strony oferujące dostęp do informacji emerytalnych, potwierdzeń numerów ubezpieczenia czy zaświadczeń o zasiłkach. Problem w tym, że te usługi w oficjalnym systemie są dostępne nieodpłatnie, a mimo to użytkownicy potrafią zapłacić za nie kilkadziesiąt euro u naciągacza.

Fałszywe portale są projektowane tak, by wyglądały niemal identycznie jak oficjalne strony. Używają podobnych kolorów, nazw, czasem nawet łudząco przypominających logo. Różnicę trudno zauważyć.

Dodatkowo wyszukiwarki przeważnie promują płatne wyniki, w wyniku czego komercyjne strony pojawiają się wyżej niż serwisy urzędowe. Część osób klika pierwszy link, zakładając jego wiarygodność. Bywa że taki błąd słono kosztuje. Nie tyle bezpośrednią utratę pieniędzy co chociażby wyciek numeru ubezpieczenia.

Jak odróżnić prawdę od fałszu?

Najprostszą zasadą jest korzystanie wyłącznie z oficjalnych adresów internetowych. W przypadku niemieckiego systemu emerytalnego jest to strona deutsche-rentenversicherung.de – i tylko ona gwarantuje dostęp do bezpłatnych usług. Istotnym elementem weryfikacji jest zakładka Impressum. To tam znajdują się informacje o właścicielu strony.

Kolejna zasada: brak pośpiechu. Strony podszywające się pod instytucje państwowe regularnie próbują wywołać na internaucie presję, sugerując mu pilność działania. Tymczasem oficjalne serwisy nie wymagają natychmiastowych decyzji ani opłat za podstawowe usługi.

Świadomy internauta to bezpieczny internauta

Deutsche Rentenversicherung rekomenduje, by wszystkie sprawy – od emerytur po rehabilitację – załatwiać wyłącznie przez oficjalne kanały. W razie wątpliwości dostępna jest bezpłatna infolinia oraz sieć punktów informacyjnych.