Podwyżka emerytur w Niemczech od lipca. Ile wyniesie?

Niemiecki rząd poinformował, że od 1 lipca nastąpi podwyżka emerytur. Skorzysta z niej aż 21 milionów osób w całym kraju.

Ponieważ wysokość emerytur zależy w Niemczech od wynagrodzeń, ostateczną podwyżkę emerytur można było określić dopiero po zebraniu danych dotyczących zmian płac w 2025 roku. Właśnie to zrobiono, a na podstawie danych Federalnego Urzędu Statystycznego i Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych (DRV) ustalono, że emerytury wzrosną o 4,24 proc. od 1 lipca.

Podwyżka emerytur wyższa niż zakładano

Okazało się, że podwyżka emerytur w Niemczech będzie jeszcze wyższa niż zakładano. Jak wspomnieliśmy – wzrosną one o ponad 4 proc. A nie o 3,73 proc., jak wcześniej przewidywano. W przypadku standardowej emerytury ze średnimi zarobkami i 45 latami składek oznacza to wzrost o 77,85 euro miesięcznie.

Zgodnie z informacjami Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) waloryzacja emerytur zostanie wdrożona na mocy Rozporządzenia w sprawie ustalania wartości emerytur z 2026 roku. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca po podjęciu odpowiedniej decyzji przez Radę Ministrów, zatwierdzeniu przez Radę Federalną i ostatecznym opublikowaniu w Federalnym Dzienniku Ustaw.

Osoby ubezpieczone mogą sprawdzić online, ile ostatecznie wyniesie ich emerytura. Kwotę emerytury można również obliczyć za pomocą wzoru. Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od wysokości składek i łącznej liczby okresów, w których była naliczana. Od 2026 roku seniorzy mogą dodatkowo zarobić do 2000 euro (wolne od podatku) oprócz swojej emerytury. Ich całkowita kwota wolna od podatku wynosi obecnie 36 348 euro.

Według minister pracy Bärbel Bas (SPD), zauważalna podwyżka emerytur „podkreśla wiarygodność ustawowego systemu emerytalnego”.

Poprzednie prognozy i obliczenia modelowe zakładały nieco niższą korektę emerytur. Na przykład raport o ubezpieczeniu emerytalnym z 2024 roku wskazywał na wzrost emerytur o 3,37 proc. Natomiast prognoza z 2025 roku, według Tagesschau, przewidywała wzrost emerytur o 3,7 proc.

Od czego zależy wzrost emerytur?

Jak już wspomnieliśmy obliczanie podwyżek emerytur jest skomplikowane. Z reguły waloryzacja opiera się na zmianach płac. Jeśli płace rosną w porównaniu z rokiem poprzednim, emerytury również rosną. W tym celu wykorzystuje się dane Federalnego Urzędu Statystycznego dotyczące zmian płac i wynagrodzeń brutto na pracownika.

Ponadto, przy obliczaniu podwyżki emerytury uwzględniany jest również tzw. współczynnik składkowy. Odnosi się on do zmiany w składkach pracowników na rzecz gromadzenia oszczędności emerytalnych. Istotną rolę odgrywa również współczynnik stabilności, który opisuje kształtowanie się stosunku liczby emerytów do liczby osób opłacających składki.