O brytyjskie obywatelstwo będzie łatwiej Irlandczykom

Dzięki nowej ustawie, która wejdzie w życie 22 lipca 2025 roku, Irlandczycy żyjący w Wielkiej Brytanii będą mogli w łatwiejszy i tańszy sposób ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo.

Irlandczycy mieszkający w Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej, na Wyspach Normandzkich i Wyspie Man będą mogli od 22 lipca ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo w prostszy niż dotychczas sposób.

- Advertisement -

Irlandczykom będzie łatwiej o brytyjskie obywatelstwo

Od 22 lipca Irlandczycy będą mogli skorzystać z tańszej i sprawniejszej drogi do uzyskania obywatelstwa brytyjskiego jeszcze w tym miesiącu. Nowa procedura będąca częścią ustawy British Nationality (Irish Citizens) Act z 2024 roku ma ułatwić Irlandczykom proces aplikacji. Nie będą musieli przy tym wykazać się znajomością języka angielskiego ani zdawać testu „Life in the UK”.

Ustawa może zatem przynieść korzyści setkom tysięcy obywateli Irlandii zamieszkałym w Wielkiej Brytanii, którzy pragną uzyskać brytyjski paszport.

Podwójne obywatelstwo jest dozwolone, więc obywatele Irlandii mogą zachować swoje obywatelstwo irlandzkie, nawet jeśli uzyskają obywatelstwo brytyjskie.

Jakie są wymagania dotyczące nowego procesu aplikacji?

Irlandczycy będą musieli spełnić określone wymagania, aby kwalifikować się do szybszego procesu uzyskania obywatelstwa brytyjskiego. Oto one:

– Muszą mieszkać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku,

– Ich nieobecność na Wyspach nie może być dłuższa niż: 450 dni w okresie 5 lat i 90 dni w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

– W ciągu 5 lat pobytu w UK nie mogą naruszać przepisów imigracyjnych,

– Powinni mieć dobrą reputację.

Koszt złożenia wniosku?

Opłata za złożenie wniosku o brytyjski paszport będzie o 50 proc. niższa niż w przypadku innych narodowości. Wyniesie 723 funtów dla osób dorosłych i 607 funtów dla dzieci. Zwolnienia z opłat będą dostępne dla dzieci pozostających pod opieką władz lokalnych oraz dla osób, które udowodnią, że nie stać ich na uregulowanie opłaty.