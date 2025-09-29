droższe paliwo
Auta spalinowe i elektryczne będą trudniej dostępne / fot. Shutterstock.com
NiemcyTransport
2 min.czytania

Paliwo zdrożeje o setki złotych rocznie!

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Od 2026 roku tankowanie w Niemczech będzie bardziej kosztowne. Powodem jest kolejna podwyżka podatku od emisji CO2. Oszczędzanie na stacji paliw będzie więc coraz trudniejsze.

Szacuje się, że przy przeciętnym rocznym przebiegu wynoszącym 15 tys. km kierowcy – w przeliczeniu na polską walutę – wydadzą nawet o 400–600 zł więcej na paliwo. Najbardziej odczują to osoby dojeżdżające codziennie do pracy oraz właściciele diesli. Równocześnie wejdą w życie zmiany w podatku od pojazdów – od stycznia trzeba będzie zapłacić całość należności jednorazowo za cały rok.

- Advertisement -

Nowe normy emisji są krokiem w stronę Euro 7

Jednym z najważniejszych elementów reformy jest wprowadzenie drugiego etapu normy emisji Euro 6e, zmierzającego w kierunku Euro 7. Od 2026 roku wszystkie nowo rejestrowane auta będą musiały spełniać bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące emisji tlenków azotu i cząstek stałych. Dodatkowo w dokumentach pojawi się oznaczenie emisji z kodem 36EA.

Eksperci przewidują, że spełnienie nowych norm podniesie koszty produkcji pojazdów, a to bezpośrednio przełoży się na wyższe ceny w salonach. W efekcie zarówno auta spalinowe, jak i elektryczne, będą trudniej dostępne cenowo dla przeciętnego kierowcy.

Wzrost wydatków dotknie również właścicieli polis komunikacyjnych

Od 2026 roku składki będą ustalane na podstawie typklasy i regionalklasy przygotowanych przez Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. To coroczna korekta oparta na statystykach wypadków i szkodowości.

droższe paliwo
Rząd chce dostosować transport do ambitnych celów środowiskowych / fot. Shutterstock.com

Około 25 proc. kierowców odczuje zmiany w portfelu – wyłącznie część zyska niewielkie obniżki; dla wielu koszty OC, autocasco i ubezpieczenia częściowego wzrosną. W zależności od regionu i modelu auta dodatkowe wydatki mogą sięgnąć od 200 do 600 euro rocznie.

Kupić samochód to jedno, ale trzeba go jeszcze utrzymać

Pakiet zmian, który wejdzie w życie od stycznia 2026 roku, jest efektem niemieckiej polityki fiskalnej i klimatycznej. Rząd chce w ten sposób dostosować transport do ambitnych celów środowiskowych i jednocześnie zwiększyć wpływy budżetowe. W praktyce oznacza to, że miliony kierowców aut spalinowych i elektrycznych będą musiały liczyć się z wyższymi kosztami użytkowania pojazdów.

Dodatkowe obciążenia w postaci droższego paliwa, nowych zasad naliczania podatku, wyższych składek ubezpieczeniowych i ostrzejszych norm emisji sprawią, że utrzymanie samochodu za Odrą stanie się znacznie bardziej wymagające finansowo.

Przeczytaj także

Zakazane piece gazowe? Gdzie nie ogrzejesz już domu gazem i dlaczego?

Piece gazowe w odwrocie. Wkrótce nie będzie można montować ich w nowych domach. Z czasem ograniczenia dotkną również stare budownictwo. Wszystko ze względu na ekologię.

Niemiecki rząd bierze na celownik unijnych imigrantów. Nie będzie taryfy ulgowej!

Niemiecki rząd sygnalizuje chęć zrewidowania zasad przyznawania pomocy socjalnej dla obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Niemczech.

Nalot dronów nad Polskę wywołał w Niemczech boom na bunkry

Wschodnia flanka NATO żyje wydarzeniami, które wzbudziły niepokój nie tylko w Polsce czy Estonii, ale i w całej Europie. Najpierw rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a następnie myśliwce MiG-31 pojawiły się nad Estonią. NATO błyskawicznie uruchomiło misję „Wschodni Strażnik”. Te wydarzenia sprawiły, że również niemieccy obywatele i przedsiębiorcy zaczęli zadawać pytania o własne bezpieczeństwo.

Ulga podatkowa dla pracujących emerytów w Niemczech

Rząd CDU-SPD zapowiedział nową ulgę podatkową dla pracujących emerytów w Niemczech. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

Renta a zarobki. Ważne zmiany już w 2026 roku

Od 2026 roku osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy będą mogły liczyć na większą elastyczność finansową. Rząd niemiecki wprowadza zmiany w limitach dodatkowego zarobku
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet