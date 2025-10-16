Ogromna zmiana dla 750 000 pracowników już od 1 stycznia 2026. Kogo obejmie?

Od stycznia przyszłego roku wchodzi w życie ogromna zmiana dla osób pracujących. W Irlandii wejdzie w życie ogromna zmiana dla 750 000 pracowników. To właśnie wtedy ruszy MyFutureFund. Nowy, automatyczny system oszczędzania na emeryturę, który ma całkowicie odmienić sposób, w jaki Irlandczycy budują swoją przyszłość finansową.

Minister ds. Ochrony Socjalnej Dara Calleary potwierdził, że powołano specjalny organ – NAERSA, czyli Krajowy Urząd ds. Automatycznego Zapisania do Systemu Oszczędności Emerytalnych. To właśnie on będzie odpowiadał za wprowadzenie i obsługę programu MyFutureFund.

Zmiana dla 750 000 pracowników: kto zostanie objęty programem?

Nowy system obejmie osoby, które nie mają prywatnego planu emerytalnego, zarabiają ponad 20 000 euro rocznie i mają od 23 do 60 lat.

Największą zaletą programu jest to, że uczestnicy nie będą musieli robić absolutnie nic, by do niego dołączyć. Dlatego, że zapis do programu jest automatycznie.

To przełomowa zmiana dla 750 000 pracowników, którzy do tej pory nie odkładali pieniędzy na przyszłość. Teraz ich oszczędności będą rosły bez wysiłku. W dodatku wspólnie z nimi będzie odkładał zarówno pracodawca, jak i państwo.

Jak działa MyFutureFund i co zyskają pracownicy?

System opiera się na prostym, ale bardzo korzystnym mechanizmie. Za każdą kwotę, jaką wpłaci pracownik, jego pracodawca dopłaci tyle samo. Dodatkowo państwo dorzuci dodatkową część. Dlatego w praktyce oznacza to, że z każdej wpłaconej przez pracownika sumy powstanie prawie podwójna wartość oszczędności. Te z czasem będą się powiększać dzięki inwestycjom.

Program został zaprojektowany tak, by był maksymalnie przejrzysty i bezpieczny.

Pieniądze uczestników będą inwestowane przez NAERSA zgodnie z domyślną, ostrożną strategią inwestycyjną. Natomiast osoby bardziej doświadczone finansowo będą mogły wybrać inne opcje.

Nowoczesny system bez zbędnej biurokracji

Nowa zmiana dla 750 000 pracowników ma też ogromne znaczenie dla pracodawców.

Rząd zapowiada, że administracja związana z programem będzie minimalna. Natomiast firmy nie będą musiały zakładać własnych planów emerytalnych. Wystarczy, że zarejestrują się na portalu MyFutureFund, ustawią sposób płatności składek (preferowanym rozwiązaniem będzie polecenie zapłaty), a cały proces zajmie dosłownie kilka minut.

Dzięki specjalnej platformie internetowej zarówno pracownicy, jak i pracodawcy będą mieli stały dostęp do swoich danych.

Uczestnicy programu będą mogli sprawdzić stan konta, zmienić opcję inwestycyjną, zawiesić składki lub ponownie dołączyć do programu. Wszystko online, bez papierowych formalności.

Bezpieczna przyszłość finansowa dla każdego

Wprowadzenie MyFutureFund to jedna z najważniejszych reform społecznych ostatnich lat. Ta zmiana dla 750 000 pracowników to nie tylko techniczne udogodnienie. Stanowi realną inwestycję w bezpieczeństwo finansowe tysięcy osób.

Do tej pory wielu Irlandczyków polegało wyłącznie na państwowej emeryturze, która często nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków. Teraz każdy będzie miał możliwość gromadzenia dodatkowych środków, które zapewnią spokojniejszą przyszłość.

Minister Calleary podkreśla, że program MyFutureFund ma zbudować nową kulturę oszczędzania – taką, w której odkładanie na emeryturę stanie się standardem, a nie luksusem.

Pracodawcy – przygotowania już w grudniu

Choć start programu zaplanowano na 1 stycznia, już w grudniu 2025 roku pracodawcy będą proszeni o przygotowanie się do jego wdrożenia.

Wystarczy, że uzupełnią profil firmy w portalu MyFutureFund i ustawią sposób płatności składek. Po zakończeniu tego krótkiego procesu będą musieli jedynie poinformować swoich pracowników o ich automatycznym zapisaniu do programu.

Rząd zapowiada, że w najbliższych tygodniach opublikuje zestaw materiałów informacyjnych – od reklam i poradników po webinary – które pomogą firmom i pracownikom lepiej zrozumieć nowe zasady.

Nowy rozdział dla irlandzkich pracowników

MyFutureFund to krok milowy w polityce społecznej Irlandii. To zmiana dla 750 000 pracowników, która zwiększy poziom prywatnych oszczędności. Jednak czy też wzmocni całe społeczeństwo w obliczu starzejącej się populacji.

Dzięki wspólnemu finansowaniu przez pracowników, pracodawców i państwo, system ten ma szansę stać się jednym z najskuteczniejszych w Europie. A dla tysięcy osób oznacza po prostu jedno – spokojniejszą i pewniejszą przyszłość.