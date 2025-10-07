Ogromny pożar w Amsterdamie. Ofiara śmiertelna i ponad 100 osób bez domu

Amsterdam, 7 października 2025 r. w godzinach wieczornych wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Ogromny pożar w Amsterdamie był widziany z wielu miejsc miasta. Natomiast akcja gaśnicza trwała wiele godzin.

W dzielnicy Nieuw-West w Amsterdamie doszło do poważnego pożaru w budynku mieszkalnym. W wyniku którego jedna osoba zginęła, a ponad 100 mieszkańców zostało ewakuowanych. Pożar wybuchł w poniedziałkowy wieczór, około godziny 19:00, na trzecim piętrze kompleksu przy ulicy Harry Koningsbergerstraat.

Pożar w Amsterdamie zabrał jedno życie i zostawił ponad 100 osób bez domu

Według informacji lokalnych służb, ogień rozpoczął się w jednym z mieszkań. Następnie przeniósł się na sąsiednie lokale. Jedna z osób uciekając pozostawiła na kuchence niepilnowany garnek. Dlatego powstało drugie ognisko pożaru.

Służby, działając w warunkach silnego zadymienia, musieli ewakuować część mieszkańców przy użyciu podnośników. Trzej strażacy zostali poddani badaniom medycznym. Natomiast jeden z nich trafił do szpitala. Dwaj mieszkańcy również ucierpieli na skutek wdychania dymu, jednak nie wymagało to hospitalizacji.

Ogromny pożar w Amsterdamie – skutki dla mieszkańców

Po akcji gaśniczej wszystkie mieszkania w budynku są tymczasowo niezdatne do zamieszkania z powodu szkód spowodowanych przez dym, sadzę i wodę. Wiele okien uległo zniszczeniu. Osoby, które nie mogły znaleźć schronienia u rodziny lub znajomych, zostały zakwaterowane w pobliskich hotelach. Służby zabezpieczyły budynek i objęły go ochroną.

Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru

Policja prowadzi dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn pożaru. Na razie nie podano żadnych szczegółów dotyczących możliwych przyczyn czy podejrzanych działań. Śledztwo potrwa jeszcze kolejne kilka tygodni.

Reakcje mieszkańców i obawy

Lokalna społeczność wyraziła swoje zaniepokojenie skalą tragedii. Pożar w Amsterdamie w Nieuw-West pokazuje, jak szybko zwykła nieuwaga w domu może przerodzić się w dramatyczne zdarzenie, pozostawiając mieszkańców bez dachu nad głową i zmuszając służby do pilnej interwencji.