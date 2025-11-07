Madeleine McCann zaginęła w 2007 roku. Julia W. nękała jej rodzinę i podszywała się pod nią od lat fot. Facebook
Madeleine McCann zaginęła w 2007 roku. Julia W. nękała jej rodzinę i podszywała się pod nią od lat fot. Facebook
UKCrime
2 min.czytania

Polka udawała zaginioną Madeleine McCann i nękała jej rodzinę. Zapadł wyrok

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Przed sądem w Leicester zapadł 7 listopada wyrok w głośnej sprawie 24-letniej Julii W. Polka długo utrzymywała, że jest zaginioną w 2007 roku Madeleine McCann. Kłamała.

Kobieta została uznana za winną nękania rodziców dziewczynki – Kate i Gerry’ego McCannów, jednak sąd nie dopatrzył się znamion prześladowania. Wymierzono jej karę półrocznego pozbawienia wolności, przy czym na poczet wyroku zaliczono czas spędzony w areszcie – przekazał Daily Mail.

- Advertisement -

„To ja jestem Madeleine!” – sensacyjna wiadomość Polki okazała się kłamstwem

Z ustaleń sądu wynika, że Julia W. wielokrotnie kontaktowała się z rodziną McCannów: wysyłała im e-maile i SMS-y oraz dzwoniła. Według materiału dowodowego miała także pojawiać się w pobliżu ich domu, mimo ostrzeżeń ze strony służb. Jej działania były konsekwentne i uporczywe i trwały od czerwca 2022 roku aż do aresztowania kilka miesięcy temu.

Kobieta twierdziła, że jest zaginioną Madeleine McCann, a w mediach społecznościowych publikowała zdjęcia mające potwierdzać jej rzekome podobieństwo do dziewczynki. Kobieta aktywnie udzielała wywiadów w mediach, twierdząc, że ma dowody na to, iż jest zaginioną Madeleine. Dopiero testy DNA, przeprowadzone po jej aresztowaniu, wykluczyły, że jest ona spokrewniona z rodziną McCannów.

Sąd nie miał wątpliwości: Julia W. stanowi zagrożenie dla rodziny McCannów

Decyzją sądu Julia W. otrzymała bezterminowy zakaz kontaktowania się z rodziną McCannów oraz wjazdu na teren hrabstwa Leicestershire, gdzie mieszkają. Sędzia Johannah Cutts podkreśliła w uzasadnieniu, że Polka stanowi „znaczące zagrożenie” dla pokrzywdzonych i istnieje ryzyko, że w przyszłości ponownie zacznie ich nękać.

Sędzia przypomniała, że kobietę wielokrotnie ostrzegano i proszono, by zaprzestała kontaktów z McCannami. Ignorowała te zalecenia, nachodziła rodzinę i kontaktowała się z ich dziećmi. Jej zachowanie określono jako „nieuzasadnione i pozbawione logicznych podstaw”.

Madeleine McCann
Gdy portugalska policja znalazła ślady krwi w pokoju, w którym doszło do porwania, postawiono hipotezę, że Madeleine zamordowano. Jednak DNA było niekompletne i nie udało się tego jednoznacznie potwierdzić / fot. archiwum rodziny

Sąd rozpatrzył również sprawę Karen S. – zwolenniczki Julii W., która publicznie wspierała jej działania. Uznano, że nie dopuściła się ona stalkingu. Ale zapobiegawczo nałożono na nią pięcioletni zakaz kontaktu z rodziną McCannów oraz zakaz wjazdu do hrabstwa Leicestershire.

„Nie ma usprawiedliwienia” – mocne słowa na sali sądowej

Wyrok zamyka głośny wątek jednej z najbardziej kontrowersyjnych historii ostatnich lat, w której fałszywe przekonanie doprowadziło do realnego cierpienia osób, wciąż zmagających się z traumą po zaginięciu dziecka.

Cutts stwierdziła, że omawiana sprawa powinna być przestrogą przed nieodpowiedzialnym szerzeniem nieprawdziwych informacji w internecie oraz wykorzystywaniem tragedii innych dla własnych celów. Jak wskazała sędzia, Julia W. nie miała łatwego dzieciństwa, co mogło wpłynąć na jej zachowanie, jednak nie jest to usprawiedliwieniem dla jej czynów.

Kate i Gerry McCannowie stwierdzili, że nie odczuwają satysfakcji z wyniku sprawy, i że nie zależało im na sądowej batalii. Chcieli jedynie, by uporczywe nękanie ustało.

Teksty tygodnia

UK

Wypadek pociągu na trasie Londyn – Glasgow. Ogromne utrudnienia w podróży

Przez wypadek pociągu Avanti West Coast na trasie między Londynem i Glasgow pojawiły się poważne utrudnienia w ruchu. Mogą potrwać nawet kilka dni.
Praca i finanse

Wielka Brytania w dekadę straci nawet 600 tys. pracowników

Potencjalna ogromna strata kadrowa kładzie się widmem na rynek pracy w UK. Dojdzie do niej, jeśli nie zostanie wprowadzona zasadnicza reforma systemu wsparcia zdrowotnego w miejscu pracy – wynika z najnowszego raportu Royal Society of Public Health (RSPH).
UK

Wielka reforma szkół w UK. Uczniowie nauczą się unikać długów i rozpoznawać fake newsy

Rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział największą od dekady modernizację krajowego programu nauczania. W angielskich szkołach uczniowie poznają zasady działania kredytów hipotecznych, nauczą się planować budżet domowy, a także rozpoznawać fałszywe informacje, w tym te generowane przez sztuczną inteligencję.
Niemcy

5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych, jakie już znaleźć można w sklepach

Czekoladki w świątecznych kształtach to przeszłość. Teraz w okienkach znaleźć można kosmetyki, energetyki a nawet zabawki erotyczne. Są też kalendarze dedykowane… zwierzętom domowym. Oto 5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych, jakie znaleźliśmy w marketach.
UK

Lidl wycofuje produkt ze sklepów. Odłamki szkła w popularnej przekąsce!

Sieć poinformowała o natychmiastowym wycofaniu jednej z popularnych przekąsek sprzedawanych w sklepach w całej Wielkiej Brytanii. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, decyzja została podjęta z uwagi na ryzyko obecności odłamków szkła w produkcie.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet