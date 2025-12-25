Nowy plan rządu na emeryturę – na czym polega

Rząd federalny w Niemczech zapowiada jedną z największych reform systemu prywatnych emerytur od ponad dwóch dekad. Na czym polega nowy plan rządu na emeryturę i dlaczego jest przełomowy. Co czeka przyszłych emerytów?

Dotychczasowa emerytura Riester, przez lata krytykowana za niską opłacalność i skomplikowane zasady, ma ustąpić miejsca nowemu modelowi oszczędzania. Zmiany mają wejść w życie od 2027 roku. Jak zapowiada rząd – przyniosą wyższe dopłaty, większe zyski i mniej biurokracji. Na czym polegają?

Koniec starej Riester-Rente, czyli nowy plan rządu na emeryturę

Emerytura Riester została wprowadzona w 2002 roku. Była odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa i rosnącą presję na publiczny system emerytalny. Z czasem jednak straciła na atrakcyjności. Niskie stopy procentowe, wysokie koszty prowadzenia umów i obowiązkowe gwarancje kapitału sprawiły, że dla wielu osób jest mało opłacalna.

Nowy plan rządu zakłada odejście od dotychczasowego modelu na rzecz tzw. nowoczesnego depozytu emerytalnego. Połączy on państwowe dopłaty z inwestowaniem na rynkach finansowych. Głównie poprzez fundusze i ETF-y.

Na czym polega nowa koncepcja emerytury?

Podstawową zmianą jest nowy system dopłat państwowych. Zamiast jednej, relatywnie niskiej premii, oszczędzający mają otrzymywać wsparcie proporcjonalne do wpłacanych środków. W praktyce oznacza to, że im więcej ktoś odkłada, tym większa część tej kwoty zostanie „dorzucana” przez państwo. Oczywiście aż do określonego limitu.

Maksymalna roczna dopłata ma wynosić nawet 480 euro. To stanowi znaczący wzrost w porównaniu z dotychczasową podstawową premią Riester w wysokości 175 euro. Rząd liczy, że taki mechanizm realnie zachęci do długoterminowego oszczędzania.

Inwestowanie zamiast sztywnej gwarancji

Nowy system stawia mocniej na inwestycje rynkowe. Środki gromadzone w depozycie emerytalnym rząd planuje ulokować głównie w ETF-ach, funduszach inwestycyjnych i obligacjach. Rząd wycofuje się jednak z inwestowania funduszy w pojedyncze akcje. To sposób na ograniczenie ryzyka.

Jednocześnie państwo nie rezygnuje całkowicie z bezpieczeństwa. Dlatego przewiduje możliwość wyboru produktów z gwarancją kapitału. Nawet na poziomie 80 procent wpłaconych środków. Dodatkowo ma powstać standardowy wariant depozytu z limitem kosztów na poziomie 1,5 procent rocznie.

Nowy plan rządu na emeryturę. Kogo obejmą zmiany i kto może skorzystać?

Reforma jest skierowana przede wszystkim do osób aktywnych zawodowo, które obecnie pracują w Niemczech i opłacają składki na ubezpieczenie społeczne. To właśnie oni mają największy potencjał, by skorzystać z nowych dopłat i długoterminowego inwestowania.

Zmiany nie są adresowane bezpośrednio do obecnych emerytów. Osoby, które już pobierają świadczenia, nie zostaną objęte nowym systemem, ponieważ nie wpłacają już składek. Reforma dotyczy przyszłych emerytur, a nie obecnych wypłat.

Co z osobami, które już mają Riester?

Posiadacze istniejących umów Riester nie będą musieli zmieniać systemu. Dlatego przez pewien czas dwa systemy będą równoległe. Przejście na nowy system będzie natomiast dobrowolne. Trzeba jednak pamiętać, że decyzja o migracji do nowego depozytu emerytalnego ma być nieodwracalna. Oznacza to, że przed podjęciem decyzji konieczna będzie dokładna analiza własnej sytuacji finansowej.

Dlaczego rząd zdecydował się na reformę?

Powód jest prosty. Niemiecki system emerytalny stoi przed ogromnymi wyzwaniami demograficznymi. Coraz mniej osób pracujących utrzymuje coraz większą liczbę emerytów. Rząd chce więc wzmocnić prywatne oszczędzanie jako trzeci filar zabezpieczenia emerytalnego. Obok emerytury państwowej i zakładowej.

Nowa koncepcja ma być prostsza, bardziej przejrzysta i przede wszystkim bardziej opłacalna dla obywateli. Czy spełni te obietnice, pokaże praktyka. Natomiast już dziś wiadomo, że jest to jedna z najważniejszych zmian w niemieckim systemie emerytalnym ostatnich lat.