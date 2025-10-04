Koniec z papierowymi biletami kolejowymi w UK? W Yorkshire testowany jest nowy system fot. Shutterstock
Koniec z papierowymi biletami kolejowymi w UK? W Yorkshire testowany jest nowy system fot. Shutterstock
UK
Pasażerowie mogą teraz podróżować w UK bez kupowania biletów kolejowych

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Dzięki nowej aplikacji pasażerowie nie będą musieli kupować biletów kolejowych przed przejazdem. Aplikacja będzie testowana wśród pasażerów podróżujących pociągami Northern Rail pomiędzy Harrogate i Leeds.

Testy nowoczesnego systemu biletowego w Yorkshire

W ramach testów pasażerowie będą wchodzić do pociągu i klikać przycisk w aplikacji na telefonie. GPS w telefonach zarejestruje lokalizację, w której pasażerowie wysiądą, a następnie apka pokaże im opcję „zakończ podróż”.

Niedługo później pasażer otrzyma powiadomienie ile zapłacił za przejazd. Ta kwota będzie pobierana z jego konta na koniec dnia. Gdyby w pociągu doszło do kontroli biletów, pasażerowie mogą pokazać kod kreskowy w aplikacji. Kontrolerzy go zeskanują.

Pasażerowie, którzy wezmą udział w testach otrzymają darmowe 15 funtów do wykorzystania na przejazdy.

Testy obejmą również podróże między Sheffield i Doncaster od 27 października oraz między Sheffield i Barnsley od 24 listopada. Podobny program testowy sprzedaży biletów uruchomiono 1 września na niektórych trasach East Midlands Railway.

Czy aplikacja zastąpi tradycyjne bilety kolejowe?

– Wprowadzamy system biletowy w XXI wiek – powiedział minister kolei Peter Hendy.

– Te testy mają na celu unowocześnienie systemu biletowego, dzięki czemu wybór podróży koleją stanie się prostszy.

– W ramach naszego Planu zapewniamy proste i bezstresowe podróże koleją przez północ. Wspieramy tym samym pasażerów i pobudzamy wzrost gospodarczy, liczbę miejsc pracy i budowę domów – dodał.

Burmistrz West Yorkshire Tracy Brabin powiedziała:

– Wprowadzenie inteligentnego systemu biletów opartego na lokalizacji usunie bariery w podróżach koleją i sprawi, że łatwiej będzie uzyskać najlepsze ceny bez konieczności wcześniejszego planowania.

Niektórzy podróżni już wyrazili w mediach społecznościowych swoje odczucia na temat testów.

Ktoś na Reddicie napisał:

– Świetną funkcją byłaby automatyczna obniżka ceny biletu w przypadku opóźnienia pociągu.

– Myślę, że firmy kolejowe nie przyjmą tego pomysłu tak chętnie – dodał inny internauta.

