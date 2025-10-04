Pasażerowie mogą teraz podróżować w UK bez kupowania biletów kolejowych

Dzięki nowej aplikacji pasażerowie nie będą musieli kupować biletów kolejowych przed przejazdem. Aplikacja będzie testowana wśród pasażerów podróżujących pociągami Northern Rail pomiędzy Harrogate i Leeds.

Testy nowoczesnego systemu biletowego w Yorkshire

W ramach testów pasażerowie będą wchodzić do pociągu i klikać przycisk w aplikacji na telefonie. GPS w telefonach zarejestruje lokalizację, w której pasażerowie wysiądą, a następnie apka pokaże im opcję „zakończ podróż”.

- Advertisement -

Niedługo później pasażer otrzyma powiadomienie ile zapłacił za przejazd. Ta kwota będzie pobierana z jego konta na koniec dnia. Gdyby w pociągu doszło do kontroli biletów, pasażerowie mogą pokazać kod kreskowy w aplikacji. Kontrolerzy go zeskanują.

Pasażerowie, którzy wezmą udział w testach otrzymają darmowe 15 funtów do wykorzystania na przejazdy.

Testy obejmą również podróże między Sheffield i Doncaster od 27 października oraz między Sheffield i Barnsley od 24 listopada. Podobny program testowy sprzedaży biletów uruchomiono 1 września na niektórych trasach East Midlands Railway.

Czy aplikacja zastąpi tradycyjne bilety kolejowe?

– Wprowadzamy system biletowy w XXI wiek – powiedział minister kolei Peter Hendy.

– Te testy mają na celu unowocześnienie systemu biletowego, dzięki czemu wybór podróży koleją stanie się prostszy.

– W ramach naszego Planu zapewniamy proste i bezstresowe podróże koleją przez północ. Wspieramy tym samym pasażerów i pobudzamy wzrost gospodarczy, liczbę miejsc pracy i budowę domów – dodał.

Burmistrz West Yorkshire Tracy Brabin powiedziała:

– Wprowadzenie inteligentnego systemu biletów opartego na lokalizacji usunie bariery w podróżach koleją i sprawi, że łatwiej będzie uzyskać najlepsze ceny bez konieczności wcześniejszego planowania.

Niektórzy podróżni już wyrazili w mediach społecznościowych swoje odczucia na temat testów.

Ktoś na Reddicie napisał:

– Świetną funkcją byłaby automatyczna obniżka ceny biletu w przypadku opóźnienia pociągu.

– Myślę, że firmy kolejowe nie przyjmą tego pomysłu tak chętnie – dodał inny internauta.